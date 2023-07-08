Есть возможность, что с «Уимблдона» кто-то из российских игроков уедет с титулом. А у кого из россиян их на данный момент больше всего?

Мы проранжировали их по общему количеству трофеев, выигранных на уровне основных туров. И взяли только игроков из современной России – после 1991 года.

Мария Шарапова – 36 титулов

«Большие шлемы»: 5 («Уимблдон»-2004, US Open-2006, Australian Open-2008, «Ролан Гаррос»-2012 и 2014)

«Мастерсы»: 14 + итоговый турнир

Олимпиада: серебро в Лондоне-2012

Лучший рейтинг: 1

Шарапова – величайшая российская теннисистка по всем показателям и одна из величайших спортсменок в истории России.

Евгений Кафельников – 26 титулов

«Большие шлемы»: 2 («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999 + еще 4 в паре)

«Мастерсы»: 0 (проиграл 5 финалов)

Олимпиада: золото Сиднея-2000

Лучший рейтинг: 1

Первый гигант российского тенниса – он первым выиграл «Большой шлем», Олимпиаду, побывал №1 в рейтинге. Один из самых важных теннисистов в нашей истории.

Николай Давыденко – 21 титул

«Большие шлемы»: 0 (четыре раза играл в 1/2 финала)

«Мастерсы»: 3 + итоговый турнир

Олимпиада: не проходил дальше второго круга

Лучший рейтинг: 3

Давыденко – возможно, один из самых успешных теннисистов, которые никогда не играли в финале «Большого шлема». Считается, что в пятисетовом формате ему мешала физика. Но карьера у него все равно была очень большой.

Даниил Медведев – 20 титулов

«Большие шлемы»: 1 (US Open-2021)

«Мастерсы»: 6 + итоговый турнир

Олимпиада: 1/4 финала в Токио

Лучший рейтинг: 1

Медведев к концу карьеры почти наверняка станет самым титулованным российским мужчиной и вполне может обойти и Шарапову.

Светлана Кузнецова – 18 титулов

«Большие шлемы»: 2 (US Open-2004 и «Ролан Гаррос»-2009)

«Мастерсы»: 2

Олимпиада: дважды проигрывала в 1/4 финала

Лучший рейтинг: 2

Сейчас Кузнецовой 38 лет, она не играла с лета-2021, но она еще надеется вернуться в тур. Правда, для этого ей нужно разрешение врачей.

Елена Дементьева – 16 титулов

«Большие шлемы»: 0 (играла в финалах «Ролан Гаррос» и US Open в 2004-м)

«Мастерсы»: 3

Олимпиада: серебро Сиднея-2000 и золото Пекина-2008

Лучший рейтинг: 3

После того, как Каролин Возняцки выиграла Australian Open, Дементьева практически единогласно считается самой талантливой теннисисткой, которая не выиграла «Большой шлем».

Марат Сафин – 15 титулов

«Большие шлемы»: 2 (US Open-2000 и Australian Open-2005)

«Мастерсы»: 5

Олимпиада: второй круг

Лучший рейтинг: 1

Сафин – один из самых талантливых игроков в истории, и считается, что он не реализовал потенциал из-за любви к образу жизни рок-н-ролльщика. На самом деле, скорее всего, куда больше помешали травмы.

Надежда Петрова – 13 титулов

«Большие шлемы»: 0 (дважды играла в 1/2 финала)

«Мастерсы»: 3

Олимпиада: бронза Лондона-2012 в паре

Лучший рейтинг: 3

Петрова больше 10 лет подряд провела в числе 30 лучших теннисисток мира, причем 150 недель стояла в топ-10. Один из столпов российского тенниса нулевых и самого начала 2000-х.

Андрей Рублев – 13 титулов

«Большие шлемы»: 0 (семь раз проигрывал в 1/4 финала)

«Мастерсы»: 1

Олимпиада: золото в миксте

Лучший рейтинг: 5

Один из самых трудолюбивых и приятных людей в нынешнем туре, стабильный игрок топ-10, но, к сожалению, никак не может прорваться дальше четвертьфинала на ТБШ. На «Уимблдоне» сделать это тоже будет сложно – в 1/4 идет на Новака Джоковича.

Вера Звонарева – 12 титулов

«Большие шлемы»: 0 (дважды играла в финалах в одиночке, а еще выиграла три в паре и два в миксте)

«Мастерсы»: 1

Олимпиада: 1/4 финала

Лучший рейтинг: 2

Многие могут не помнить, но в 2010-м Звонарева провела один из величайших сезонов в истории российского тенниса. Она вышла в финалы «Уимблдона» и US Open и была второй ракеткой мира.

Очень недооцененная теннисистка. И она до сих пор играет.

Анастасия Павлюченкова – 12

«Большие шлемы»: 0 (играла в финале «Ролан Гаррос»-2021)

«Мастерсы»: 0

Олимпиада: золото в миксте

Лучший рейтинг: 11

Самое удивительное в карьере Павлюченковой – что с такими результатами она никогда не стояла в топ-10.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Sarah Stier, Matt King, Ryan Pierse, A. Messerschmidt, David Gray, Victor Fraile, Aaron Francis