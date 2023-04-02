21 комментарий

Медведев взял крупнейший титул за 1,5 года! В финале Майами перемолол Синнера – хотя руки тряслись
Лучше выдержал жару.
Даниил Медведев в Майами выиграл «Мастерс» – это его 19-й титул в карьере и четвертый в сезоне. На уровне «Мастерсов» он победил пятый раз – и впервые с августа 2021-го.
В матче за крупнейший титул после US Open-2021 россиянин обыграл Янника Синнера – 7:5, 6:3.
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• Можно назвать точный момент, когда Даниил захватил контроль над игрой. При счете 2:2 в первом сете он отдал подачу, допустив за гейм три двойных ошибки, но в следующем гейме сразу отыгрался. И второй розыгрыш стал, скорее всего, поворотным для всего матча.
Медведев выиграл затяжной размен, и после него Синнер немного поплыл – закончил тот гейм на самым качественным дропшотом и двумя ошибками. А потом ему явно не хватало интенсивности и стабильности в обмене ударами.
При счете 4:3 он даже вызывал врача, после этого боролся изо всех сил – но их ему явно не хватало.
• Медведев прекрасно понимал соперника – ведь на улице было 30 градусов жары, и ему тоже приходилось не то чтобы классно: «Очень тяжелый матч. Наверное, самый жаркий и влажный день за весь турнир. Непростые условия. Не знаю, было ли у Янника повреждение или судороги. Но мне тоже было тяжело, я старался этого не показывать».
Но трудности с жарой не мешали ему планомерно перемалывать соперника.
• Он сделал больше виннерсов, чем Синнер, и меньше невынужденных ошибок. Когда складывается такая ситуация, для соперников это в 99% случаев конец.
• Кроме того, Медведев намного легче брал подачу, а вот Синнеру за нее все время приходилось бороться.
• У итальянца был небольшой шанс, когда Даниил дрогнул при счете 2:0 во втором сете – и упустил брейк. Но потом россиянин его сразу же вернул.
А после матча объяснил этот отрезок матча: «Я не выигрывал таких больших титулов уже года полтора. Так что немного трясло – я не зажался, мне не страшно выигрывать, но все равно рука немного тряслась, подавать было сложнее. Я почувствовал это, когда повел 2:0 во втором сете. Но мне удалось собраться и довести матч до победы».
Фраза «Руки трясутся» даже стала его посланием на камере после финала.
• В целом матч был немного похож на финал Индиан-Уэллс – в том плане, что у одного из участников в принципе практически не было вариантов победить. Тогда это был Медведев, теперь – Синнер.
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За счет этого титула Медведев вернется на четвертую строчку рейтинга, и это хорошая новость.
Плохая новость – хард закончился, теперь придется играть на нелюбимом грунте.
С другой стороны, Даниил две недели назад стабильно жаловался, что корты в Индиан-Уэллс больше похожи на грунт, чем на хард. И дошел там до финала.
Так что, возможно, он еще полюбит глину.
👑 Медведев любил мячик, как щенок, кидал кроссовки и играл неправильно. Мы побывали там, где из него делали супертеннисиста
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Гонка 2023:
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2.Джокович - 2430
3.Алькарас - 1910
4.Синнер - 1735
5.Циципас - 1570
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7.Пол - 1265
8.Норри - 1255
9.Хачанов - 1215
...
12.Рублев - 885.
У Даниила неплохие перспективы в этом году на уверенное 3-ее место, а в случае провала кого-то из пары Новак-Карлос и на 2-ое. Андрей пока идет слабее обычного, Карен с некоторыми перспективами на попадание на Итоговый, хотя пока еще очень рано говорить. Посмотрим, как ребята сыграют в апреле-мае)))
Рейтинг от 13 февраля 2023
1.Джокович-7070
2.Алькарас -6730
3.Циципас-5940
4.Рууд -5515
5.Рублев - 4065
6.Надаль-3815
.............
11.Медведев - 2750
13.Хачанов -2515
А ведь казалось, что первая четверка прям сильно оторвалась и им ничего не угрожает)))
И сравните сейчас:
1.Джокович-7160
2.Алькарас -6780
3.Циципас-5770
4.Медведев-5150!!!!!!!!!!
5.Рууд -5005
6.Рублев -3470.
....
11.Хачанов -2855
Даниил круто поднялся.