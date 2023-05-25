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«Ролан Гаррос» – самый сложный турнир в теннисе. Почему?

Джим Курье Джим Курье
Пит Сампрас Пит Сампрас
Андре Агасси Андре Агасси
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Борис Беккер Борис Беккер
ATP ATP
Ролан Гаррос Ролан Гаррос
Тодд Мартин
Теннис Теннис

Собрали аргументы.

Уже в воскресенье стартует «Ролан Гаррос» – второй турнир «Большого шлема» в сезоне. Многие игроки, журналисты и эксперты считают, что мужской «Ролан Гаррос», где матчи проходят в пятисетовом формате, – самое сложное испытание в теннисе, выиграть его тяжелее всего.

Какие есть аргументы?

Покрытие и погода

Турнир проходит на грунте. Мы уже много говорили об особенностях тенниса на глине, но нужно повторить три тезиса:

• Поскольку грунт медленный, на нем труднее забить – а это значит, что розыгрыши длиннее, в них больше обороны, больше затяжных атак. А это значит, что они больше выматывают физически.

• На грунте практически невозможно выехать на одной подаче и первом ударе. Поэтому, например, «Ролан Гаррос» не выигрывали многие короли «Уимблдона» и харда – в первую очередь Пит Сампрас и Борис Беккер.  

• А чтобы выигрывать эти розыгрыши, нужно больше навыков и умений. И больше сосредоточенности. Поэтому такая игра выматывает не только физически, но и психологически.

В результате, например, бывший теннисист, тренер и аналитик Тодд Мартин рассказывал: «Если выбирать одно покрытие, я бы назвал грунт самым справедливым. Чтобы выиграть, нужно быть на пике психологически и физически. Наверное, поэтому многие называют «Ролан Гаррос» самым сложным «Шлемом». Тут поощряется не один хороший удар, а хороший розыгрыш. Ключевую роль играет терпение».

О том же говорил двукратный чемпион «Ролан Гаррос» Джим Курье: «На грунте нужно быть готовым, что к тебе вернется удар, который на других покрытиях прошел бы навылет. В итоге главное качество на «Ролан Гаррос» – это психология».

С другой стороны, теннисный аналитик Крейг О’Шоннесси проанализировал продолжительность розыгрышей на «Ролан Гаррос» и US Open с 2016-го по 2018-й и пришел к удивительному выводу: на грунте и харде она не сильно отличается. На «Ролан Гаррос» в этот период 68,6% розыгрышей завершились быстрее, чем за четыре удара, а на US Open – 68,0%. А розыгрышей длиннее девяти ударов в Нью-Йорке было даже больше – на 0,1%.

Так что, возможно, мнение, что «Ролан Гаррос» – особенно выматывающий турнир, уже немного устарело.

При этом нужно учитывать еще и то, что грунт – очень изменчивое покрытие, и сильнее всего на него влияет погода. А в Париже она непредсказуемая. Трехкратный чемпион «Ролан Гаррос» Матс Виландер рассказывал: «Условия на турнире меняются так сильно, что нужно быть готовым – и ты даже не знаешь к чему. Можно утром потренироваться, и все нормально, погода отличная. А потом ты днем выходишь играть, уже дождь моросит, и условия совершенно другие».

Так что от игроков требуется умение адаптироваться – и в плане тенниса, и психологически.

Конкуренция

А еще на грунте всегда проблемой были специалисты.

Раньше, когда покрытия еще не прошли процесс унификации и по скорости отличались друг от друга намного сильнее, в туре всегда были люди, которые специализировались именно на грунте. Про них рассказывал Андре Агасси, в автобиографии называвший их «земельными крысами»:

«Они сидели тут месяцами, тренировались, ждали, пока мы закончим с хардом и прилетим в их грунтовое логово».

Обычно «земельными крысами» были испанцы, итальянцы и латиноамериканцы.

Пит Сампрас в 1990-х называл «Ролан Гаррос» самым сложным «Шлемом» как раз из-за них: «В туре так много сильных грунтовиков. Выиграть «Ролан Гаррос» могут 30 человек. В сетке столько опасных игроков, которые могут выбить сеяных».

Со временем покрытия начали унифицировать, грунт чуть-чуть ускорили, и спецам по харду стало на нем комфортнее. Но тогда уже начался период доминирования Рафаэля Надаля, обыграть которого в Париже последние 18 лет было практически невозможно.

В этом году Надаля в Париже не будет, так что, с одной стороны, остальным претендентам на титул будет легче. С другой стороны, конкуренция между ними в этом году будет как никогда острой – потому то по ходу грунтового сезона одного доминатора не обнаружилось.

Будет интересно.

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Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty, Julian Finney, Clive Brunskill, Mike Hewitt, Clive Mason, Cameron Spencer

5 комментариев

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Даниил Александров
Самый сложный турнир - это юсопен. Проходит ближе к концу сезона, когда большинство игроков уже прошли пик своей физической формы и вымотаны выступлениями на двух предыдущих шлемах, расположенных учень близко в календаре. Даже статистика показывает что за последние 15 лет там было больше всего победителей не из биг-3. Дель Потро, Чилич, вавринка, Тим, Медведев и алькарас. Плюс с 2008 года ни одному теннисисту не удалось победить там хотя бы два года подряд. И еще ни одному теннисисту в истории не удалось выиграть там больше 5 титулов. Это самый низкий показатель среди всех шлемов
+1
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daiv18
Если Вилас, Виландер, Лендл, Куэртен такие крутые специалисты самого сложного покрытия, почему тогда никто из них не выиграл Уимблдон. Стабильно держать подачу на траве не менее сложный навык
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daiv18
Ответ Даниил Александров
Самый сложный турнир - это юсопен. Проходит ближе к концу сезона, когда большинство игроков уже прошли пик своей физической формы и вымотаны выступлениями на двух предыдущих шлемах, расположенных учень близко в календаре. Даже статистика показывает что за последние 15 лет там было больше всего победителей не из биг-3. Дель Потро, Чилич, вавринка, Тим, Медведев и алькарас. Плюс с 2008 года ни одному теннисисту не удалось победить там хотя бы два года подряд. И еще ни одному теннисисту в истории не удалось выиграть там больше 5 титулов. Это самый низкий показатель среди всех шлемов
Покрытие замедлили, так бы Роджер еще парочку взял)).
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