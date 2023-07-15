7 комментариев

Даниил Медведев не вышел в финал «Уимблдона». Зато это сделал российский юниор Ярослав Демин – месяц назад он выиграл «Ролан Гаррос» в паре.

Что о нем нужно знать?

• Демину 17 лет. Его отец Александр тоже занимался теннисом, но, как рассказывал сам Демин, «особых результатов не показывал на профессионалах». А маму Ярослава зовут Юлия, и она в основном ездит с ним по турнирам.

• В теннис он начал заниматься в Москве, в «Спартаке». Он рассказывал «Чемпионату», что сначала его взяла Наталья Бадер, а потом он перешел к Евгении Куликовской – тренировавшей Елену Рыбакину.

– Демин тоже тренировался с Рыбакиной: «Вместе и тренировались, и на сборы ездили. Общаемся иногда. Лена была изначально очень высокой девочкой. Подача и точные удары решали. Но когда девочка и мальчик играют в теннис – это совершенно разные вещи. То есть мне было 10–11 лет, а она моего возраста – 17. И я играл с ней наравне, а может, и где-то обыгрывал».

• Сейчас Демин живет в Испании и тренируется в академии Рафаэля Надаля на Мальорке. А до этого он занимался в академии 4Slam в Барселоне.

• В академию Надаля Ярослава пригласили после успешного выступления на юниорском Кубке Дэвиса, где он выиграл шесть матчей из шести. «Меня пригласили на две недели, я им понравился, у них тогда было мало игроков профессионального уровня, поэтому многих приглашали и вот мной заинтересовались, уже второй год тут тренируюсь», – рассказывал Демин в интервью «Больше!»

• Надаль, кстати, его любимый игрок. «Постеров не было, но мне с детства очень нравилось, как он играет, как радуется победам, как уважительно относится к соперникам. Во многом понимание базовых вещей тенниса формировалась через матчи Рафы», – говорил Демин «Спорт-Экспрессу». Еще ему нравятся Янник Синнер и Карлос Алькарас.

• С Надалем Демин тоже тренировался. «Он подсказывал, чтобы я справа ногами ближе к мячу подходил и не останавливался раньше времени. Я с ним семь-восемь раз точно уже потренировался. У него разные задания: сильно бьет по мячу, держит мяч, бегает. Это что-то невероятное, когда ты с ним стоишь на одном корте, общаешься. Тогда выступал спаррингом. Не скажу же ему: «Не хочу это задание, давайте мое». Оттуда сразу и выгонят. Тем более он – мой кумир», – рассказывал Ярослав «Чемпионату».

• После победы на «Ролан Гаррос» Демина поздравил Тони Надаль, с которым у него было много тренировок: «Это тоже было что-то фантастическое, он редко дает попить воды и предлагает очень хорошие упражнения», – объяснял он ТАСС.

• Свой игровой стиль Демин описывал так: «У меня он атакующий: я люблю выбежать к сетке, играю активно, подаю достаточно сильно. Есть все: и справа хорошо могу сыграть, слева – лучший удар. И с лета хорошо играю. У меня есть все, чтобы добиться успеха. Самое главное – добавить физически».

• Из-за физических кондиций основных успехов он добивался на грунте: «Тяжеловато двигаюсь, а грунт дает больше времени на подготовку к мячу».

Но вот теперь у него все идет хорошо и на траве.

• А еще Демин просто очень любит теннис – и поэтому в академии Надаля ему сказали, что ему не нужно работать с психологом: «Вообще всегда рад выходить на корт, особенно на большие турниры, тот же самый «Ролан Гаррос». Это что-то невероятное».

• Параллельно с теннисом Демин успел окончить школу экстерном и сейчас планирует поступать в университет в Москве – учиться на тренера. При этом в России он бывает довольно редко – потому что много ездит по турнирам, а тренируется в Испании.

• Сейчас у него такие цели на ближайшие годы: «Через пять лет точно вижу себя в топ-50 ATP. «Уимблдон» и US Open, надеюсь, смогу выиграть в одиночном разряде, также и в паре. А через два года надеюсь стоять в топ-200, топ-300 ATP, чтобы уже пробовать квалификацию на взрослые ТБШ».

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В финале «Уимблдона» Демин сыграет c британцем Генри Сирлом и в случае победы станет первой ракеткой мира.

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Фото: Gettyimages.ru/Tim Clayton – Corbis / Contributor, Julian Finney / Staff; instagram.com/yaroslavdemin123 ; rolandgarros.com