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Топ-теннисисты – одни из самых высокооплачиваемых индивидуальных спортсменов мира. На больших турнирах сейчас огромные призовые, поэтому самые мощные игроки только за счет выступлений на корте могут заработать огромное состояние.

По официальным данным ATP и WTA, топ-50 по призовым за карьеру сейчас выглядит следующим образом.

• Только три игрока заработали больше 100 млн – это великие Джокович, Надаль и Федерер, пик которых пришелся на максимальные призовые.

• У женщин лидирует величайшая в истории – Серена Уильямс, почти дотянувшая до 100 млн.

• В топ-50 входят 28 мужчин и 22 женщины.

• 14 человек попали в 50 заработкам без побед на одиночных «Больших шлемах», а три – ни разу не побывав в топ-5. Все они из мужского тура – Джон Изнер, Гаэль Монфис и Ришар Гаске.

• Вообще самые слабые достижения в этом топе, наверное, у Монфиса и Милоша Раонича. Все остальные хотя бы выигрывали «Мастерсы».

• Из 50 игроков 31 – действующие или закончившие в прошлом году. Мы не относим к ним Ким Клейстерс, которая во время последнего камбэка практически не играла и не зарабатывала.

• В топ-20 всего два игрока, которые большую часть карьеры провели не в 2000-х – Пит Сампрас и Андре Агасси.

• Из игроков, которые взлетели в 80-х, выше всех забрался Борис Беккер – 25-е место. Из чемпионов 70-х в топ вошла только Мартина Навратилова.

Понятно, что это во многом результат повышения призовых. Но нельзя забывать и об инфляции. Поэтому мы решили собрать еще один топ-50 – на этот раз учтя ее.

В итоге в рейтинг добавились следующие игроки.

А в целом картина стала такой.

Да, первые четыре позиции остались неизменными – на них величайшие игроки в истории. А вот дальше началось интересное.

• Сампрас вошел в топ-5, обойдя Маррея.

• Агасси, Беккер и Лендл вошли в топ-10, а Эдберг, Граф и Кафельников – в топ-20.

• Интересно, что самый богатый игрок без «Шлема» – Томаш Бердых – свои позиции только улучшил.

• Совсем чуть-чуть не дотянула первая суперзвезда профессионального женского тенниса Крис Эверт. А великий Бьорн Борг за карьеру заработал всего 11 млн долларов в пересчете на сегодняшние деньги – на уровне Тэйлора Фрица.

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Фото: Gettyimages.ru/Bradley Kanaris / Stringer , Chung Sung-Jun / Staff