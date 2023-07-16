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Джокович против Алькараса в финале «Уимблдона». Онлайн

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Уимблдон Уимблдон
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Новак Джокович Новак Джокович
Теннис Теннис

Суперматч.

Первым в онлайне идут геймы Джокович. Звездочкой отмечается подающий. 

 

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Готовимся к матчу

Новак Джокович и Карлос Алькарас в 16:00 по Москве разыграют финал «Уимблдона».

Серб и испанец сейчас безоговорочно лучшие игроки в туре, постоянно меняют друг друга на первой строчке рейтинга. И сейчас победитель финала станет №1.

В личных встречах у них 1:1. Алькарас победил в прошлом году в Мадриде, а Джокович несколько недель назад взял реванш в полуфинале «Ролан Гаррос». Причем тогда он не только победил Карлоса, но и сломал его физически. И случилось это на грунте, который в принципе испанцу подходит больше, чем трава.

Так что сегодня будет очень интересно.

2 комментария

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0mertas626
Ответ Novax Goat.kovic
Не пускали на турниры, отменяли Уимблдон. Будущее после Короны вообще было непонятно. "Нелюбовь" комьюнити, смех и издевки коллег, взамен форы в несколько ТБШ. Ничто не помогло. Хорошо смеется тот, кто ест траву на центральном корте Уимблдона. Наблюдать как Джокович низверг теннисных богов было большой честью для меня.
кто о чем, а вшивый о бане..
и тебя вылечат (с)
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