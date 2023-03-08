13 комментариев

Как по величию Джоковича ударило нежелание прививаться? Сколько топ-титулов он еще мог выиграть?
В среду стартует супертурнир в Индиан-Уэллс, и на нем точно не будет первой ракетки мира Новака Джоковича. Серб не привился от коронавируса, и до 11 мая не может въехать в США.
Это будет седьмой крупный турнир, который серб пропустит из-за нежелания вакцинироваться.
Через две недели еще стартует «Мастерс» в Майами, и теоретически сохраняется возможность, что Джокович на него попадет – если американские власти изменят решение и дадут ему право въехать.
Такие требования к ним есть. Например, к президенту Джо Байдену уже обратился губернатор штата Флорида республиканец Рон Де Сантис. Он подчеркивает, что даже по нынешним правилам Джокович может пересечь южную границу на лодке, а в целом «единственное, что не позволяет мистеру Джоковичу поучаствовать в турнире, – это неоправданные, ненаучные и устаревшие требования вашей администрации».
Официально Новак с турнира пока не снялся, так что пока в список его не добавляем.
Джокович сам говорил, что победа на этих турнирах ему не была гарантирована, но это все равно упущенные возможности. В конце концов, Australian Open он выигрывал 10 раз, US Open – трижды, Индиан-Уэллс – пять раз, Майами – шесть раз, в Канаде побеждал четыре раза, а в Цинциннати – дважды. Да и в целом на хардовых турнирах он всегда один из главных фаворитов.
К тому же его форма в последние два года – это что-то невероятное.
Если бы истории с вакцинацией не было и Новак приехал бы на эти турниры и их выиграл, то его великая статистика стала бы еще более великой.
У него было бы 24 «Больших шлема» – больше, чем у кого-либо в профессиональном теннисе. Как мужском, так и женском.
И у него было бы 43 победы на «Мастерсах». Сейчас он и так исторический лидер по этому показателю и отрывается от Надаля на два титула. А так отрывался бы на семь.
😱 Джоковича не пускают в США. Почему и где еще ждать проблем? Он потеряет первое место в рейтинге?
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Фото: REUTERS/Amr Alfiky; Gettyimages.ru/Mark Brake
адаптация это то, что сделало человека - человеком, способность быстрее адаптироваться к новой обстановке - важнейшее эволюционное преимущество. а антипрививочники адаптироваться не умеют, видимо. существование спайк-белков, особенности имунного ответа - все эти вещи научно ДОКАЗАНЫ, если Джокович или любой антипрививочник не способен прочитать статьи о ковиде из достоверных источников - он просто не может адаптироваться по каким-то своим причинам, это не "верность убеждениям", это неспособность понять то, что говорят умные люди. ну, бывает и такое)
Что мог выиграть Федерер если бы не травма.
Что мог выиграть Надаль если бы не хронические проблемы с коленями
Я не голословен - проводил мониторинг комментов Ютуба. А большие титулы ещё будут.