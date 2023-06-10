В воскресенье Новак Джокович и Каспер Рууд встретятся в финале «Ролан Гаррос». Это будет их пятый матч, и в предыдущих норвежец не взял у великого ни сета.

Для Джоковича на кону в финале стоит неоспоримое звание величайшего в истории. Если он выиграет, то возьмет 23-й «Большой шлем» и станет единоличным рекордсменом мужского тенниса. А еще догонит Серену Уильямс.

Кроме того, он станет первым в истории мужчиной, который выигрывал все ТБШ по три раза.

Что ему может противопоставить Рууд? Один из лучших форхендов в туре, потрясающее движение, сильный характер, постоянно прогрессирующую подачу.

Хватит ли этого, чтобы создать проблемы? Скоро узнаем.