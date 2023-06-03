31 комментарий

Разберемся.

16-летняя Мирра Андреева провела потрясающий «Ролан Гаррос»:

• впервые прошла квалификацию на взрослом «Большом шлеме»;

• разгромила двух первых соперниц и впервые вышла в третий круг;

• почти гарантировала себе дебют в топ-100 – в живом рейтинге будет 98-й, но ее еще могут обойти Кайла Дэй, Элина Свитолина и Анастасия Павлюченкова;

• а еще выдала очень амбициозную мечту: «Я знаю, что Джокович выиграл 22 или 23 «Больших шлема», поэтому я хочу 25, если это будет возможно».

В третьем раунде она встречалась с шестой ракеткой мира и прошлогодней финалисткой Коко Гауфф и проиграла – 7:6(5), 1:6, 1:6.

Давайте разбираться, что у россиянки с игрой.

Что было классно?

• Любимым ударом Андреева называет бэкхенд по линии. И это действительно очень классное оружие.

• Он хорош и как завершающий удар.

• И как способ захватить инициативу в розыгрыше.

• При этом она очень хорошо умеет создавать себе ситуации для того, чтобы его включить. Например, классными переводами справа по линии, либо выбивающими кроссами слева.

• Физически Андреева не самая мощная, но за счет скорости, работы ног и ритма очень хорошо вкладывается в мяч. Поэтому в агрессию тоже умеет.

• Но в целом на задней линии она наиболее успешна, когда давит за счет глубины и строит атаку позиционно. Это позволяет ей максимально использовать игровой интеллект.

• У Мирры очень приличный прием. И в лучшие моменты против Гауфф она еще принимала умно. Зная, что форхенд американки имеет свойство ломаться под давлением, она очень часто принимала сильно и чуть под право, но ближе к середине.

Это либо выжимало короткий мяч, либо ошибку.

Либо Гауфф пыталась забежать под бэкхенд, но тогда ей приходилось либо выполнять сложный удар, либо она теряла позицию.

• И главная прелесть такого приема – он не очень рискованный, но крайне эффективный. Особенно против не самых острых вторых подач, как у Гауфф.

• Своей любимой теннисисткой Андреева называла Онс Жабер. Главная фишка Жабер – отличное видение корта и феерические укороченные. Это у Мирры тоже прослеживается.

• В первом сете Андреева еще очень хорошо боролась. Например, отыгралась с 4:5 и 0:30 на приеме. А потом еще с 0:2 на тай-брейке.

• Важно и то, что она нервничала – например, проиграв очко при счете 6:4 на тай-брейке, выбила мяч и получила предупреждение за неспортивное поведение.

Но при этом она не играла нервно. В первом сете так скорее делала Гауфф, выдавшая совершенно необъяснимые решения (в основном в попытках укоротить).

• Ценно и то, что в важные моменты первого сета слабости Андреевой ее не губили. Например, у нее не самая четкая вторая подача. Но на сетболе она положила ее прямо в линию, не дала Гауфф уйти в атаку и забила сама.

Какие возникли проблемы?

• В матче с Гауфф Мирра второй раз встречалась с теннисисткой топ-10. И второй и третий сеты были похожи на ее встречу с Ариной Соболенко в Мадриде – ее полностью переигрывали за счет стабильной агрессии.

• Когда Соболенко бьет и попадает, с ней вообще мало кто способен что-то сделать. И когда Гауфф так атакует с бэкхенда, как она делала во втором и третьем сетах, любой сопернице придется тяжело. Но у Андреевой были и другие проблемы.

• Например, уже в первом сете ее игра немного ломалась, когда американка начинала бить с сильным вращением – особенно под право. Но и слева Андреева в таких ситуациях тоже переходила на полусвечки, отдавая инициативу или ошибаясь.

• А в ответ на агрессию Гауфф россиянка пыталась агрессировать сама – но ошибалась в разы больше, чем попадала. Во втором и третьем сетах у нее 23 невынужденных при всего 8 виннерсах. У Гауфф это соотношение – 7 против 21.

• И когда Андрееву начали переигрывать, она прямо опустила руки. Той задорной борьбы, которая была в первом сете, уже не замечалось. Какого-то поиска решений – тоже.

• С другой стороны, нужно учитывать, что Мирре всего 16, она за последнее время много пережила – не только в игровом плане, но в плане повышенного интереса к себе и многочисленных интервью, которые отнимают силы и выматывают психологически. И наверняка в будущем она научится справляться с такими ситуациями.

***

В целом для Андреевой это был отличный турнир и вообще отличный грунтовый сезон. Трудно не согласиться с Гауфф, которая после победы сказала:

«Она доказала, что заслуживает то, что имеет сейчас, и заслуживает подняться еще выше».

Фото: East News/Emmanuel DUNAND / AFP; globallookpress.com/IMAGO/Juergen Hasenkopf