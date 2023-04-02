21 комментарий

С миру по Нитке
Блог

Медведев взял крупнейший титул за 1,5 года! В финале Майами перемолол Синнера – хотя руки тряслись

Даниил Медведев Даниил Медведев
Янник Синнер Янник Синнер
ATP ATP
Miami Open Miami Open
Теннис Теннис

Лучше выдержал жару.

Даниил Медведев в Майами выиграл «Мастерс» – это его 19-й титул в карьере и четвертый в сезоне. На уровне «Мастерсов» он победил пятый раз – и впервые с августа 2021-го.

В матче за крупнейший титул после US Open-2021 россиянин обыграл Янника Синнера – 7:5, 6:3.

***

• Можно назвать точный момент, когда Даниил захватил контроль над игрой. При счете 2:2 в первом сете он отдал подачу, допустив за гейм три двойных ошибки, но в следующем гейме сразу отыгрался. И второй розыгрыш стал, скорее всего, поворотным для всего матча.

Медведев выиграл затяжной размен, и после него Синнер немного поплыл – закончил тот гейм на самым качественным дропшотом и двумя ошибками. А потом ему явно не хватало интенсивности и стабильности в обмене ударами.

При счете 4:3 он даже вызывал врача, после этого боролся изо всех сил – но их ему явно не хватало.

• Медведев прекрасно понимал соперника – ведь на улице было 30 градусов жары, и ему тоже приходилось не то чтобы классно: «Очень тяжелый матч. Наверное, самый жаркий и влажный день за весь турнир. Непростые условия. Не знаю, было ли у Янника повреждение или судороги. Но мне тоже было тяжело, я старался этого не показывать».

Но трудности с жарой не мешали ему планомерно перемалывать соперника.

• Он сделал больше виннерсов, чем Синнер, и меньше невынужденных ошибок. Когда складывается такая ситуация, для соперников это в 99% случаев конец.

• Кроме того, Медведев намного легче брал подачу, а вот Синнеру за нее все время приходилось бороться.

• У итальянца был небольшой шанс, когда Даниил дрогнул при счете  2:0 во втором сете – и упустил брейк. Но потом россиянин его сразу же вернул.

А после матча объяснил этот отрезок матча: «Я не выигрывал таких больших титулов уже года полтора. Так что немного трясло – я не зажался, мне не страшно выигрывать, но все равно рука немного тряслась, подавать было сложнее. Я почувствовал это, когда повел 2:0 во втором сете. Но мне удалось собраться и довести матч до победы».

Фраза «Руки трясутся» даже стала его посланием на камере после финала.

• В целом матч был немного похож на финал Индиан-Уэллс – в том плане, что у одного из участников в принципе практически не было вариантов победить. Тогда это был Медведев, теперь – Синнер.

***

За счет этого титула Медведев вернется на четвертую строчку рейтинга, и это хорошая новость.

Плохая новость – хард закончился, теперь придется играть на нелюбимом грунте.

С другой стороны, Даниил две недели назад стабильно жаловался, что корты в Индиан-Уэллс больше похожи на грунт, чем на хард. И дошел там до финала.

Так что, возможно, он еще полюбит глину.

👑 Медведев любил мячик, как щенок, кидал кроссовки и играл неправильно. Мы побывали там, где из него делали супертеннисиста

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: REUTERS/Geoff Burke

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Ответ LeNok
Там кстати Стёпе на грунте оч много защищать,а Дане до РГ вообще нечего защищать
Рууд пошел в атаку на Даниила))) На 250)))) Посмотрим, впрочем, даже если обгонит Даниила, в МК он все равно будет 5-ым сеяным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
И защищать ему немного в этом году:
Джоковичу -4730
Алькарас - 4870
Циципас - 4200
Медведев - 2120
Рууд - 4800 (всего 205 очков пока набрал в 2023!)
Рублев -2585
..
Хачанов - 1640

Гонка 2023:
1.Медведев - 3030
2.Джокович - 2430
3.Алькарас - 1910
4.Синнер - 1735
5.Циципас - 1570
6.Фриц - 1275
7.Пол - 1265
8.Норри - 1255
9.Хачанов - 1215
...
12.Рублев - 885.
У Даниила неплохие перспективы в этом году на уверенное 3-ее место, а в случае провала кого-то из пары Новак-Карлос и на 2-ое. Андрей пока идет слабее обычного, Карен с некоторыми перспективами на попадание на Итоговый, хотя пока еще очень рано говорить. Посмотрим, как ребята сыграют в апреле-мае)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeNok
Ответ Антон Тимофеев
Но, рывок Даниил знатный сделал...500+250+500+600+1000=2850. За 5 турниров и 7 недель. Рейтинг от 13 февраля 2023 1.Джокович-7070 2.Алькарас -6730 3.Циципас-5940 4.Рууд -5515 5.Рублев - 4065 6.Надаль-3815 ............. 11.Медведев - 2750 13.Хачанов -2515 А ведь казалось, что первая четверка прям сильно оторвалась и им ничего не угрожает))) И сравните сейчас: 1.Джокович-7160 2.Алькарас -6780 3.Циципас-5770 4.Медведев-5150!!!!!!!!!! 5.Рууд -5005 6.Рублев -3470. .... 11.Хачанов -2855 Даниил круто поднялся.
Там кстати Стёпе на грунте оч много защищать,а Дане до РГ вообще нечего защищать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Но, рывок Даниил знатный сделал...500+250+500+600+1000=2850. За 5 турниров и 7 недель.
Рейтинг от 13 февраля 2023
1.Джокович-7070
2.Алькарас -6730
3.Циципас-5940
4.Рууд -5515
5.Рублев - 4065
6.Надаль-3815
.............
11.Медведев - 2750
13.Хачанов -2515
А ведь казалось, что первая четверка прям сильно оторвалась и им ничего не угрожает)))

И сравните сейчас:
1.Джокович-7160
2.Алькарас -6780
3.Циципас-5770
4.Медведев-5150!!!!!!!!!!
5.Рууд -5005
6.Рублев -3470.
....
11.Хачанов -2855

Даниил круто поднялся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goodloser
Ответ Матвей Суицидин
Не удивлюсь, если и на грунте результаты подтянет в этом сезоне. Все-таки прогресс в игре есть, значит должны и результаты прийти. Хотя бы полуфиналы грунтовых мастеров зацепить, четверть РГ и можно на траве к Уиму готовиться. Там шансы точно будут.
Есть прогресс в игре по сравнению со второй половиной прошлого года, а вот в 21-ом году Медведев временами играл и получше, чем сейчас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Ответ Антон Тимофеев
От Даниила никто рекордов на грунте и не ждет, пусть доходит до четвертьфиналов Мастерсов, разок в полуфинал выйдет...И ок. С учетом 4-го посева вполне реально. Надаль болеет, Рууд с Циципасом пока никакие, на Карлоса или Новака раньше полуфинала не выходит...Почему нет?
Киса воскрес вроде бы..может пошуметь на глине.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vdvbill.e1.ru
Радость то какая, а шлем возьми
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeNok
Ответ Антон Тимофеев
Главное, в первой игре не вылететь)))) А там, как пойдет...
Вот да+у Дани давно не было адекватного грунтового сезона.Может чего-нибудь и выйдет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nicckk
Ответ Антон Тимофеев
Главное, в первой игре не вылететь)))) А там, как пойдет...
да турнир максимально неудобный, к грунту ещё прибиться надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Ответ nicckk
ну что будет финал в Монте Карло?
Главное, в первой игре не вылететь)))) А там, как пойдет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nicckk
ну что будет финал в Монте Карло?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Ответ Матвей Суицидин
Не удивлюсь, если и на грунте результаты подтянет в этом сезоне. Все-таки прогресс в игре есть, значит должны и результаты прийти. Хотя бы полуфиналы грунтовых мастеров зацепить, четверть РГ и можно на траве к Уиму готовиться. Там шансы точно будут.
От Даниила никто рекордов на грунте и не ждет, пусть доходит до четвертьфиналов Мастерсов, разок в полуфинал выйдет...И ок. С учетом 4-го посева вполне реально. Надаль болеет, Рууд с Циципасом пока никакие, на Карлоса или Новака раньше полуфинала не выходит...Почему нет?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Ответ Хаскерс
Теперь Даня может играть в свое удовольствие аж да Августа. Чисто за деньги. А к осени опять начнется молотилово.
Тем более, с 4-ым рейтингом играть проще, чем с 12))) Рим и Мадрид сейчас тоже длинные будут, во 2-ом круге(первой игре для Даниила на турнире) соперники в среднем будут попроще, чем в коротких Мастерсах, вроде МК, где сразу, в первой же игре Даниилу можно нарваться на 17-ую ракетку и пока-пока)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
Не удивлюсь, если и на грунте результаты подтянет в этом сезоне. Все-таки прогресс в игре есть, значит должны и результаты прийти. Хотя бы полуфиналы грунтовых мастеров зацепить, четверть РГ и можно на траве к Уиму готовиться. Там шансы точно будут.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Ответ Sizt
Плохая новость – это то, что титулы на харде почти закончились. А т.к. все 19 титулов разные у Медведева, в следующем году только на Австралию с Индианом и приходится расчитывать.
Ну, можно еще Монреаль-24 взять, у Даниила есть Торонто-21, но, города то разные!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Лицо Синнера на фото, где Медведев держит кубок, очень мемное 🤣
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Привет Этоя
Ответ Sizt
Плохая новость – это то, что титулы на харде почти закончились. А т.к. все 19 титулов разные у Медведева, в следующем году только на Австралию с Индианом и приходится расчитывать.
Есть еще турниры хардовые в Китае.)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sizt
Плохая новость – это то, что титулы на харде почти закончились. А т.к. все 19 титулов разные у Медведева, в следующем году только на Австралию с Индианом и приходится расчитывать.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nicckk
надеюсь Данила продолжит в том же духе в этом сезоне. особенно много ожиданий от американской серии.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хаскерс
Теперь Даня может играть в свое удовольствие аж да Августа. Чисто за деньги. А к осени опять начнется молотилово.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шакиров
Даня, успехов на грунте! Машина!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий