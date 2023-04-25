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Наш теннисист попросил маму «завалить #####». Она тратит на него все время и «запихивает еду лопатой»

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Павел Котов
Теннис Теннис

За последние полтора года 24-летний Павел Котов выиграл три «Челленджера», дебютировал на уровне ATP и впервые вошел в топ-100 рейтинга. Пару недель назад в Марракеше он вышел в первый в карьере полуфинал в основном туре.

Но славу ему принес не стабильный прогресс, а один взрыв в квалификации «Мастерса» в Мадриде. В первом круге он обыграл Киммера Копеянса на решающем тай-брейке, хотя подавал на матч при счете 5:3 в третьем сете. Уступая 0:30 в том гейме, он разозлился на подсказывавшую с трибун маму Лилию:

«Мам, если ты сейчас не завалишь #####, я дам мячиком в тебя, это понятно?»

Когда эпизод завирусился, он рассказал в телеграме, что сразу же извинился перед мамой, да и вообще признал, что был не прав:

«Да что тут говорить? Не всегда, к сожалению, удается держать себя в руках, бывают и такие моменты. Матч сегодня был очень тяжелый, непростой. Я сам прекрасно понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением. Всякое бывает, как говорится. Всем добра, и желаю всем держать себя в руках и не совершать такие действия».

За Котова вступился журналист Василий Уткин: «За всеобщим осуждением я бы напомнил, что по степени и частоте ########## «теннисные родители» далеко превосходят всех остальных. Конечно, я не знаю, каковы отношения в семействе Котовых, но вообще-то я бы оценил шансы на то, что происходит в этой сцене, как 50/50.

Вот, например, вспомнить Алису Клейбанову, была такая теннисистка успешная. Она еще болела лимфомой Ходжкина, из-за чего и свернула карьеру.

Алиса всегда была крупная девочка и обычно в молодежных турнирах играла с соперницами старше на год-два. Мама плотно опекала ее. Сверхплотно и сверхтребовательно.  Только вперед, только победы…

И однажды в тинейджерстве Клейбанова проиграла финал. Соперница, как всегда, была заметно старше. После этого мама остригла ее наголо.

Много случаев было. Везет с родителями не всем. Не спешите осуждать теннисиста Котова, у него вправду могли быть причины».

Судя по тому, что Sports.ru в феврале рассказал тренер Котова Игорь Челышев, мама у Котова на самом деле очень заботливая. Например, Челышев называл Котова «боевым бегемотом» и объяснял:

«Он 15 кг лишних на себе таскает, и мама в него лопатой еще запихивает. Все думают, что он пиво пьет, а он просто жрет хорошо».

По его словам, в сентябре 2022-го родители отправили Котова за границу, и ему от этого очень грустно:

«Он уже полгода не может вернуться домой, родители не пускают. А он копытом бьет: «Я не могу, хочу в Бутово хоть на неделю». Прямо плачет: «Домой хочу, домой-домой-домой». В Бутово! В Южное!»

Тяга к дому выражается в том числе и в увлечениях:

«У него небольшая комната, и она вся в «Лего». До сих пор он «Лего» покупает и с собой возит – каждый раз в аэропорту по 300 долларов платит за перевес. Приезжает, в номере собирает, потом разбирает, кладет в сумку и уезжает».

В сентябрьском интервью «Чемпионату» Котов рассказывал, что мама отдала его в теннис, и сейчас она «и физио, и PR-агент. По турнирам я часто езжу с ней и тренером. Она уделяет все свободное время мне. И несвободное тоже».

Лилия Котова плачет после того, как Павел вышел в полуфинал в Марракеше

К тому же она врач по образованию, поэтому помогает еще и с травмами – вместе со знакомыми его бабушки.

В знак благодарности Котов подарил маме шубу, а «больших подарков пока еще не делал – не хватает средств. Если что-то и зарабатываю, то очень скромно».

Уже после скандала Котов провел второй круг в квалификации Мадрида и теперь уже проиграл на решающем тай-брейке – Есуки Ватануки.

👑 Медведев любил мячик, как щенок, кидал кроссовки и играл неправильно. Мы побывали там, где из него делали супертеннисиста

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Фото: Gettyimages.ru/Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images; globallookpress.com/Chen Haitong/ZUMAPRESS.com; twitter.com/PartnersLoro; instagram.com/_kotov_pavel_

4 комментария

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Денис Шмелев
Ответ AprilTuna
Почему то только русские такое делают. Путинцева, Бублик) вот еще одно
В смысле что делают? Ругаются русским матом? Ну так это вполне логично - на то он и русский мат. Хотя теннисисты из других постсоветских стран (включая украинок и белорусок) тоже не брезгают матюкаться на русском. "Чтобы не штрафовали на корте, лучше, конечно, материться на русском." (с) Свитолина.
Если вы имеете в виду конфликты и ругань со своей командой во время матча, то это делают не только российские теннисисты.)
+4
0
+4
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justinefan
Ответ AprilTuna
Почему то только русские такое делают. Путинцева, Бублик) вот еще одно
Ага, только русские, сразу видно матчи костюк-быдлюк не смотришь. За своих не болеешь чтоли?
+2
0
+2
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TennisForever
Как можно такую мамочку обижать ,конечно эмоции бывают через край ,но это мама .
+1
0
+1
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