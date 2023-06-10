7 комментариев

Лучшая теннисистка 2020-х.

Ига Швентек третий раз стала чемпионкой «Ролан Гаррос».

В финале она обыграла Каролину Мухову – 6:2, 5:7, 6:4. И это совершенно точно была самая тяжелая победа в решающем матче в ее карьере. Из 13 предыдущих выигранных финалов она только в одном отдала сет, но в итоге повесила баранку в третьем.

Тут ей пришлось бороться до конца и дважды отыгрывать брейк в решающей партии.

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До финала Швентек проиграла всего 23 гейма. И в субботу она сначала буднично задавливала Мухову стабильностью и тяжеленными ударами, за счет чего повела 6:2, 3:0. Но потом игра совершенно изменилась.

Во-первых, Мухова просто феноменально заиграла в атаке. Она создавала Швентек большие проблемы резаками под форхенд – потому что у польки экстремальный хват ракетки, так что она не любит низкие мячи.

У нее пошли потрясающие форхенды. Например, таким она отыграла брейк во втором сете.

И у сетки она творила настоящие чудеса.

Швентек под этим давлением наоборот упала на уровень ниже. Например, со счета 4:4 во второй партии она до конца сета допустила восемь невынужденных ошибок в четырех геймах. В первых восьми геймах партии у нее было четыре, в первом сете – пять.

Еще Ига немного паниковала. В начале третьего сета она при счете 0:30 на подаче вот так пошла к сетке. Почему это паника? Потому что обычно Швентек идет вперед добивать с короткого мяча или легкого воллей, а тут ситуация была другой. И посмотрите на ее позицию – застряла за хафкортом.

После этого она дала двойную ошибку и орала на команду, требуя помощи.

В итоге после этого брейк она отыграла. При счете 3:3 снова провела плохой гейм на подаче, но снова отыгралась. В том числе вот такими ударами.

При счете 4:4 Швентек ушла с брейк-пойнта. А при счете 5:4 Мухова дрогнула – дала две невынужденных и двойную на матчболе. Швентек стала чемпионкой и в слезах побежала к команде.

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Швентек всего 22 года, и она убедительно вписывает себя в список величайших теннисисток в истории. Смотрите сами:

• Она 17-я теннисистка, выигравшая четыре ТБШ. Больше всех в профессиональном теннисе взяла Серена Уильямс – 23.

• Среди действующих теннисисток Швентек третья 4-кратная чемпионка ТБШ – вместе с Наоми Осакой и Винус Уильямс (у нее 7 титулов). Также догнала Ким Клейстерс, Аранту Санчес-Викарио и Хану Мандликову.

• Ига – самая молодая чемпионка четырех «Шлемов» после Серены, которая взяла столько к US Open-2002, на котором ей было 20.

• Следующие, кого она может догнать, – пятикратные чемпионки Мария Шарапова и Мартина Хингис.

• А еще Швентек – лидер поколения и самая титулованная теннисистка 2020-х. Эшли Барти и Осака взяли по два ТБШ, София Кенин, Барбора Крейчикова, Эмма Радукану, Елена Рыбакина и Арина Соболенко – по одному.

• Ига выиграла три титула на первых пяти РГ в карьере – мощнее карьеру в Париже запускала только Крис Эверт, которая выиграла четыре. При этом американка пропустила еще три турнира после первых двух титулов.

• Швентек – восьмая в истории, кто брала «Ролан Гаррос» три и больше раза. После Серены, Аранты Санчес, Моники Селеш, Маргарет Корт (по 3), Жюстин Энен (4), Штеффи Граф (6) и Эверт (7).

• По проценту побед на «Ролан Гаррос» она прямо сейчас вторая в истории – выиграла 28 матчей из 30 (93,3%). Лучше показатель только у Корт (95,2%).

• Если брать вообще все ТБШ по отдельности, то успехи Швентек на «Ролан Гаррос», опять же, превосходит только Корт, которая выиграла 95,5% матчей на Australian Open.

• Швентек – первая теннисистка, защитившая титул в Париже, после Жюстин Энен, которая взяла три подряд в 2005-2007-м.

• Вообще она всего шестая теннисистка, которая смогла выиграть «Ролан Гаррос» два раза подряд. До нее это делали только Энен, Граф (дважды), Моника Селеш, Эверт (трижды) и Корт.

• В Открытой эре было 58 теннисисток, выигравших «Шлем». Швентек стала 16-й, которой удалось защитить титул. Последней была Серена на «Уимблдоне»-2016.

• Защитив титул на «Ролан Гаррос», она гарантировала себе сохранение первой строчки рейтинга. У нее будет минимум 63 недели на первой строчке – это 12-й показатель в истории. Ближе всех к ней Симона Халеп (64) и Каролин Возняцки (71). Всего №1 были 28 теннисисток. Дольше всех – Штеффи Граф, 377 недель.

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В этом году у Швентек куда больше трудностей, чем было в прошлом – она больше проигрывает, ничего не может придумать в матчах с Еленой Рыбакиной, на нее давит и Арина Соболенко. Так что нет никаких гарантий, что она и дальше будет собирать большие титулы теми же темпами.

Но то, чего она уже добилась, исторически мощно.

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Фото: East News/JULIEN DE ROSA / AFP, Thomas SAMSON / AFP; a href=»http://gettyimages.ru»>Gettyimages.ru/Clive Mason