По итогам сезона-2022 Ига Швентек отрывалась от второго места рейтинга на 6000 очков – и у нее очков было больше чем в два раза больше, чем у №2.

Прошло семь с половиной месяцев, и ситуация кардинально изменилась. Швентек доминирует уже не так сильно, выигрывает не так много, а с другой стороны подтянулись Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

И по итогам «Уимблдона» Швентек уже может потерять первую строчку рейтинга. Это случится, если Соболенко выиграет еще один матч и выйдет в финал.

Арина в этом сезоне вообще демонстрирует потрясающую стабильность. Она выиграла уже три титула (включая Australian Open), еще на двух турнирах проиграла в финале, а всего у нее уже 40 побед (при 7 поражениях). Для осознания: у нее в карьере было всего два сезона, когда она выигрывала больше 40 матчей – 46 в 2018-м и 45 в 2021-м.

Еще мощно то, что она первой после Серены Уильямс в 2016-м вышла минимум в полуфинал на первых трех «Больших шлемах» сезона. Это потрясающий контраст с начальным этапом ее карьеры, когда она уже в статусе топа 3,5 года не могла пройти хотя бы в четвертьфинал.

На «Уимблдоне» у нее был очень тяжелый второй круг с Варварой Грачевой, в котором она была в гейме от вылета. Но в тот момент белоруска как будто переродилась и начала выносить.

Сама она рассказала: «При счете 4:5 во втором сете я думала о том, что неправильно вижу корт – он короткий, надо бить покороче, а не в забор. Но я говорила себе бороться и стараться. Говорила выкладываться, и тогда я, наверное, выиграю».

В следующих матчах таких проблем не было – ни одной из соперниц она не отдала больше шести геймов. Соболенко повесила баранку очень успешной на траве Екатерине Александровой, а в четвертьфинале блестяще разобралась с Мэдисон Киз, которая на траве выиграла девять предыдущих матчей (6:2, 6:4).

Арина рассказывала про настрой на травяные матчи: «Нужно сильно сгибать ноги и не думать – просто бить». Сейчас она именно это делает – и выглядит пугающе мощно.

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В полуфинале Соболенко встретится с Онс Жабер, которая взяла у Елены Рыбакиной реванш за прошлогодний финал – 6:7(5), 6:4, 6:1. В этот раз разнообразие Жабер оказалось сильнее подачи и мощи Елены.

Второй и третий сеты были, возможно, лучшими в ее карьере. Во втором она допустила всего три ошибки, а в третьем – обстучала все линии, которые только можно было обстучать. К тому же она уже читала игру Рыбакиной и, например, очень толково забегала, когда Елена била кроссы справа, создавала себе чуть больше времени на ответ.

Жабер никогда не скрывала, как сильно хочет выиграть «Большой шлем» и «Уимблдон» в частности – в прошлом году у нее весь турнир на заставке в телефоне стоял трофей, чтобы напоминать о цели, к которой она идет.

В личке Соболенко ведет 3:1 – причем она выиграла три последних матча, включая единственную встречу на «Уимблдоне».

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Mike Hewitt