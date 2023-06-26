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Из-за виз и господдержки не все игроки из России попадут на «Уимблдон». А из-за Кудерметовой ужесточили правила по спонсорам

Павел Котов Павел Котов
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Вероника Кудерметова Вероника Кудерметова
Шамиль Тарпищев Шамиль Тарпищев
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До старта турнира – неделя.

Стартующий на следующей неделе «Уимблдон» вроде как допустил игроков из России, но попадут туда все равно не все. И есть три разных проблемы.

Визы

Из-за проблем с визой на «Уимблдон» не поехал Павел Котов – он должен был выступать в квалификации.

Но все же с визами все более-менее нормально. Если после «Ролан Гаррос» было много игроков, по поводу которых возникали сомнения (во главе с Даниилом Медведевым), то сейчас понятно, что большинство в Британию попадает.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев так комментировал этот вопрос: «Мы на связи с международными федерациями, они по возможности содействуют с получением виз. С игроками тоже на связи, никто не жалуется.

Все наши из основной сетки должны сыграть на «Уимблдоне»: и парни, и девочки».

Господдержка

Эта проблема возникла у некоторых юниоров, которые получают деньги от государства. При этом не очень понятно, как все это определяется, потому что Алина Корнеева, например, стоит в заявке, хотя ее отец говорил, что Федерация тенниса России оказывает им финансовую поддержку.

Вице-президент ФТР Евгений Кафельников отреагировал на этот запрет очень жестко: «Идиоты! У большинства родителей нет средств, чтобы отправлять детей на турниры! Это никчемно».

А Шамиль Тарпищев обещал бороться за то, чтобы их все же допустили: «С юниорами у нас действительно сложности с получением виз. Мы написали в международные организации, ATP, WTA, чтобы они помогли, но пока ничего».

Спонсорство

Чтобы участвовать в «Уимблдоне», игроки из России и Беларуси должны подписать декларацию о нейтралитете. И сейчас стало известно, что недавно формулировки в ней ужесточили.

Как сообщает BBC, их поправили таким образом, что игроки теперь должны доказывать разрыв контрактов с компаниями из санкционных списков или с компаниями, которые управляются людьми под санкциями. По данным медиа, за такой мерой стояли власти Великобритании.

Издание прямо говорит, что вероятной причиной ужесточения формулировок стало дело Вероники Кудерметовой, которая сотрудничает с «Татнефтью».

Следить за исполнением требований будет главный арбитр турнира Герри Армстронг. В качестве меры за нарушение правил в декларации прописано лишение аккредитации и отказ в праве участвовать в турнире.

***

«Уимблдон» продет 3-16 июля.

Длина и плотность пупырышек, жесткость резины – все нужно учесть в кроссовках для «Уимблдона». А придумали их для Борга

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Фото: globallookpress.com/Rob Prange/Keystone Press Agency, Christoffer Borg Mattisson/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Ryan Pierse; instagram.com/yevgenykafelnikov/a>

2 комментария

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Alex1104
Ответ Mobilis
А чего Кафель кричит "Идиоты!"? А где государство, которое должно поддерживать своих спортсменов?
"Вице-президент ФТР Евгений Кафельников"
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