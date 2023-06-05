Не у всех.

До «Уимблдона» осталось четыре недели. В прошлом году он, как и все британские турниры, не допустил игроков из России и Белоруссии – и за это их жестко наказали: «Уимблдон» лишили рейтинговых очков, а британская теннисная ассоциация (LTA) получила по миллиону долларов штрафа от ATP и WTA.

Под этим давлением LTA и «Уимблдон» передумали и отменили запрет. Но для участия в травяном «Большом шлеме» россиянам и белорусам нужно подписать декларацию о нейтралитете. И уже в апреле исполнительный директор Всеанглийского клуба Салли Болтон сообщила, что некоторые игроки это сделали.

Но чтобы попасть на «Уимблдон», игрокам нужен не только допуск, но и виза в Великобританию. А с ее получением, кажется, есть проблемы.

Первой о них упомянула Арина Соболенко в середине мая. Она отвечала на вопрос болельщика, поедет ли на «Уимблдон», и сказала: «🥺🥺🥺 Мне до сих пор не одобрили визу».

После вылета с «Ролан Гаррос» Даниил Медведев напрямую ничего не сказал, но намекнул, что и у него могут быть трудности. Отвечая на вопрос о том, какого приема он ждет от британских болельщиков, россиянин сказал: «Я буду рад, если смогу приехать в Британию и сыграть «Уимблдон».

16-летняя Мирра Андреева визу точно пока не получила: «Следующим турниром должен быть «Уимблдон». Но я пока не получила визу – посмотрим, смогу ли я сыграть. Если нет, мы просто выберем другие турниры».

При этом Карен Хачанов сможет поехать в Лондон – он сообщил, что у него есть старая виза, которая еще действует. Анастасия Павлюченкова на «Уимблдон» не поедет, но не из-за проблем с документами, а из-за низкого рейтинга на момент составления заявки. Кроме того, белорус Илья Ивашко уже в Британии и будет играть «Челленджер».

Британское издание iNews сообщает, что сейчас заявки на визу от россиян и белорусов рассматривают минимум шесть недель – потому что они подвергаются дополнительным проверкам безопасности. Из-за этого даже нельзя воспользоваться опцией, которая позволяет за 800 фунтов ускорить рассмотрение до одного рабочего дня.

При этом та же Андреева, как утверждается, подала документы намного раньше, чем шесть недель назад.

Кроме того, издание сообщает, что у некоторых россиян и белорусов есть вторые паспорта, по которым они ездят по миру. И если это паспорт ЕС или США, то для въезда в Британию виза вообще не нужна.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, AELTC/Joe Toth – Pool