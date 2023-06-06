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Хачанов проиграл Джоковичу в 1/4 «Ролан Гаррос», но вернется в топ-10. У России там будет 3 человека!

Ролан Гаррос Ролан Гаррос
Новак Джокович Новак Джокович
ATP ATP
Карен Хачанов Карен Хачанов
Теннис Теннис

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Карен Хачанов играл с двукратным чемпионом Новаком Джоковичем. И уступил – 6:4, 6:7(0), 2:6, 4:6.

Он потерпел девятое поражение в 10 матчах против серба.

В чем причина?

***

Первые два сета казалось, что Хачанов реально способен победить. Потому что:

• У него шли обалденные приемы – особенно с форхенда, с которого он укладывал тяжелые удары в ноги сербу.

• Вообще он очень классно включал форхенд в розыгрышах. Причем совершенно разные его вариации: и сильный поплоще, и глубоченный перекрученый, и оборонительный резак.

• Карен прекрасно двигался – и по задней линии, и вперед-назад. И в движении находил отличные удары.

• Настоящий откровением был его укороченный справа, который вносил в игру разнообразие и элемент неожиданности.

Джокович часто оказывался к нему не готов. Да и Карен выполнял эти удары потрясающе.

• А у Новака в игре наоборот многое не работало. Самая яркая проблема – игра слева. За первый сет он допустил 10 невынужденных с бэкхенда. Слева у него было много ошибок с приема второй подачи. А в разменах он периодически бросал с этой стороны какие-то непонятные полусвечки, с которых Хачанов мощно атаковал.

• И вообще у Джоковича было много ошибок, которых от него совсем не ждешь.

• Причем в ситуациях, когда он обычно не ошибается – при счете 30:30 или 40:40 на приеме.

***

Все изменилось на тай-брейке. Джокович славится умением проводить тай-брейки без единой невынужденной ошибки – и это был еще один пример.

Серб начал лупить – и попадать.

И выиграл тай-брейк 7:0.

В начале третьего сета Хачанов в первом же гейме на подаче настучал в ауты на геймболах, в итоге довел дело до брейк-пойнта, где Джоковичу так повезло с касанием троса, что он крестился.

А дальше серб заиграл фантастически. До тай-брейка у него была 31 невынужденная ошибка. На тай-брейке – ноль, в третьем сете – одна.

За 23 гейма в первых двух сетах Джокович пробил 26 виннерсов. За 8 геймов третьего – 19.

И самая показательная статистика – у Хачанова в третьем сете был такой же баланс виннерсов и невынужденных ошибок, как в первом (11 против 8). Но результат – совершенно разный.

В четвертой партии Джокович космический уровень не удержал, но все равно играл довольно мощно. Хотя Хачанов и старался изо всех сил и боролся до самого конца.

Он даже отыграл брейк и сделал счет 4:4 – правда, Джокович помог ему двумя двойными. Но после этого серб снова мощно включился и мгновенно взял подачу Хачанова под ноль.

Вырвать мяч из рук великого уже не получилось.

***

Несмотря на это, за счет выхода в четвертьфинал Хачанов гарантировал себе возвращение в топ-10 рейтинга – впервые с октября 2019-го.

Так что у России впервые в истории будет три игрока десятки одновременно – вдобавок к Карену это Даниил Медведев и Андрей Рублев.

А Джокович 45-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и приблизился к рекорду Роджера Федерера (46). Кроме того, он обойдет Даниила Медведева в рейтинге.

«Ролан Гаррос» проходит в Булонском лесу. Там когда-то был человеческий зоопарк, а теперь – парижский центр проституции

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Фото: globallookpress.com/Mylene Deroche

4 комментария

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Сергей48
Карен молодец, спасибо за турнир! Отлично выступил👌 И в десятке снова теперь👍😁
+5
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Vale1
Да-а, во втором сете еще было ощущение, что Карен сможет все-таки дожать Новака... Но немного не хватило. И все равно поздравляю Хачанова, отличный результат, сумел навязать борьбу, прошел в очередной раз дальше всех из наших - и в итоге вернулся в десятку сильнейших спустя долгое время! Молодец, так держать!
+1
0
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
Третий сет в исполнении Новака это просто космос, а началось все с того неудачного драйва на тай-брейке. Плохие два сета, но собрался вовремя. Карен молодец, два сета играл классно, но этого мало против Шпагатовича
0
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Vale1
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Третий сет в исполнении Новака это просто космос, а началось все с того неудачного драйва на тай-брейке. Плохие два сета, но собрался вовремя. Карен молодец, два сета играл классно, но этого мало против Шпагатовича
Чем-то этот третий сет напомнил первый в матче Хачанова против Сонего. Там тоже Карен ошибался, а у Лоренцо все залетало.
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