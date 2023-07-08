11 самых титулованных игроков в истории России. У Шараповой – большой отрыв
Есть возможность, что с «Уимблдона» кто-то из российских игроков уедет с титулом. А у кого из россиян их на данный момент больше всего?
Мы проранжировали их по общему количеству трофеев, выигранных на уровне основных туров. И взяли только игроков из современной России – после 1991 года.
Мария Шарапова – 36 титулов
«Большие шлемы»: 5 («Уимблдон»-2004, US Open-2006, Australian Open-2008, «Ролан Гаррос»-2012 и 2014)
«Мастерсы»: 14 + итоговый турнир
Олимпиада: серебро в Лондоне-2012
Лучший рейтинг: 1
Шарапова – величайшая российская теннисистка по всем показателям и одна из величайших спортсменок в истории России.
Евгений Кафельников – 26 титулов
«Большие шлемы»: 2 («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999 + еще 4 в паре)
«Мастерсы»: 0 (проиграл 5 финалов)
Олимпиада: золото Сиднея-2000
Лучший рейтинг: 1
Первый гигант российского тенниса – он первым выиграл «Большой шлем», Олимпиаду, побывал №1 в рейтинге. Один из самых важных теннисистов в нашей истории.
Николай Давыденко – 21 титул
«Большие шлемы»: 0 (четыре раза играл в 1/2 финала)
«Мастерсы»: 3 + итоговый турнир
Олимпиада: не проходил дальше второго круга
Лучший рейтинг: 3
Давыденко – возможно, один из самых успешных теннисистов, которые никогда не играли в финале «Большого шлема». Считается, что в пятисетовом формате ему мешала физика. Но карьера у него все равно была очень большой.
Даниил Медведев – 20 титулов
«Большие шлемы»: 1 (US Open-2021)
«Мастерсы»: 6 + итоговый турнир
Олимпиада: 1/4 финала в Токио
Лучший рейтинг: 1
Медведев к концу карьеры почти наверняка станет самым титулованным российским мужчиной и вполне может обойти и Шарапову.
Светлана Кузнецова – 18 титулов
«Большие шлемы»: 2 (US Open-2004 и «Ролан Гаррос»-2009)
«Мастерсы»: 2
Олимпиада: дважды проигрывала в 1/4 финала
Лучший рейтинг: 2
Сейчас Кузнецовой 38 лет, она не играла с лета-2021, но она еще надеется вернуться в тур. Правда, для этого ей нужно разрешение врачей.
Елена Дементьева – 16 титулов
«Большие шлемы»: 0 (играла в финалах «Ролан Гаррос» и US Open в 2004-м)
«Мастерсы»: 3
Олимпиада: серебро Сиднея-2000 и золото Пекина-2008
Лучший рейтинг: 3
После того, как Каролин Возняцки выиграла Australian Open, Дементьева практически единогласно считается самой талантливой теннисисткой, которая не выиграла «Большой шлем».
Марат Сафин – 15 титулов
«Большие шлемы»: 2 (US Open-2000 и Australian Open-2005)
«Мастерсы»: 5
Олимпиада: второй круг
Лучший рейтинг: 1
Сафин – один из самых талантливых игроков в истории, и считается, что он не реализовал потенциал из-за любви к образу жизни рок-н-ролльщика. На самом деле, скорее всего, куда больше помешали травмы.
Надежда Петрова – 13 титулов
«Большие шлемы»: 0 (дважды играла в 1/2 финала)
«Мастерсы»: 3
Олимпиада: бронза Лондона-2012 в паре
Лучший рейтинг: 3
Петрова больше 10 лет подряд провела в числе 30 лучших теннисисток мира, причем 150 недель стояла в топ-10. Один из столпов российского тенниса нулевых и самого начала 2000-х.
Андрей Рублев – 13 титулов
«Большие шлемы»: 0 (семь раз проигрывал в 1/4 финала)
«Мастерсы»: 1
Олимпиада: золото в миксте
Лучший рейтинг: 5
Один из самых трудолюбивых и приятных людей в нынешнем туре, стабильный игрок топ-10, но, к сожалению, никак не может прорваться дальше четвертьфинала на ТБШ. На «Уимблдоне» сделать это тоже будет сложно – в 1/4 идет на Новака Джоковича.
Вера Звонарева – 12 титулов
«Большие шлемы»: 0 (дважды играла в финалах в одиночке, а еще выиграла три в паре и два в миксте)
«Мастерсы»: 1
Олимпиада: 1/4 финала
Лучший рейтинг: 2
Многие могут не помнить, но в 2010-м Звонарева провела один из величайших сезонов в истории российского тенниса. Она вышла в финалы «Уимблдона» и US Open и была второй ракеткой мира.
Очень недооцененная теннисистка. И она до сих пор играет.
Анастасия Павлюченкова – 12
«Большие шлемы»: 0 (играла в финале «Ролан Гаррос»-2021)
«Мастерсы»: 0
Олимпиада: золото в миксте
Лучший рейтинг: 11
Самое удивительное в карьере Павлюченковой – что с такими результатами она никогда не стояла в топ-10.
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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Sarah Stier, Matt King, Ryan Pierse, A. Messerschmidt, David Gray, Victor Fraile, Aaron Francis
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