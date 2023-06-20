«Лучшие друзья и родственные души».

В начале июня завершался «Ролан Гаррос», но многие болельщики в твиттере обсуждали не решающие стадии «Большого шлема», а новую пару на проекте – пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса и экс-вторую в мире Паулу Бадосу.

7 июня зоркие болельщики заметили, что они обновили аватарки в Spotify и поставили на них разные совместные селфи.

А еще запустили длиннющий совместный плейлист больше чем на семь часов.

В этот момент болельщики и журналисты начали копаться и выяснили, что Бадоса в кепке и темных очках сидела в ложе на четвертом круге Циципаса на «Ролан Гаррос». Хотя с турнира она снялась из-за травмы и даже уехала в Дубай. Но в итоге вернулась в Париж, чтобы поболеть за своего.

9 июня в инстаграме появился аккаунт «Цицидоса», подписанный только на Циципаса и Бадосу – и на который подписались оба участника пары. Описание аккаунта: «Лучшие друзья и родственные души. Ни больше, ни меньше».

А 10 июня Циципас и Бадоса уже сами подтвердили отношения, выложив совместные фотографии и видео из Дубая. И после этого многое стало понятно.

Например, по ходу турнира Циципас после каждого матча прикладывал палец к виску.

И один раз его спросили в интервью на корте, что означает этот жест:

– Психологическая сила.

– Что еще?

– Стэн (смеется).

– Ты этому у Вавринки научился?

– Да.

– Но теперь это жест Циципаса, да? (Болельщикам) Верно?

– Я должен лицензионные выплаты нескольким игрокам (улыбается). Нужно отдать им должное. Они это запустили, – объяснил грек.

После новостей об отношениях с Бадосой стало понятно, что это, скорее всего, отсылка к ее жесту – точнее отсылка к ее отсылке к жесту Вавринки.

Вскоре интернет-сыщики по соцсетям выяснили, что первые лайки друг другу Циципас и Бадоса поставили в начале мая во время турнира в Риме – примерно тогда же испанка рассталась со своим предыдущим молодым человеком, моделью Хуаном Бетанкуром. А еще они обнаружили, что первые совместные фотографии Цицидосы сделаны в том же дубайском ресторане, где Циципас впервые показал миру своего близкого друга Танасиса, который на «Ролан Гаррос» разминал его перед матчами.

Но жаждущим посмотреть на Цицидосу не нужно делать особо активных телодвижений – потому что в первые дни они просто завалили интернет совместным контентом.

Например, видосиком того, как Паула заплетает Стефаносу хвостики.

Или, как они тренируется, танцуют, дурачатся и обнимаются в бассейне.

Или, как вместе тренируются.

Или фотографией, как они едят мороженое.

Было и смешное – например, совместное фото с подписью: «Ноль «Больших шлемов» на одном фото, но, эй, любовь покоряет все!»

В целом в первые дни контента было так много, что Дарья Сэвилл даже постановила: «Это самый жесткий запуск, который я только видела, ахах». И еще ей было интересно, кто все это снимает – неужели отец Циципаса Апостолос?

А в крупнейшем теннисном подкасте, который так и называется The Tennis Podcast, ведущий Мэтт Робертс вообще сказал: «Все, что я узнал о Цицидосе, я узнал против воли».

Еще Цицидосу обсуждали, например, на BBC во время мужского финала «Ролан Гаррос», и экс-24-я ракетка мира Аннабель Крофт, увидев их совместные фотографии и видео, даже сказала: «Ого. Не уверена, что теперь смогу сосредоточиться на теннисе. Они ничего не скрывают».

Есть ощущение, что Циципас вообще решил доказать всем, что Бадоса – любовь всей его жизни. Сначала он прокомментировал видео их объятий после выставочного матча в марте этого года: «Так трогательно! Самый памятный момент моей теннисной карьеры, кроме шуток. Живет у меня в голове, не платя за аренду 😌».

А потом в интервью Bild вообще заявил: «Мы родственные души. Думаю, именно так нас стоит называть. Очень сложно найти свою вторую половинку. Если вы спросите Паулу, она скажет то же самое.

Забавно, как устроен мир. В своей жизни я встречал много женщин, но никогда не чувствовал такого влечения, не видел столько красоты и так сильно не интересовался какой-либо женщиной. Я сказал об этом Пауле, и она сказала, что это взаимно. Я был очень счастлив это услышать.

Мы на одной волне, это духовная связь. Мы хорошо ладим, дарим друг другу хорошее настроение. Редко удается подобное испытать. Когда ты постоянно путешествуешь, то очень в этом нуждаешься.

Ты думаешь, что найдешь счастье где-то на другом конце света, но иногда оно прямо перед тобой».

Все это выглядит настолько бурно, что есть гипотеза: их роман или, по крайней мере, его огромная публичность – это на самом деле разгон нового сезона сериала Netflix «Брейк-пойнт», в котором они оба снимаются.

В последние дни контента от Цицидосы стало меньше, но твиттер-аккаунт, посвященный сбору всего контента о паре, пока может не закрываться.

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Фото: instagram.com/tsitsidosa; Gettyimages.ru/Sarah Stier