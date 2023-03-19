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Кто в теннисе заработал больше – Шарапова, Кафельников или Бердых? Сколько женщин в топе? Посчитали с учетом инфляции

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Анжелик Кербер Анжелик Кербер
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Милош Раонич Милош Раонич
Ллейтон Хьюитт Ллейтон Хьюитт
Эшли Барти Эшли Барти
WTA WTA
Елена Янкович Елена Янкович
Андре Агасси Андре Агасси
Линдсей Дэвенпорт Линдсей Дэвенпорт
Горан Иванишевич Горан Иванишевич
Иван Лендл Иван Лендл
Мартина Хингис Мартина Хингис
Роджер Федерер Роджер Федерер
Мартина Навратилова Мартина Навратилова
Петра Квитова Петра Квитова
Каролин Возняцки Каролин Возняцки
Стефан Эдберг Стефан Эдберг
Томаш Бердых Томаш Бердых
Джим Курье Джим Курье
Евгений Кафельников Евгений Кафельников
Гаэль Монфис Гаэль Монфис
Серена Уильямс Серена Уильямс
Майкл Чанг Майкл Чанг
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Ришар Гаске Ришар Гаске
Энди Роддик Энди Роддик
Жо-Вильфред Тсонга Жо-Вильфред Тсонга
Джон Изнер Джон Изнер
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Новак Джокович Новак Джокович
Доминик Тим Доминик Тим
Александр Зверев Александр Зверев
Жюстин Энен Жюстин Энен
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Борис Беккер Борис Беккер
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Топ-теннисисты – одни из самых высокооплачиваемых индивидуальных спортсменов мира. На больших турнирах сейчас огромные призовые, поэтому самые мощные игроки только за счет выступлений на корте могут заработать огромное состояние.

По официальным данным ATP и WTA, топ-50 по призовым за карьеру сейчас выглядит следующим образом.

 

• Только три игрока заработали больше 100 млн – это великие Джокович, Надаль и Федерер, пик которых пришелся на максимальные призовые.

• У женщин лидирует величайшая в истории – Серена Уильямс, почти дотянувшая до 100 млн.

• В топ-50 входят 28 мужчин и 22 женщины.

• 14 человек попали в 50 заработкам без побед на одиночных «Больших шлемах», а три – ни разу не побывав в топ-5. Все они из мужского тура – Джон Изнер, Гаэль Монфис и Ришар Гаске.

• Вообще самые слабые достижения в этом топе, наверное, у Монфиса и Милоша Раонича. Все остальные хотя бы выигрывали «Мастерсы».

• Из 50 игроков 31 – действующие или закончившие в прошлом году. Мы не относим к ним Ким Клейстерс, которая во время последнего камбэка практически не играла и не зарабатывала.

• В топ-20 всего два игрока, которые большую часть карьеры провели не в 2000-х – Пит Сампрас и Андре Агасси.

• Из игроков, которые взлетели в 80-х, выше всех забрался Борис Беккер – 25-е место. Из чемпионов 70-х в топ вошла только Мартина Навратилова.

Понятно, что это во многом результат повышения призовых. Но нельзя забывать и об инфляции. Поэтому мы решили собрать еще один топ-50 – на этот раз учтя ее.

В итоге в рейтинг добавились следующие игроки.

 

А в целом картина стала такой.

 

Да, первые четыре позиции остались неизменными – на них величайшие игроки в истории. А вот дальше началось интересное.

• Сампрас вошел в топ-5, обойдя Маррея.

• Агасси, Беккер и Лендл вошли в топ-10, а Эдберг, Граф и Кафельников – в топ-20.

• Интересно, что самый богатый игрок без «Шлема» – Томаш Бердых – свои позиции только улучшил.

• Совсем чуть-чуть не дотянула первая суперзвезда профессионального женского тенниса Крис Эверт. А великий Бьорн Борг за карьеру заработал всего 11 млн долларов в пересчете на сегодняшние деньги – на уровне Тэйлора Фрица.

Почему теннисистам так много платят? Как Джокович выиграл уже $165 млн? И почему игроки по-прежнему недовольны?

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Фото: Gettyimages.ru/Bradley Kanaris / Stringer , Chung Sung-Jun / Staff

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