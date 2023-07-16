Готовимся к матчу

Новак Джокович и Карлос Алькарас в 16:00 по Москве разыграют финал «Уимблдона».

Серб и испанец сейчас безоговорочно лучшие игроки в туре, постоянно меняют друг друга на первой строчке рейтинга. И сейчас победитель финала станет №1.

В личных встречах у них 1:1. Алькарас победил в прошлом году в Мадриде, а Джокович несколько недель назад взял реванш в полуфинале «Ролан Гаррос». Причем тогда он не только победил Карлоса, но и сломал его физически. И случилось это на грунте, который в принципе испанцу подходит больше, чем трава.

Так что сегодня будет очень интересно.