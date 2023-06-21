Важный аксессуар.

В 2007-м Роджер Федерер и Рафаэль Надаль провели битву покрытий. Одна половина была грунтовой, а вторая – травяной.

Это выглядело очень впечатляюще, а еще у матча была особенность – во время каждой смены сторон игроки переобувались.

Все потому, что в теннисе есть специальные кроссовки для травы с пупырышками на подошвах.

И они регламентируются жесткими правилами:

• Вся подошва должна быть сделана только из резины.

• Эти пупырышки не могут быть тоньше 2 миллиметров и толще 3. Максимально допустимая длина – 2 мм.

• Они должны выходить из подошвы строго вертикально.

• Пупырышки могут располагаться только на нижней части подошвы – и их не должно быть видно, когда кроссовка стоит на ровной поверхности.

• То есть сбоку подошвы не должно быть ничего. Хотя пыпурышки в области носка очень помогли бы игрокам отталкиваться от земли.

• Еще у кроссовок не должно быть никакого каблука – максимально допустимая разница между передней и задней частью стопы составляет 2 мм.

• В правилах проговаривается даже допустимая твердость резины – 55-60 единиц Шора по шкале A.

• И плотность пупырышек – их должно быть не меньше 15, но не больше 28 на квадратный дюйм (примерно 6,5 квадратных сантиметров).

• А еще на подошве не должно быть никаких логотипов изготовителя.

Одобрять использование травяных кроссовок должна специальная комиссия. В правилах ATP проговаривается, что допустимы все кроссовки, одобренные на 2008 год. А в правилах WTA – что все, допущенные для использования на «Уимблдоне». В остальных случаях травяные кроссовки нужно сдать на заверку максимум за 90 дней до первого использования.

Эти правила разработаны, чтобы игроки, с одной стороны, комфортнее чувствовали себя на траве и не скользили, а с другой – не портили корт слишком большими или слишком жесткими шипами.

В целом они хорошо справляются с обеспечением подвижности игроков. Настолько, что Гильермо Кория, например, регулярно переобувался в травяные кроссовки на «Ролан Гаррос»-2004, где дошел до финала. Но сейчас правила и ATP, и WTA, и «Больших шлемов» это запрещают – потому что травяная обувь вспахивает грунтовые корты. Поэтому Рафаэлю Надалю отказали, когда он требовал, чтобы ему разрешили играть в травяных кроссовках в Мадриде-2012, где постелили голубые грунтовые корты – которые он называл слишком скользкими.

Но при этом требования к травяным кроссовкам в правилах прописаны в деталях, а про грунтовые написано только то, что они должны быть «в целом признанными» такими.

Кто придумал травяные кроссовки?

По самой распространенной версии – компания Diadora специально для Бьорна Борга.

Например, Роско Таннер, которого швед в 1976-м обыграл на пути к первому титулу, рассказывал: «Тренер Борга Леннарт Бергелин разработал для него специальные кроссовки, и это было важно. Примерно 4-5 лет у Бьорна была специальная обувь, которой не было ни у кого другого. Это позволяло быстро двигаться и не поскальзываться».

В итоге Борг выиграл «Уимблдон» пять раз подряд – с 1976-го по 1980-й.

В начале 1980-х травяные кроссовки производил уже ряд компаний. Но не все – например, финалистка «Уимблдона»-1990 Зина Гаррисон в Лондоне всегда играла в adidas, а не совсем обычном спонсоре Avia как раз потому, что у Avia тогда не было травяных моделей.

Сейчас таких историй не слышно.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Clive Brunskill, Julian Finney, Steve Powell/ALLSPORT