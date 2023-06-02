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Ох, Андрей Рублев: впервые проиграл с 2:0 по сетам и вылетел с «Ролан Гаррос»

Лоренцо Сонего Лоренцо Сонего
Ролан Гаррос Ролан Гаррос
ATP ATP
Андрей Рублев Андрей Рублев
Теннис Теннис

Мстить за него будет Хачанов.

«Ролан Гаррос»-2023 для Андрея Рублева складывался непросто. В первых двух матчах он проиграл по сету, а в третьем круге попал на Лоренцо Сонего – который обыграл его в их последней встрече (в Риме в 2021-м).

Но против итальянца он довольно быстро повел 2:0 по сетам. А в итоге впервые в карьере упустил такое преимущество – 7:5, 6:0, 3:6, 6:7(5), 3:6.

Что произошло?

***

У великого джазового пианиста Телониуса Монка есть 25 правил для музыкантов. Одно из них гласит: «Когда свингуешь, свингани побольше». То есть, когда ты чувствуешь, что дело идет, не расслабляйся, а наоборот – нагнетай.

• В интервью на корте после первых двух матчей Рублев объяснял проигранные сеты тем, что он расслаблялся и впускал соперников в игру. В пятницу произошло ровно то же самое.

• Рублев выиграл восемь геймов подряд, но потом позволил Сонего вернуться в матч. А итальянец даже при 0:2 по сетам продолжал верить в себя и был готов портить ему жизнь.

• Самое главное, что удалось Сонего в последних трех сетах – играть агрессивно. Он сам объяснял после матча: «С третьего сета я заиграл агрессивнее, потому что с ним трудно бороться, когда он ведет игру».

• Итальянец стал бить мощнее и тяжелее. И что еще важнее – он лучше включал форхенд. То есть, он лучше двигался, чтобы не бить слева, чаще создавал себе ситуации для атаки справа. И когда он создавал себе такие ситуации, то действовал очень эффективно.

• Еще он держал просто потрясающую глубину, с которой Рублев не справлялся. Например, при счете 30:30 в последнем гейме нашел такой удар под заднюю линию, что Андрей ошибся в переводе по линии. И такие ситуации возникали регулярно.

• В целом матч был борьбой сверхагрессий, и в ключевые моменты Сонего просто оказался точнее. На тай-брейке четвертого сета и в пятом он находил потрясающие удары для завершения атак, а Рублев – нет.

• Андрей наоборот чуть просаживался. Например, решающий брейк в пятом сете отдал, выполнив три подряд невынужденные ошибки.

***

Итак. Рублев впервые проиграл матч, в котором вел 2:0 по сетам, а Сонего впервые отыграл такой дефицит. Еще итальянец впервые в карьере обыграл теннисиста топ-10 на «Большом шлеме» и вообще прошел соперника такого уровня впервые с Рима-2021 – где тоже победил Рублева.

Итальянец третий раз вышел в 1/8 финала «Большого шлема» и теперь сыграет с Кареном Хачановым.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill

5 комментариев

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Сергей48
Ответ Kenny De Schepper
Ну этот РГ прямо таки праздник души. Сначала медведев отлетел от Сейбота с конца второй сотни, а сейчас рублев, ведя 2-0. Надеюсь в воскресенье Сонего отправит домой каренку и будет вообще чистый кайф.
Не, Карен пускай дальше проходит! Нормальный парень, удачи ему!
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Nikola Shell
Ответ Сергей48
Не, Карен пускай дальше проходит! Нормальный парень, удачи ему!
Они все нормальные, но все дико нестабильные.
+1
0
+1
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Сергей48
Ответ Nikola Shell
Они все нормальные, но все дико нестабильные.
Конечно нормальные...но к сожалению Медведев и Рублёв ведут себя порой, мягко говоря, неуважительно к зрителям и соперникам, из за этого многие за них не переживают, как за других наших теннисистов...
+1
-1
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Nikola Shell
Ответ Сергей48
Конечно нормальные...но к сожалению Медведев и Рублёв ведут себя порой, мягко говоря, неуважительно к зрителям и соперникам, из за этого многие за них не переживают, как за других наших теннисистов...
Это да, но все мы люди, бывают эмоции тут от человека зависит) Всё-таки каждый ведёт по разному. Возможно для некоторых мы с вами ненормальные т.к по их мнению мы делаем что-то не так.
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