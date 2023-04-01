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Алькарас + Синнер = эпический теннис! Выдали розыгрыш года

Янник Синнер Янник Синнер
ATP ATP
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Miami Open Miami Open
Теннис Теннис

Теперь итальянец сыграет с Медведевым.

В теннисе очень часто путают понятия «длинный» и «эпический». Поэтому эпическими называют любые затяжные матчи – каким бы в них ни было качество игры. И любые длинные розыгрыши – даже если из, допустим, 55 ударов 54 летели в центр корта на не самой высокой скорости.

Но ночью на субботу Янник Синнер и Карлос Алькарас выдали действительно эпический размен в полуфинале в Майами (6:7(4), 6:4, 6:2 в пользу итальянца).  

Вот он со всех углов обзора. Это еще одно доказательство того, что их противостояние – одно из самых интересных и качественных среди молодых игроков.

Самое классное в этом розыгрыше – постоянная динамика. Сначала Синнер отработал в обороне и получил возможность наказать за не самый качественный укороченный. Пробил хорошо, но Алькарас в защите сыграл максимально цепко и неудобно.

Потом новая борьба за инициативу, по итогам которой Синнера можно покритиковать за то, что тут он не стал лупить справа по линии, а пытался перехитрить соперника. И форхенд совсем не получился.

Но у него ведь были все основания на такую попытку – Алькарас же нереально скоростной и опасный в исполнении ударов в движении. Конечно, если бы итальянец хорошо и мощно пробил форхенд по линии, тот бы, скорее всего, ничего сделать не смог. Но кто знает.

В итоге пришлось снова работать в обороне – и там получилось классно, слева Янник нашел неудобный низкий ответ. И закончил все феерическим обводящим в противоход.

Красота!

Вспоминая этот розыгрыш в послематчевой пресс-конференции, Алькарас сказал: «Невероятный размен. Когда я его проиграл, то первым делом подумал, что этого парня обыграть невозможно».

Синнер тоже восхитился соперником и объяснил последний обводящий: «Были моменты, когда я пробивал слева по линии, он отбивал практически лежа, но потом так быстро вставал. Я хотел пробить в противоход, но он и туда успевал.

Последним ударом я хотел бросить свечу, но мяч опустился слишком низко. Так что я выбрал кросс – и выбор оказался правильным».

Вообще весь их пятничный матч получился очень классным.

По его итогам Алькарас лишится первой строчки рейтинга – он не защитил очки за прошлогодний титул и пропустит вперед Новака Джоковича. А Синнер вернется в топ-10 и поборется за титул с Даниилом Медведевым, которому уступает 0:5 в личке.

Даниил полуфинал против Карена Хачанова, кстати, тоже завершил довольно эпично.

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4 комментария

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Сергей Орлов
Ответ This is Spartaaa !!!
Карлитос мега талант конечно. Уровня Джока. Синнер способен зацепить 4-5 ТБШ Интересное поколение вырисовывается !
Согласен
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melmi
Павел, вы бы выложили кроме этой эпичной перестрелки лицо Алькараса в конце , лежащего у сетке в недоумении
Этот момент телевизионщики еще долго крутили
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Надоело париться в бане
Сдаётся мне, что эти два паренька и будут прямой заменой Надалю и Джоку. И это уже настоящая замена, а не все эти ваши психически неуравновешенные Циципасы и Руне. Нужен кто-то третий, место Федерера пустует до сих пор.
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This is Spartaaa !!!
Карлитос мега талант конечно. Уровня Джока.
Синнер способен зацепить 4-5 ТБШ
Интересное поколение вырисовывается !
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