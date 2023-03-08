13 комментариев

С миру по Нитке
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Как по величию Джоковича ударило нежелание прививаться? Сколько топ-титулов он еще мог выиграть?

Новак Джокович Новак Джокович
ATP ATP
коронавирус коронавирус
Теннис Теннис

В среду стартует супертурнир в Индиан-Уэллс, и на нем точно не будет первой ракетки мира Новака Джоковича. Серб не привился от коронавируса, и до 11 мая не может въехать в США.

Это будет седьмой крупный турнир, который серб пропустит из-за нежелания вакцинироваться.

Через две недели еще стартует «Мастерс» в Майами, и теоретически сохраняется возможность, что Джокович на него попадет – если американские власти изменят решение и дадут ему право въехать.

Такие требования к ним есть. Например, к президенту Джо Байдену уже обратился губернатор штата Флорида республиканец Рон Де Сантис. Он подчеркивает, что даже по нынешним правилам Джокович может пересечь южную границу на лодке, а в целом «единственное, что не позволяет мистеру Джоковичу поучаствовать в турнире, – это неоправданные, ненаучные и устаревшие требования вашей администрации».

Официально Новак с турнира пока не снялся, так что пока в список его не добавляем.

Джокович сам говорил, что победа на этих турнирах ему не была гарантирована, но это все равно упущенные возможности. В конце концов, Australian Open он выигрывал 10 раз, US Open – трижды, Индиан-Уэллс – пять раз, Майами – шесть раз, в Канаде побеждал четыре раза, а в Цинциннати – дважды. Да и в целом на хардовых турнирах он всегда один из главных фаворитов.

К тому же его форма в последние два года – это что-то невероятное.

Если бы истории с вакцинацией не было и Новак приехал бы на эти турниры и их выиграл, то его великая статистика стала бы еще более великой.

У него было бы 24 «Больших шлема» – больше, чем у кого-либо в профессиональном теннисе. Как мужском, так и женском.

И у него было бы 43 победы на «Мастерсах». Сейчас он и так исторический лидер по этому показателю и отрывается от Надаля на два титула. А так отрывался бы на семь.

😱 Джоковича не пускают в США. Почему и где еще ждать проблем? Он потеряет первое место в рейтинге?

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Фото: REUTERS/Amr Alfiky; Gettyimages.ru/Mark Brake

13 комментариев

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yho-fin
Поправьте на картинке АО2022
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calamitas
Перепись антинаучного бреда от антиваксеров объявляется открытой
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Veld
ржу с комментов, типа, "вот это у него убеждения, не прогибается, молодец"
адаптация это то, что сделало человека - человеком, способность быстрее адаптироваться к новой обстановке - важнейшее эволюционное преимущество. а антипрививочники адаптироваться не умеют, видимо. существование спайк-белков, особенности имунного ответа - все эти вещи научно ДОКАЗАНЫ, если Джокович или любой антипрививочник не способен прочитать статьи о ковиде из достоверных источников - он просто не может адаптироваться по каким-то своим причинам, это не "верность убеждениям", это неспособность понять то, что говорят умные люди. ну, бывает и такое)
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achrustalev
Почему люди отказываются сделать безобидную прививку? Это же совсем не больно.
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pops_79
Уважение Новаку, просто красавец
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Александр
в современном мире люди с убеждениями на вес золота, уважение албанцу!
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Tursus
Молодец, уважаю!
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Привет Этоя
А сколько титулов потерял Новак связавшись с Пепе Имазом?
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Eugenie Nation
Еще ждем от Ниткина материалы
Что мог выиграть Федерер если бы не травма.
Что мог выиграть Надаль если бы не хронические проблемы с коленями
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daiv18
26, уим 2020, юсо 2020
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Eugenie Nation
Прекрасная аналитика - Если бы да кабы
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Радость Ди Мария
Наоборот - величие Императора только возросло - он впрягся за думающих людей всего мира. Я больше скажу - его фанбаза только выросла. За него теперь притапливают часть федалистов.
Я не голословен - проводил мониторинг комментов Ютуба. А большие титулы ещё будут.
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alex savca
Выиграл он сердца всех свободных людей!
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