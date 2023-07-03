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10 самых титулованных чемпионов «Уимблдона». Джокович гонится за Федерером, Навратилова – просто глыба

Новак Джокович Новак Джокович
Мартина Навратилова Мартина Навратилова
Штеффи Граф Штеффи Граф
Бьорн Борг Бьорн Борг
Винус Уильямс Винус Уильямс
WTA WTA
Уимблдон Уимблдон
Род Лэйвер Род Лэйвер
Кубок Билли Джин Кинг Кубок Билли Джин Кинг
Роджер Федерер Роджер Федерер
Пит Сампрас Пит Сампрас
Серена Уильямс Серена Уильямс
ATP ATP
Теннис Теннис

Великие.

3 июля стартовал «Уимблдон», и через две недели у него появятся новые чемпионы в пяти разных разрядах.

Давайте посмотрим, кто чаще всех побеждал на старейшем турнире мира в одиночке. Учитывать будем только профессиональную эпоху – после 1968 года (но будет одно исключение).

Мартина Навратилова – 9 титулов (1978, 1979, 1982-1987, 1990)

Навратилова – величайшая чемпионка в истории «Уимблдона». Ей принадлежит рекорд по количеству титулов и в одиночке, и в паре (семь), и в миксте (четыре).

Причем последний трофей в смешанном разряде она выиграла в 2003-м, когда ей было 46 лет и 8 месяцев.

Роджер Федерер – 8 титулов (2003-2007, 2009, 2012, 2017)

Первый титул Федерер выиграл, еще будучи длинноволосым и подающим надежды.

А последний – на тот момент величайшим игроком в истории и образцом спортивного духа.

Новак Джокович – 7 титулов (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)

Когда Джокович был маленьким, у него была мечта – выиграть «Уимблдон» и стать первой ракеткой мира. Сейчас он близок к тому, чтобы стать величайшим чемпионом в истории турнира.

Последний раз на «Уимблдоне» он проигрывал в 2017 году. Так что сейчас он в идеальном положении, чтобы сравняться с Федерером.

Пит Сампрас – 7 титулов (1993-1995, 1997-2000)

Сампрас был королем «Уимблдона» 1990-х. С 1993-го по 2000-й он проиграл всего один матч – Рихарду Крайчеку в четвертьфинале-1996.

А в 2001-м он символически передал корону Роджеру Федереру, который обыграл его в четвертом круге.

Штеффи Граф – 7 титулов (1988, 1989, 1991-1993, 1995, 1996)

Первый «Уимблдон» Граф взяла в 1988-м, когда совершила совершенно невероятное – за один сезон выиграла все четыре «Больших шлема» и Олимпиаду. Да еще и всего в 19 лет.

К моменту последней победы в Лондоне она была, вероятно, величайшей теннисисткой в истории профессионального тура.

Серена Уильямс – 7 титулов (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016)

Звание величайшей у Граф перехватила Серена Уильямс. В 2002-м на «Уимблдоне» она выиграла всего третий ТБШ в карьере и впервые возглавила рейтинг. А еще стала первой после Граф, кто в один год взял «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».

А в 2016-м Серена за счет победы в Лондоне сравнялась с рекордом Граф по ТБШ – 22. И потом побила его на Australian Open.

Бьорн Борг – 5 титулов (1976-1980)

Борг – один из важнейший людей в истории тенниса, и «Уимблдон» всегда был символом его важности. Например, Борг был первой супермегазвездой, и когда он впервые приехал в Лондон в 1973-м, его буквально преследовали девушки.

Потом он пять раз подряд выиграл титул, а его тренер изобрел травяные кроссовки, которыми все пользуются до сих пор.

Винус Уильямс – 5 титулов (2000, 2001, 2005, 2007, 2008)

Сейчас 43-летняя Винус воспринимается в первую очередь как образец теннисного долголетия – потому что она до сих пор выступает. Но не стоит забывать, что когда-то она была мощнее Серены, а вообще она – одна из величайших в истории.

Пять побед на «Уимблдоне» – большой компонент ее величия.

И не стоит забывать, что в последний финал ТБШ она вышла на «Уимблдоне»-2017 – и в 37 лет стала самой возрастной финалисткой после Навратиловой.

Род Лэйвер – 4 титула (1961, 1962, 1968, 1969)

Австралиец будет единственным игроком, для которого мы сделаем исключение и учтем любительские титулы – потому что в 1962-м «Уимблдон» н выиграл в рамках календарного «Большого шлема».

А потом повторил это в 1969-м, став единственным мужчиной в истории профессионального тенниса, собравшим календарный Большой шлем.

Билли Джин Кинг – 4 титула (1968, 1972, 1973, 1975)

У главной теннисистки эпохи раннего профессионального женского тура еще есть два любительских титула на «Уимблдоне».

А вообще ей долгое время принадлежал единоличный рекорд – 20 «Уимблдонов» в трех разрядах. Только в 2003-м его повторила Навратилова.

Для сравнения, у мужчин больше всех «Уимблдонов» выиграл Лоуренс Доэрти – 13 (5 в одиночке и 8 в паре). Он это сделал в период с 1897-го по 1906 год.

История «Уимблдона» через моду: отказ от лишней одежды, борьба за цветные трусы, классические белые кроссовки

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Фото: Gettyimages.ru/Steve Powell/Allsport, Mike Hewitt, Bongarts, Clive Brunskill, George Freston/Fox Photos/Hulton Archive, Harry Dempster/Express/Hulton Archive, Gary M. Prior/Allsport, Mark Sandten/Bongarts, AELTC, Michael Steele; globallookpress.com/x99, imago sportfotodienst

3 комментария

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Картман
если я такой старый, что помню даже победы Борга (финалы показывали в СССР),... могу лия тоже попасть в Ваш рейтинг ?))
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daiv18
А ведь Сампрас мог выиграть 8 подряд
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АРХАТ
К счастью для фанов Федоса - его рекорд по шлемам на Юс Опен не достижим. В этом году ему будет сложно выиграть - возраст как ни крути. Но даже если в этом году выиграет, в следующем нужно будет ещё взять.
0
0
0
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