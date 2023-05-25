Собрали аргументы.

Уже в воскресенье стартует «Ролан Гаррос» – второй турнир «Большого шлема» в сезоне. Многие игроки, журналисты и эксперты считают, что мужской «Ролан Гаррос», где матчи проходят в пятисетовом формате, – самое сложное испытание в теннисе, выиграть его тяжелее всего.

Какие есть аргументы?

Покрытие и погода

Турнир проходит на грунте. Мы уже много говорили об особенностях тенниса на глине, но нужно повторить три тезиса:

• Поскольку грунт медленный, на нем труднее забить – а это значит, что розыгрыши длиннее, в них больше обороны, больше затяжных атак. А это значит, что они больше выматывают физически.

• На грунте практически невозможно выехать на одной подаче и первом ударе. Поэтому, например, «Ролан Гаррос» не выигрывали многие короли «Уимблдона» и харда – в первую очередь Пит Сампрас и Борис Беккер.

• А чтобы выигрывать эти розыгрыши, нужно больше навыков и умений. И больше сосредоточенности. Поэтому такая игра выматывает не только физически, но и психологически.

В результате, например, бывший теннисист, тренер и аналитик Тодд Мартин рассказывал: «Если выбирать одно покрытие, я бы назвал грунт самым справедливым. Чтобы выиграть, нужно быть на пике психологически и физически. Наверное, поэтому многие называют «Ролан Гаррос» самым сложным «Шлемом». Тут поощряется не один хороший удар, а хороший розыгрыш. Ключевую роль играет терпение».

О том же говорил двукратный чемпион «Ролан Гаррос» Джим Курье: «На грунте нужно быть готовым, что к тебе вернется удар, который на других покрытиях прошел бы навылет. В итоге главное качество на «Ролан Гаррос» – это психология».

С другой стороны, теннисный аналитик Крейг О’Шоннесси проанализировал продолжительность розыгрышей на «Ролан Гаррос» и US Open с 2016-го по 2018-й и пришел к удивительному выводу: на грунте и харде она не сильно отличается. На «Ролан Гаррос» в этот период 68,6% розыгрышей завершились быстрее, чем за четыре удара, а на US Open – 68,0%. А розыгрышей длиннее девяти ударов в Нью-Йорке было даже больше – на 0,1%.

Так что, возможно, мнение, что «Ролан Гаррос» – особенно выматывающий турнир, уже немного устарело.

При этом нужно учитывать еще и то, что грунт – очень изменчивое покрытие, и сильнее всего на него влияет погода. А в Париже она непредсказуемая. Трехкратный чемпион «Ролан Гаррос» Матс Виландер рассказывал: «Условия на турнире меняются так сильно, что нужно быть готовым – и ты даже не знаешь к чему. Можно утром потренироваться, и все нормально, погода отличная. А потом ты днем выходишь играть, уже дождь моросит, и условия совершенно другие».

Так что от игроков требуется умение адаптироваться – и в плане тенниса, и психологически.

Конкуренция

А еще на грунте всегда проблемой были специалисты.

Раньше, когда покрытия еще не прошли процесс унификации и по скорости отличались друг от друга намного сильнее, в туре всегда были люди, которые специализировались именно на грунте. Про них рассказывал Андре Агасси, в автобиографии называвший их «земельными крысами»:

«Они сидели тут месяцами, тренировались, ждали, пока мы закончим с хардом и прилетим в их грунтовое логово».

Обычно «земельными крысами» были испанцы, итальянцы и латиноамериканцы.

Пит Сампрас в 1990-х называл «Ролан Гаррос» самым сложным «Шлемом» как раз из-за них: «В туре так много сильных грунтовиков. Выиграть «Ролан Гаррос» могут 30 человек. В сетке столько опасных игроков, которые могут выбить сеяных».

Со временем покрытия начали унифицировать, грунт чуть-чуть ускорили, и спецам по харду стало на нем комфортнее. Но тогда уже начался период доминирования Рафаэля Надаля, обыграть которого в Париже последние 18 лет было практически невозможно.

В этом году Надаля в Париже не будет, так что, с одной стороны, остальным претендентам на титул будет легче. С другой стороны, конкуренция между ними в этом году будет как никогда острой – потому то по ходу грунтового сезона одного доминатора не обнаружилось.

Будет интересно.

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Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty, Julian Finney, Clive Brunskill, Mike Hewitt, Clive Mason, Cameron Spencer