21 комментарий

Лучше выдержал жару.

Даниил Медведев в Майами выиграл «Мастерс» – это его 19-й титул в карьере и четвертый в сезоне. На уровне «Мастерсов» он победил пятый раз – и впервые с августа 2021-го.

В матче за крупнейший титул после US Open-2021 россиянин обыграл Янника Синнера – 7:5, 6:3.

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• Можно назвать точный момент, когда Даниил захватил контроль над игрой. При счете 2:2 в первом сете он отдал подачу, допустив за гейм три двойных ошибки, но в следующем гейме сразу отыгрался. И второй розыгрыш стал, скорее всего, поворотным для всего матча.

Медведев выиграл затяжной размен, и после него Синнер немного поплыл – закончил тот гейм на самым качественным дропшотом и двумя ошибками. А потом ему явно не хватало интенсивности и стабильности в обмене ударами.

При счете 4:3 он даже вызывал врача, после этого боролся изо всех сил – но их ему явно не хватало.

• Медведев прекрасно понимал соперника – ведь на улице было 30 градусов жары, и ему тоже приходилось не то чтобы классно: «Очень тяжелый матч. Наверное, самый жаркий и влажный день за весь турнир. Непростые условия. Не знаю, было ли у Янника повреждение или судороги. Но мне тоже было тяжело, я старался этого не показывать».

Но трудности с жарой не мешали ему планомерно перемалывать соперника.

• Он сделал больше виннерсов, чем Синнер, и меньше невынужденных ошибок. Когда складывается такая ситуация, для соперников это в 99% случаев конец.

• Кроме того, Медведев намного легче брал подачу, а вот Синнеру за нее все время приходилось бороться.

• У итальянца был небольшой шанс, когда Даниил дрогнул при счете 2:0 во втором сете – и упустил брейк. Но потом россиянин его сразу же вернул.

А после матча объяснил этот отрезок матча: «Я не выигрывал таких больших титулов уже года полтора. Так что немного трясло – я не зажался, мне не страшно выигрывать, но все равно рука немного тряслась, подавать было сложнее. Я почувствовал это, когда повел 2:0 во втором сете. Но мне удалось собраться и довести матч до победы».

Фраза «Руки трясутся» даже стала его посланием на камере после финала.

• В целом матч был немного похож на финал Индиан-Уэллс – в том плане, что у одного из участников в принципе практически не было вариантов победить. Тогда это был Медведев, теперь – Синнер.

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За счет этого титула Медведев вернется на четвертую строчку рейтинга, и это хорошая новость.

Плохая новость – хард закончился, теперь придется играть на нелюбимом грунте.

С другой стороны, Даниил две недели назад стабильно жаловался, что корты в Индиан-Уэллс больше похожи на грунт, чем на хард. И дошел там до финала.

Так что, возможно, он еще полюбит глину.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke