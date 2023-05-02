11 комментариев

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Медведев снова бухтел – на слишком маленький корт. И проиграл возродившемуся Карацеву

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Даниил Медведев Даниил Медведев
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Аслан Карацев Аслан Карацев
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Зрителям тоже досталось.

Даниил Медведев, кажется, не может без приключений играть на грунте. Во вторник в Мадриде он уступил Аслану Карацеву – 6:7(1), 4:6.

Как и в понедельник, он был недоволен болельщиками – на тай-брейке они начали гудеть, когда он ударил мячом в борт с рекламой, и Даниил в ответ сел на свою скамейку и отказывался играть дальше.

Судье Карлосу Бернардесу он заявил: «Когда заткнутся, я вернусь». Бразильцу осталось его только уговаривать: «Они не гудят, когда ты на корте. Обещаю, я что-нибудь скажу».

Это сработало, Медведев доиграл сет, но после этого вызвал супервайзера и выговорил ему за размеры корта – они играли не на центральной площадке, а на втором по размерам Стадионе Аранты Санчес-Викарио.

Медведеву эти размеры не подходят, потому что он не может достаточно далеко отойти на приеме. По ходу трансляции показали графику, что он встречает мяч на два метра ближе, чем в третьем круге против Александра Шевченко.

«Это второй корт турнира. Вчера я принимал и мог выбирать позицию. А когда я принимаю на втором корте турнира, у меня возникают дополнительные препятствия. Я просто не могу отойти подальше.

Разве это нормально? Нормально, что ATP разрешает играть в условиях, которые создают препятствия игрокам?»

Объяснения супервайзера, что размер забегов соответствует всем правилам и требованиям, Медведева не убедили. «Для меня не соответствуют. А я игрок. И я не понимаю, почему в четвертом круге «Мастерса» мне создают дополнительные препятствия».

***

А главным препятствием на пути Медведева был Карацев, который внезапно начал играть, будто сейчас зима 2021-го. Последние год-полтора Аслану дико не хватало стабильности и хладнокровия, но сейчас он снова хорош и показывает тот простой, но невероятно мощный и убедительный теннис, который в свое время и сделал его игроком топ-20.

В Мадрид Карацев приехал 121-й ракеткой мира, но за последнюю неделю:

• Впервые с зимы-2022 выиграл пять матчей подряд;

• Впервые с октября-2021 обыграл теннисиста топ-20 – Алекса де Минаура (19-ю ракетку мира) в третьем круге;

• Впервые с мая-2021 обыграл соперника из топ-10 – Медведева (третью ракетку мира).

• Впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».

За счет такого рывка он гарантировал себе возвращение в топ-100. Но что еще важнее, в такой форме Аслан действительно должен устрашать любого соперника.

Правда, есть большой вопрос – как долго он сможет ее удерживать?

Дальше его ждет Тэйлор Фриц или 99-я ракетка мира Чжичжэнь Чжан.

Медведев + трибуны в Мадриде = драма! Даниил саркастично просил шума и кланялся в битве с талантливым Шевченко

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11 комментариев

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maximus388
Когда уже Медведеву дадут уайлд-кард на участие в международном цирковом фестивале, проходящем ежегодно у него под боком в Монако.
Такой талант растрачивает на кортах. И ведь Даниил разноплановый клоун, тут и буффонада, и эксцентрика, гротеск, трюки, а как он ловко общается с публикой, сплошные репризы и сатирические куплеты.
Можно даже парный конферанс организовать с Рублевым, амплуа белого и рыжего клоунов прям напрашиваются.
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svolota84
Ответ mrJerico
снова провальный грунтовый сезон? или соберёт всю злость для РГ?
Снова. Если человек не может контролировать свои эмоции, то он обречен на систематические провалы. Только работа над собой со специалистами. И я хочу подчеркнуть, что не думаю, что Даниил плохой человек со скверным характером, а просто человек с проблемой контроля эмоций. И это достаточно серьезная проблема. Надеюсь, что даниил ее сумеет победить.
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ribikorto
Ответ Хаскерс
Сначала против Медведева божил Шевченко (кто?). Теперь Карацев «возродился». А на самом то деле просто Медведев совсем не готов. Имеет право: пик не возможно держать целый год, да и грязь месть не его конёк. Просто не надо делать вид, что соперники хороши. Это еще повезло, что на Андрееву не попал…
А разгром Шевченко Лехечки из топ-40? А победа Карацева над Минауром? Глупо списывать все на то что Медведев плох, игнорируя что Шевченко и Карацев играют намного лучше своих мест в рейтинге на этом турнире. Конечно Медведев на грунте не топ-3, но тем не менее и не откровенно плох был здесь.
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Виктор Ш.
Че-то Медведев поднадоел... Пусть с Карацева пример берет в части поведения.
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Другая_
Ответ Хаскерс
Сначала против Медведева божил Шевченко (кто?). Теперь Карацев «возродился». А на самом то деле просто Медведев совсем не готов. Имеет право: пик не возможно держать целый год, да и грязь месть не его конёк. Просто не надо делать вид, что соперники хороши. Это еще повезло, что на Андрееву не попал…
Шевченко и Карацев действительно очень хорошо играют на этом турнире.
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mrJerico
снова провальный грунтовый сезон? или соберёт всю злость для РГ?
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Хаскерс
Сначала против Медведева божил Шевченко (кто?). Теперь Карацев «возродился». А на самом то деле просто Медведев совсем не готов. Имеет право: пик не возможно держать целый год, да и грязь месть не его конёк. Просто не надо делать вид, что соперники хороши. Это еще повезло, что на Андрееву не попал…
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Хаскерс
Ответ maximus388
Когда уже Медведеву дадут уайлд-кард на участие в международном цирковом фестивале, проходящем ежегодно у него под боком в Монако. Такой талант растрачивает на кортах. И ведь Даниил разноплановый клоун, тут и буффонада, и эксцентрика, гротеск, трюки, а как он ловко общается с публикой, сплошные репризы и сатирические куплеты. Можно даже парный конферанс организовать с Рублевым, амплуа белого и рыжего клоунов прям напрашиваются.
Конечно, намного интересней смотреть мячик налево - мячик направо. Тим против Руда. У него вестерн или семи вестерн грип? А на приеме впрыгивает одной ногой или двумя? Никакого цирка, то что и нравится зрителям, ага.
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