11 комментариев

Зрителям тоже досталось.

Даниил Медведев, кажется, не может без приключений играть на грунте. Во вторник в Мадриде он уступил Аслану Карацеву – 6:7(1), 4:6.

Как и в понедельник, он был недоволен болельщиками – на тай-брейке они начали гудеть, когда он ударил мячом в борт с рекламой, и Даниил в ответ сел на свою скамейку и отказывался играть дальше.

Судье Карлосу Бернардесу он заявил: «Когда заткнутся, я вернусь». Бразильцу осталось его только уговаривать: «Они не гудят, когда ты на корте. Обещаю, я что-нибудь скажу».

Это сработало, Медведев доиграл сет, но после этого вызвал супервайзера и выговорил ему за размеры корта – они играли не на центральной площадке, а на втором по размерам Стадионе Аранты Санчес-Викарио.

Медведеву эти размеры не подходят, потому что он не может достаточно далеко отойти на приеме. По ходу трансляции показали графику, что он встречает мяч на два метра ближе, чем в третьем круге против Александра Шевченко.

«Это второй корт турнира. Вчера я принимал и мог выбирать позицию. А когда я принимаю на втором корте турнира, у меня возникают дополнительные препятствия. Я просто не могу отойти подальше.

Разве это нормально? Нормально, что ATP разрешает играть в условиях, которые создают препятствия игрокам?»

Объяснения супервайзера, что размер забегов соответствует всем правилам и требованиям, Медведева не убедили. «Для меня не соответствуют. А я игрок. И я не понимаю, почему в четвертом круге «Мастерса» мне создают дополнительные препятствия».

***

А главным препятствием на пути Медведева был Карацев, который внезапно начал играть, будто сейчас зима 2021-го. Последние год-полтора Аслану дико не хватало стабильности и хладнокровия, но сейчас он снова хорош и показывает тот простой, но невероятно мощный и убедительный теннис, который в свое время и сделал его игроком топ-20.

В Мадрид Карацев приехал 121-й ракеткой мира, но за последнюю неделю:

• Впервые с зимы-2022 выиграл пять матчей подряд;

• Впервые с октября-2021 обыграл теннисиста топ-20 – Алекса де Минаура (19-ю ракетку мира) в третьем круге;

• Впервые с мая-2021 обыграл соперника из топ-10 – Медведева (третью ракетку мира).

• Впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».

За счет такого рывка он гарантировал себе возвращение в топ-100. Но что еще важнее, в такой форме Аслан действительно должен устрашать любого соперника.

Правда, есть большой вопрос – как долго он сможет ее удерживать?

Дальше его ждет Тэйлор Фриц или 99-я ракетка мира Чжичжэнь Чжан.