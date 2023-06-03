31 комментарий

С миру по Нитке
Блог

Мирра Андреева хочет 25 «Шлемов», но придется подождать. Почему она проиграла на «Ролан Гаррос»? И что в ее игре впечатляет?

Коко Гауфф Коко Гауфф
Ролан Гаррос Ролан Гаррос
WTA WTA
Мирра Андреева Мирра Андреева
Теннис Теннис

Разберемся.

16-летняя Мирра Андреева провела потрясающий «Ролан Гаррос»:

• впервые прошла квалификацию на взрослом «Большом шлеме»;

• разгромила двух первых соперниц и впервые вышла в третий круг;

• почти гарантировала себе дебют в топ-100 – в живом рейтинге будет 98-й, но ее еще могут обойти Кайла Дэй, Элина Свитолина и Анастасия Павлюченкова;

• а еще выдала очень амбициозную мечту: «Я знаю, что Джокович выиграл 22 или 23 «Больших шлема», поэтому я хочу 25, если это будет возможно».

В третьем раунде она встречалась с шестой ракеткой мира и прошлогодней финалисткой Коко Гауфф и проиграла – 7:6(5), 1:6, 1:6.

Давайте разбираться, что у россиянки с игрой.

Что было классно?

• Любимым ударом Андреева называет бэкхенд по линии. И это действительно очень классное оружие.

• Он хорош и как завершающий удар.

• И как способ захватить инициативу в розыгрыше.

• При этом она очень хорошо умеет создавать себе ситуации для того, чтобы его включить. Например, классными переводами справа по линии, либо выбивающими кроссами слева.

• Физически Андреева не самая мощная, но за счет скорости, работы ног и ритма очень хорошо вкладывается в мяч. Поэтому в агрессию тоже умеет.

• Но в целом на задней линии она наиболее успешна, когда давит за счет глубины и строит атаку позиционно. Это позволяет ей максимально использовать игровой интеллект.

• У Мирры очень приличный прием. И в лучшие моменты против Гауфф она еще принимала умно. Зная, что форхенд американки имеет свойство ломаться под давлением, она очень часто принимала сильно и чуть под право, но ближе к середине.

Это либо выжимало короткий мяч, либо ошибку.

Либо Гауфф пыталась забежать под бэкхенд, но тогда ей приходилось либо выполнять сложный удар, либо она теряла позицию.

• И главная прелесть такого приема – он не очень рискованный, но крайне эффективный. Особенно против не самых острых вторых подач, как у Гауфф.

• Своей любимой теннисисткой Андреева называла Онс Жабер. Главная фишка Жабер – отличное видение корта и феерические укороченные. Это у Мирры тоже прослеживается.

• В первом сете Андреева еще очень хорошо боролась. Например, отыгралась с 4:5 и 0:30 на приеме. А потом еще с 0:2 на тай-брейке.

• Важно и то, что она нервничала – например, проиграв очко при счете 6:4 на тай-брейке, выбила мяч и получила предупреждение за неспортивное поведение.

Но при этом она не играла нервно. В первом сете так скорее делала Гауфф, выдавшая совершенно необъяснимые решения (в основном в попытках укоротить).

• Ценно и то, что в важные моменты первого сета слабости Андреевой ее не губили. Например, у нее не самая четкая вторая подача. Но на сетболе она положила ее прямо в линию, не дала Гауфф уйти в атаку и забила сама.

Какие возникли проблемы?

• В матче с Гауфф Мирра второй раз встречалась с теннисисткой топ-10. И второй и третий сеты были похожи на ее встречу с Ариной Соболенко в Мадриде – ее полностью переигрывали за счет стабильной агрессии.

• Когда Соболенко бьет и попадает, с ней вообще мало кто способен что-то сделать. И когда Гауфф так атакует с бэкхенда, как она делала во втором и третьем сетах, любой сопернице придется тяжело. Но у Андреевой были и другие проблемы.

• Например, уже в первом сете ее игра немного ломалась, когда американка начинала бить с сильным вращением – особенно под право. Но и слева Андреева в таких ситуациях тоже переходила на полусвечки, отдавая инициативу или ошибаясь.

• А в ответ на агрессию Гауфф россиянка пыталась агрессировать сама – но ошибалась в разы больше, чем попадала. Во втором и третьем сетах у нее 23 невынужденных при всего 8 виннерсах. У Гауфф это соотношение – 7 против 21.

• И когда Андрееву начали переигрывать, она прямо опустила руки. Той задорной борьбы, которая была в первом сете, уже не замечалось. Какого-то поиска решений – тоже.

• С другой стороны, нужно учитывать, что Мирре всего 16, она за последнее время много пережила – не только в игровом плане, но в плане повышенного интереса к себе и многочисленных интервью, которые отнимают силы и выматывают психологически. И наверняка в будущем она научится справляться с такими ситуациями.

***

В целом для Андреевой это был отличный турнир и вообще отличный грунтовый сезон. Трудно не согласиться с Гауфф, которая после победы сказала:

«Она доказала, что заслуживает то, что имеет сейчас, и заслуживает подняться еще выше».

Мирру Андрееву в топ ведет академия, где раскрыли Медведева. Кто ее тренирует?

Мирра Андреева такая душка, что все в восторге. Она классно работает с медиа и завирусилась комплиментами Маррею

Фото: East News/Emmanuel DUNAND / AFP; globallookpress.com/IMAGO/Juergen Hasenkopf

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Для такого возраста крутой результат! Сейчас уже не те времена, когда на Шлемах побеждали в 16. Так что поздравляем с таким выступлением! Матчи с игроками топ-10 - очень полезная вещь, даже если их проигрываешь. А тут удалось забрать целый сет. В общем, лично я продолжу следить за игрой Мирры, перспективная девушка)
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Shvalbe
Ну давайте честно скажем, что сегодня Мирра по игре и менталке не Алькарас. Есть еще много юниорского в виде обилия полусвечек, которые не работали, а оборонительный слайс справа часто летел в небо. По укороченным не Жабер, но были и очень годные. Звездный статус выписывать рано, на Хингис, Шарапову или Венус не очень похоже - с другой стороны, сет у прошлогодней финалистики это точно отличный дебют.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Может, не совсем в тему, но напишу тут. Надеюсь, Мирра не начитается негативных комментариев в Интернете, и они на нее не повлияют. А то всякое может быть, девочка еще несовершеннолетняя, психика не совсем окрепшая. Вон она рассказывала в интервью, что долго отходила от поражения от Алины Корнеевой. Хоть бы здесь так не было...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Нелепо ТАК разбирать отдельные удары у обученной в целом теннисистки... Теннис у Мирры очень приличный и хорошо готова физически. Так держать - молодец девчонка, молодцы все сопричастные! Степ бай степ - будут успех, будет выше, будет нас радовать!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TennisGeek
Я писал после матча с Осорио, что Мирре пока не хватает мощи, и с топовой защитницей ей будет очень тяжело. Это и случилось, доводить атаки до победной точки во втором и третьем сетах Мирре удавалось, а Гауфф дожидалась короткого мяча и успешно атаковала сама. Ничего страшного не случилось, игра есть, а мощь должна прийти со взрослением. Ну и на траве и харде должно быть полегче.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maximus388
Мирра Андреева возьмет 25 "Шлемов", когда с мячом войдет в дверь. И теннис она демонстрирует незрелый, эмоционально подростковый.
Слова Гауфф -- банальщина, принятая в таких случаях, ей самой Осака нечто подобное говорила, вот только значимых одиночных побед так и нет. Не нужно раньше времени преувеличивать и короновать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita
Раскатала губу, девочка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Ответ ivan-off
в этом же возрасте Курникова играла в 1/2 Уимблдона, где проиграла Хингис, которая старше на полгода 10 месяцев
Раньше теннис другой был, сейчас в таком возрасте не выиграешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Ответ Nikita
От чего она собралась отходить?) от поражения от 6й ракетки мира?)) солидно раскатали губу, успокойтесь) Ещё не тот уровень у неё)
Да я-то спокойный) Так, мысли кое-какие возникли нехорошие...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita
Ответ Vale1
Может, не совсем в тему, но напишу тут. Надеюсь, Мирра не начитается негативных комментариев в Интернете, и они на нее не повлияют. А то всякое может быть, девочка еще несовершеннолетняя, психика не совсем окрепшая. Вон она рассказывала в интервью, что долго отходила от поражения от Алины Корнеевой. Хоть бы здесь так не было...
От чего она собралась отходить?) от поражения от 6й ракетки мира?)) солидно раскатали губу, успокойтесь)
Ещё не тот уровень у неё)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Ответ Anush15
Вы можете забыть про 25 шлемов 🤦‍♀️ она же не сказала , что точно выиграет
Ну, только мечтает, это не вредно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anush15
Ответ Konstantin Meerov
25 шлемов? для начала пусть выиграет один, а потом еще один. топовые спортсмены идут от матча к матчу. с другой стороны она еще ребенок
Вы можете забыть про 25 шлемов 🤦‍♀️ она же не сказала , что точно выиграет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sne$hinka
Ответ Andrey Shvalbe
Факт выигрыша первого сета доказывает, что соперник не намного сильнее. Я в третьем сете с 3:1 ждал уже не победы, а просто более упорной борьбы. Это не приговор, а просто наблюдение текущего момента, где важно сделать правильные выводы.
Первый сет соперник проиграл из-за своих ошибок, менталки и невезения, имхо. Технически Гауфф и в первом сете была сильнее. Мирра показала максимум возможностей, дальше не получилось. Моментами она пыталась вернуться в игру - не шло. Бывает такое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Shvalbe
Ответ Sne$hinka
Нормальная у неё менталка, просто поняла, что соперник намного сильнее. Да, где-то чуть не доборолась, но это не повлияло бы на итоговый результат. Видимо, Андреева это поняла и перестала выгрызать мячи. Против лома нет приёма. Думаю, у неё после игры будет много вопросов к тренеру и к себе, которые они будут решать
Факт выигрыша первого сета доказывает, что соперник не намного сильнее. Я в третьем сете с 3:1 ждал уже не победы, а просто более упорной борьбы. Это не приговор, а просто наблюдение текущего момента, где важно сделать правильные выводы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Ответ Sne$hinka
Нормальная у неё менталка, просто поняла, что соперник намного сильнее. Да, где-то чуть не доборолась, но это не повлияло бы на итоговый результат. Видимо, Андреева это поняла и перестала выгрызать мячи. Против лома нет приёма. Думаю, у неё после игры будет много вопросов к тренеру и к себе, которые они будут решать
Надеюсь, она извлечет пользу из этого поражения, и мы увидим новые победы Мирры)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sne$hinka
Ответ Andrey Shvalbe
Ну давайте честно скажем, что сегодня Мирра по игре и менталке не Алькарас. Есть еще много юниорского в виде обилия полусвечек, которые не работали, а оборонительный слайс справа часто летел в небо. По укороченным не Жабер, но были и очень годные. Звездный статус выписывать рано, на Хингис, Шарапову или Венус не очень похоже - с другой стороны, сет у прошлогодней финалистики это точно отличный дебют.
Нормальная у неё менталка, просто поняла, что соперник намного сильнее. Да, где-то чуть не доборолась, но это не повлияло бы на итоговый результат. Видимо, Андреева это поняла и перестала выгрызать мячи. Против лома нет приёма. Думаю, у неё после игры будет много вопросов к тренеру и к себе, которые они будут решать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan-off
Ответ Vale1
Для такого возраста крутой результат! Сейчас уже не те времена, когда на Шлемах побеждали в 16. Так что поздравляем с таким выступлением! Матчи с игроками топ-10 - очень полезная вещь, даже если их проигрываешь. А тут удалось забрать целый сет. В общем, лично я продолжу следить за игрой Мирры, перспективная девушка)
что значит не те времена? на вершине рейтинга три немолодых супергеройки или сестры Уильямс? сейчас не те времена только потому, что нет рано раскрывающегося таланта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
spoongirl
Отличный разбор, Павел! Спасибо!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan-off
в этом же возрасте Курникова играла в 1/2 Уимблдона, где проиграла Хингис, которая старше на полгода 10 месяцев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr. Heisenberg
Самое важное в начале карьеры, особенно, если засветился совсем в юном возрасте, это стабильно прибавлять, крепнуть от сезона к сезону. Это важнее, чем результаты. Радукану, Андриеску, Фернандес, еще кто-то был - уже кое-что имеют в плане результатов, но кто поставит на одну из них против Гауфф в длинную? Андреевой сейчас нужно думать не о 25 шлемах (даже об одном пока думать не стоит), а сосредоточиться на своей игре, на развитии, на закладки физики на годы карьеры и т.п.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Karev
Хороший текст и выводы правильные. Ей надо просто грамотно работать над собой и всё будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
На приеме средненькая. Коко в первом сете вообще два-три раза мощно подала первым мячом,а так вторые подачи. Не шла у американки мощная первая подача .Поэтому первую стала подавать не мощно, а средненько, но точно. А слабую подачу принять не сложно. Коко как нарастила темп и Мирра терялась. Отсюда и устала ко второму сету и полностью расклеилась. Бэкхендом владеют другие куда лучше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диономис
Самая большая ошибка Мирры - слив 2го сета после выигрыша 1го, классическая история для современного тенниса, специально льют сет, чтобы отдохнуть, 100% рассчитывала сразу брейкануть в 3м, как это обычно бывает и развернуть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
25 шлемов? для начала пусть выиграет один, а потом еще один. топовые спортсмены идут от матча к матчу. с другой стороны она еще ребенок
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
твинер без замаха
В десятку точно войдёт. По игре до "Большой тройки" ещё далеко. Про Шлемы однозначно рано делать прогнозы. Буду болеть, комбинационные игроки на вес золота.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий