Великие.

3 июля стартовал «Уимблдон», и через две недели у него появятся новые чемпионы в пяти разных разрядах.

Давайте посмотрим, кто чаще всех побеждал на старейшем турнире мира в одиночке. Учитывать будем только профессиональную эпоху – после 1968 года (но будет одно исключение).

Мартина Навратилова – 9 титулов (1978, 1979, 1982-1987, 1990)

Навратилова – величайшая чемпионка в истории «Уимблдона». Ей принадлежит рекорд по количеству титулов и в одиночке, и в паре (семь), и в миксте (четыре).

Причем последний трофей в смешанном разряде она выиграла в 2003-м, когда ей было 46 лет и 8 месяцев.

Роджер Федерер – 8 титулов (2003-2007, 2009, 2012, 2017)

Первый титул Федерер выиграл, еще будучи длинноволосым и подающим надежды.

А последний – на тот момент величайшим игроком в истории и образцом спортивного духа.

Новак Джокович – 7 титулов (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)

Когда Джокович был маленьким, у него была мечта – выиграть «Уимблдон» и стать первой ракеткой мира. Сейчас он близок к тому, чтобы стать величайшим чемпионом в истории турнира.

Последний раз на «Уимблдоне» он проигрывал в 2017 году. Так что сейчас он в идеальном положении, чтобы сравняться с Федерером.

Пит Сампрас – 7 титулов (1993-1995, 1997-2000)

Сампрас был королем «Уимблдона» 1990-х. С 1993-го по 2000-й он проиграл всего один матч – Рихарду Крайчеку в четвертьфинале-1996.

А в 2001-м он символически передал корону Роджеру Федереру, который обыграл его в четвертом круге.

Штеффи Граф – 7 титулов (1988, 1989, 1991-1993, 1995, 1996)

Первый «Уимблдон» Граф взяла в 1988-м, когда совершила совершенно невероятное – за один сезон выиграла все четыре «Больших шлема» и Олимпиаду. Да еще и всего в 19 лет.

К моменту последней победы в Лондоне она была, вероятно, величайшей теннисисткой в истории профессионального тура.

Серена Уильямс – 7 титулов (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016)

Звание величайшей у Граф перехватила Серена Уильямс. В 2002-м на «Уимблдоне» она выиграла всего третий ТБШ в карьере и впервые возглавила рейтинг. А еще стала первой после Граф, кто в один год взял «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».

А в 2016-м Серена за счет победы в Лондоне сравнялась с рекордом Граф по ТБШ – 22. И потом побила его на Australian Open.

Бьорн Борг – 5 титулов (1976-1980)

Борг – один из важнейший людей в истории тенниса, и «Уимблдон» всегда был символом его важности. Например, Борг был первой супермегазвездой, и когда он впервые приехал в Лондон в 1973-м, его буквально преследовали девушки.

Потом он пять раз подряд выиграл титул, а его тренер изобрел травяные кроссовки, которыми все пользуются до сих пор.

Винус Уильямс – 5 титулов (2000, 2001, 2005, 2007, 2008)

Сейчас 43-летняя Винус воспринимается в первую очередь как образец теннисного долголетия – потому что она до сих пор выступает. Но не стоит забывать, что когда-то она была мощнее Серены, а вообще она – одна из величайших в истории.

Пять побед на «Уимблдоне» – большой компонент ее величия.

И не стоит забывать, что в последний финал ТБШ она вышла на «Уимблдоне»-2017 – и в 37 лет стала самой возрастной финалисткой после Навратиловой.

Род Лэйвер – 4 титула (1961, 1962, 1968, 1969)

Австралиец будет единственным игроком, для которого мы сделаем исключение и учтем любительские титулы – потому что в 1962-м «Уимблдон» н выиграл в рамках календарного «Большого шлема».

А потом повторил это в 1969-м, став единственным мужчиной в истории профессионального тенниса, собравшим календарный Большой шлем.

Билли Джин Кинг – 4 титула (1968, 1972, 1973, 1975)

У главной теннисистки эпохи раннего профессионального женского тура еще есть два любительских титула на «Уимблдоне».

А вообще ей долгое время принадлежал единоличный рекорд – 20 «Уимблдонов» в трех разрядах. Только в 2003-м его повторила Навратилова.

Для сравнения, у мужчин больше всех «Уимблдонов» выиграл Лоуренс Доэрти – 13 (5 в одиночке и 8 в паре). Он это сделал в период с 1897-го по 1906 год.

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Фото: Gettyimages.ru/Steve Powell/Allsport, Mike Hewitt, Bongarts, Clive Brunskill, George Freston/Fox Photos/Hulton Archive, Harry Dempster/Express/Hulton Archive, Gary M. Prior/Allsport, Mark Sandten/Bongarts, AELTC, Michael Steele; globallookpress.com/x99, imago sportfotodienst