Всего три недели назад закончился «Ролан Гаррос», а уже стартует «Уимблдон». По традиции изучим, как сложились дела с сеткой у фаворитов – мы посмотрели, как может выглядеть путь к титулу, если им будут доставаться самые рейтинговые или просто сложные соперники.

Если мужчины пойдут по посеву, то мы увидим такие четвертьфиналы.

Даниил Медведев очень хочет, чтобы «Уимблдон» перестал быть его худшим «Шлемом», а для этого ему нужно выйти в четвертьфинал. Но на пути могут быть проблемы – например, Адриан Маннарино во втором круге.

Француз уже обыграл Даниила в этом году в Хертогенбоше, и на траве он всегда опасен. И в целом все соперники Медведева могут создать ему проблемы.

У Андрея Рублева ситуация сложнее.

Многие считают, что потенциальный третий круг против Ника Кириоса будет сложным – но форма австралийца сейчас вызывает большие сомнения: из-за травмы колена он провел в этом сезоне один матч и выглядел в нем очень плохо. В четвертом круге Рублева может ждать Бублик, которому он проиграл в финале в Галле. А в четвертьфинале – Новак Джокович. И это уже выглядит как конец пути.

А что Джокович? Серб – главный фаворит турнира, на траве он не проигрывает с 2018-го. В сетке «Уимблдона» есть только один человек, побеждавший его на этом покрытии, – Энди Маррей. Но он на его пути, скорее всего, не встанет.

В целом сетка у Новака хорошая. Его поражение стало бы невероятной ситуацией, но матчи с четвертого круга должны быть интересными. И, может быть, молодежи коллективными усилиями удастся его вымотать.

Первым сеяным стал Карлос Алькарас, в этом году выигравший первый травяной титул. И уимблдонский ИИ-алгоритм считает, что только у одного игрока сетка лучше (у Джоковича, потому что он Джокович).

С другой стороны, во втором круге маячит Риндеркнеш, которому испанец чуть не проиграл в Лондоне. Потом всегда опасный Эмбер, финалист турнира в Лондоне Де Минаур, Руне, Медведев. В общем, сетка не такая уж и проходная.

Главным соперником Алькараса на пути к полуфиналу может стать Хольгер Руне. Но ему еще нужно будет пройти очень опасного Фрэнсиса Тиафу.

И есть три игрока топ-8, вызывающие очень большие вопросы.

Каспер Рууд на траве в этом году еще не играл, а вообще за всю карьеру выиграл на ней только 33% матчей. Так что проиграть он может любому.

Стефанос Циципас в прошлом году вроде научился играть на траве, но в этом проиграл на ней три матча из четырех. И сетка у него сложнейшая – двукратный чемпион «Уимблдона» Маррей на траве подарком никому не станет.

А у Янника Синнера сейчас очередные проблемы со здоровьем. Но если он будет в ресурсе, то вполне может стать самым сложным соперником для Джоковича.

У женщин четвертьфиналы по посеву будут выглядеть так.

Но мы не стали вдаваться в детали топ-8 сеяных, а сосредоточились на Большой тройке (Швентек, Соболенко, Рыбакина) и россиянках.

Швентек на траве пока не та величина, что на грунте и харде, но в этом году заметно прибавила. Да и отравление, полученное в Бад-Хомбурге, оказалось не таким серьезным – уже вечером того дня, когда она снялась с турнира, ее видели в тайском ресторане.

А сетка у нее хорошая – как раз, чтобы войти в турнир и прибавлять на решающих этапах, как она любит и умеет.

Соболенко и Рыбакина попали в одну половину. И есть ощущение, что Рыбакиной до их полуфинала дойти будет чуть труднее.

Хотя у Арины тоже есть непростые соперницы – например, Джорджи во втором круге может создать проблемы, Александрова на траве тоже не подарок.

Перейдем к россиянкам. Дарья Касаткина только что дошла до финала в Истбурне, но сетка у нее не очень простая – особенно напрягают Гауфф в 1/8 финала и Швентек в 1/4.

У Вероники Кудерметовой проблемы могут начаться сразу же – очень уж Кайя Канепи любит устраивать сеяным сенсации в первых кругах ТБШ. Да и дальше все соперницы прямо отборно сложные.

Людмила Самсонова начала большую карьеру в туре с прорыва на траве, так что стоит присмотреться и к ее сетке.

Екатерина Александрова в этом году взяла трофей на траве. Первые два круга на «Уимблдоне» выглядят очень проходимыми, но вот с третьего уже пойдут сложные матчи – Мухова только что играла в финале «Ролан Гаррос», а первый прорыв совершила как раз на траве Всеанглийского клуба. С ней легко не будет.

И чисто ради спортивного интереса посмотрим сетку 16-летней Мирры Андреевой, которая вышла в основу из квалификации.

Сетка сложная, уже во втором круге возможна встреча с Крейчиковой из топ-10 посева.

Как думаете, кто выиграет «Уимблдон»?

Кто выиграет мужской «Уимблдон»?

Кто выиграет женский «Уимблдон»?

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