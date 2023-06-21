В теннисе есть кроссовки для травы – и миллион правил, какими они должны быть. Их придумали для Борга, а теперь используют все
Важный аксессуар.
В 2007-м Роджер Федерер и Рафаэль Надаль провели битву покрытий. Одна половина была грунтовой, а вторая – травяной.
Это выглядело очень впечатляюще, а еще у матча была особенность – во время каждой смены сторон игроки переобувались.
Все потому, что в теннисе есть специальные кроссовки для травы с пупырышками на подошвах.
И они регламентируются жесткими правилами:
• Вся подошва должна быть сделана только из резины.
• Эти пупырышки не могут быть тоньше 2 миллиметров и толще 3. Максимально допустимая длина – 2 мм.
• Они должны выходить из подошвы строго вертикально.
• Пупырышки могут располагаться только на нижней части подошвы – и их не должно быть видно, когда кроссовка стоит на ровной поверхности.
• То есть сбоку подошвы не должно быть ничего. Хотя пыпурышки в области носка очень помогли бы игрокам отталкиваться от земли.
• Еще у кроссовок не должно быть никакого каблука – максимально допустимая разница между передней и задней частью стопы составляет 2 мм.
• В правилах проговаривается даже допустимая твердость резины – 55-60 единиц Шора по шкале A.
• И плотность пупырышек – их должно быть не меньше 15, но не больше 28 на квадратный дюйм (примерно 6,5 квадратных сантиметров).
• А еще на подошве не должно быть никаких логотипов изготовителя.
Одобрять использование травяных кроссовок должна специальная комиссия. В правилах ATP проговаривается, что допустимы все кроссовки, одобренные на 2008 год. А в правилах WTA – что все, допущенные для использования на «Уимблдоне». В остальных случаях травяные кроссовки нужно сдать на заверку максимум за 90 дней до первого использования.
Эти правила разработаны, чтобы игроки, с одной стороны, комфортнее чувствовали себя на траве и не скользили, а с другой – не портили корт слишком большими или слишком жесткими шипами.
В целом они хорошо справляются с обеспечением подвижности игроков. Настолько, что Гильермо Кория, например, регулярно переобувался в травяные кроссовки на «Ролан Гаррос»-2004, где дошел до финала. Но сейчас правила и ATP, и WTA, и «Больших шлемов» это запрещают – потому что травяная обувь вспахивает грунтовые корты. Поэтому Рафаэлю Надалю отказали, когда он требовал, чтобы ему разрешили играть в травяных кроссовках в Мадриде-2012, где постелили голубые грунтовые корты – которые он называл слишком скользкими.
Но при этом требования к травяным кроссовкам в правилах прописаны в деталях, а про грунтовые написано только то, что они должны быть «в целом признанными» такими.
Кто придумал травяные кроссовки?
По самой распространенной версии – компания Diadora специально для Бьорна Борга.
Например, Роско Таннер, которого швед в 1976-м обыграл на пути к первому титулу, рассказывал: «Тренер Борга Леннарт Бергелин разработал для него специальные кроссовки, и это было важно. Примерно 4-5 лет у Бьорна была специальная обувь, которой не было ни у кого другого. Это позволяло быстро двигаться и не поскальзываться».
В итоге Борг выиграл «Уимблдон» пять раз подряд – с 1976-го по 1980-й.
В начале 1980-х травяные кроссовки производил уже ряд компаний. Но не все – например, финалистка «Уимблдона»-1990 Зина Гаррисон в Лондоне всегда играла в adidas, а не совсем обычном спонсоре Avia как раз потому, что у Avia тогда не было травяных моделей.
Сейчас таких историй не слышно.
Борг создал современный теннис почти из пустоты: тактика, бизнес, безумная слава. Без него не было бы Надаля
Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Clive Brunskill, Julian Finney, Steve Powell/ALLSPORT
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