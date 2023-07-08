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11 самых титулованных игроков в истории России. У Шараповой – большой отрыв

Евгений Кафельников Евгений Кафельников
Андрей Рублев Андрей Рублев
ATP ATP
Елена Дементьева Елена Дементьева
Даниил Медведев Даниил Медведев
Марат Сафин Марат Сафин
Светлана Кузнецова Светлана Кузнецова
Надежда Петрова Надежда Петрова
Мария Шарапова Мария Шарапова
Николай Давыденко Николай Давыденко
WTA WTA
Вера Звонарева Вера Звонарева
Анастасия Павлюченкова Анастасия Павлюченкова
Теннис Теннис

Есть возможность, что с «Уимблдона» кто-то из российских игроков уедет с титулом. А у кого из россиян их на данный момент больше всего?

Мы проранжировали их по общему количеству трофеев, выигранных на уровне основных туров. И взяли только игроков из современной России – после 1991 года.

Мария Шарапова – 36 титулов

«Большие шлемы»: 5 («Уимблдон»-2004, US Open-2006, Australian Open-2008, «Ролан Гаррос»-2012 и 2014)

«Мастерсы»: 14 + итоговый турнир

Олимпиада: серебро в Лондоне-2012

Лучший рейтинг:  1

Шарапова – величайшая российская теннисистка по всем показателям и одна из величайших спортсменок в истории России.

Евгений Кафельников – 26 титулов

«Большие шлемы»:  2 («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999 + еще 4 в паре)

«Мастерсы»: 0 (проиграл 5 финалов)

Олимпиада: золото Сиднея-2000

Лучший рейтинг: 1

Первый гигант российского тенниса – он первым выиграл «Большой шлем», Олимпиаду, побывал №1 в рейтинге. Один из самых важных теннисистов в нашей истории.

Николай Давыденко – 21 титул

«Большие шлемы»: 0 (четыре раза играл в 1/2 финала)

«Мастерсы»: 3 + итоговый турнир

Олимпиада: не проходил дальше второго круга

Лучший рейтинг: 3

Давыденко – возможно, один из самых успешных теннисистов, которые никогда не играли в финале «Большого шлема». Считается, что в пятисетовом формате ему мешала физика. Но карьера у него все равно была очень большой.

Даниил Медведев – 20 титулов

«Большие шлемы»: 1 (US Open-2021)

«Мастерсы»: 6 + итоговый турнир

Олимпиада: 1/4 финала в Токио

Лучший рейтинг: 1

Медведев к концу карьеры почти наверняка станет самым титулованным российским мужчиной и вполне может обойти и Шарапову.

Светлана Кузнецова – 18 титулов

«Большие шлемы»: 2 (US Open-2004 и «Ролан Гаррос»-2009)

«Мастерсы»: 2

Олимпиада: дважды проигрывала в 1/4 финала

Лучший рейтинг: 2

Сейчас Кузнецовой 38 лет, она не играла с лета-2021, но она еще надеется вернуться в тур. Правда, для этого ей нужно разрешение врачей.

Елена Дементьева – 16 титулов

«Большие шлемы»: 0 (играла в финалах «Ролан Гаррос» и US Open в 2004-м)

«Мастерсы»: 3

Олимпиада: серебро Сиднея-2000 и золото Пекина-2008

Лучший рейтинг: 3

После того, как Каролин Возняцки выиграла Australian Open, Дементьева практически единогласно считается самой талантливой теннисисткой, которая не выиграла «Большой шлем».

Марат Сафин – 15 титулов

«Большие шлемы»: 2 (US Open-2000 и Australian Open-2005)

«Мастерсы»: 5

Олимпиада: второй круг

Лучший рейтинг: 1

Сафин – один из самых талантливых игроков в истории, и считается, что он не реализовал потенциал из-за любви к образу жизни рок-н-ролльщика. На самом деле, скорее всего, куда больше помешали травмы.

Надежда Петрова – 13 титулов

«Большие шлемы»: 0 (дважды играла в 1/2 финала)

«Мастерсы»: 3

Олимпиада: бронза Лондона-2012 в паре

Лучший рейтинг: 3

Петрова больше 10 лет подряд провела в числе 30 лучших теннисисток мира, причем 150 недель стояла в топ-10. Один из столпов российского тенниса нулевых и самого начала 2000-х.

Андрей Рублев – 13 титулов

«Большие шлемы»: 0 (семь раз проигрывал в 1/4 финала)

«Мастерсы»: 1

Олимпиада: золото в миксте

Лучший рейтинг: 5

Один из самых трудолюбивых и приятных людей в нынешнем туре, стабильный игрок топ-10, но, к сожалению, никак не может прорваться дальше четвертьфинала на ТБШ. На «Уимблдоне» сделать это тоже будет сложно – в 1/4 идет на Новака Джоковича.

Вера Звонарева – 12 титулов

«Большие шлемы»: 0 (дважды играла в финалах в одиночке, а еще выиграла три в паре и два в миксте)

«Мастерсы»:  1

Олимпиада: 1/4 финала

Лучший рейтинг: 2

Многие могут не помнить, но в 2010-м Звонарева провела один из величайших сезонов в истории российского тенниса. Она вышла в финалы «Уимблдона» и US Open и была второй ракеткой мира.

Очень недооцененная теннисистка. И она до сих пор играет.

Анастасия Павлюченкова – 12

«Большие шлемы»: 0 (играла в финале «Ролан Гаррос»-2021)

«Мастерсы»: 0

Олимпиада: золото в миксте

Лучший рейтинг: 11

Самое удивительное в карьере Павлюченковой – что с такими результатами она никогда не стояла в топ-10.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Sarah Stier, Matt King, Ryan Pierse, A. Messerschmidt, David Gray, Victor Fraile, Aaron Francis

3 комментария

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Стэн Смит
Шарапова это та фигура, из-за которой я смотрел женский теннис. После завершения её карьеры, я не смотрел ни одного женского матча.
+6
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Всё Пройдет
Какая красивая спортивная форма была у нас в Пекине. Запоминающаяся.
+1
0
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