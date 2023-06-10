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Джокович идет за рекордным 23-м «Шлемом», мешает Рууд. Онлайн

Новак Джокович Новак Джокович
Каспер Рууд Каспер Рууд
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В воскресенье в 16:00 мск.

 

Вспомните предыдущие розыгрыши «Ролан Гаррос». Тест для опытных болельщиков

Готовимся

В воскресенье Новак Джокович и Каспер Рууд встретятся в финале «Ролан Гаррос». Это будет их пятый матч, и в предыдущих норвежец не взял у великого ни сета.

Для Джоковича на кону в финале стоит неоспоримое звание величайшего в истории. Если он выиграет, то возьмет 23-й «Большой шлем» и станет единоличным рекордсменом мужского тенниса. А еще догонит Серену Уильямс.

Кроме того, он станет первым в истории мужчиной, который выигрывал все ТБШ по три раза.

Что ему может противопоставить Рууд?  Один из лучших форхендов в туре, потрясающее движение, сильный характер, постоянно прогрессирующую подачу.

Хватит ли этого, чтобы создать проблемы? Скоро узнаем.

1 комментарий

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Дмитрий Власов
Напугали, блин, своим «онлайн». Думал, во время потерялся и пропустил финал РГ, пока финал ЛЧ ждал.
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