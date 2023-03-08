13 комментариев

В среду стартует супертурнир в Индиан-Уэллс, и на нем точно не будет первой ракетки мира Новака Джоковича. Серб не привился от коронавируса, и до 11 мая не может въехать в США.

Это будет седьмой крупный турнир, который серб пропустит из-за нежелания вакцинироваться.

Через две недели еще стартует «Мастерс» в Майами, и теоретически сохраняется возможность, что Джокович на него попадет – если американские власти изменят решение и дадут ему право въехать.

Такие требования к ним есть. Например, к президенту Джо Байдену уже обратился губернатор штата Флорида республиканец Рон Де Сантис. Он подчеркивает, что даже по нынешним правилам Джокович может пересечь южную границу на лодке, а в целом «единственное, что не позволяет мистеру Джоковичу поучаствовать в турнире, – это неоправданные, ненаучные и устаревшие требования вашей администрации».

Официально Новак с турнира пока не снялся, так что пока в список его не добавляем.

Джокович сам говорил, что победа на этих турнирах ему не была гарантирована, но это все равно упущенные возможности. В конце концов, Australian Open он выигрывал 10 раз, US Open – трижды, Индиан-Уэллс – пять раз, Майами – шесть раз, в Канаде побеждал четыре раза, а в Цинциннати – дважды. Да и в целом на хардовых турнирах он всегда один из главных фаворитов.

К тому же его форма в последние два года – это что-то невероятное.

Если бы истории с вакцинацией не было и Новак приехал бы на эти турниры и их выиграл, то его великая статистика стала бы еще более великой.

У него было бы 24 «Больших шлема» – больше, чем у кого-либо в профессиональном теннисе. Как мужском, так и женском.

И у него было бы 43 победы на «Мастерсах». Сейчас он и так исторический лидер по этому показателю и отрывается от Надаля на два титула. А так отрывался бы на семь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: REUTERS/Amr Alfiky; Gettyimages.ru/Mark Brake