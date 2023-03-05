18 комментариев

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😱 Джоковича не пускают в США. Почему и где еще ждать проблем? Он потеряет первое место в рейтинге?

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Новак Джокович Новак Джокович
Теннис Теннис

Сага продолжается.

Что-то модно, а что-то – вечно. По ощущениям, разговоры о том, как нежелание Новака Джоковича вакцинироваться от коронавируса влияет на его карьеру, уже относятся ко второй категории.

В прошлом году из-за отсутствия прививки его скандально и сумбурно депортировали из Австралии, но в этом сезоне серб вернулся и продолжил доминировать в этой стране – выиграл два титула, включая 10-й Australian Open.

Были опасения, что местные встретят его не очень тепло – например, директор Australian Open сразу предупредил, что за уханье и провокации в адрес Новака зрителей будут выгонять с трибун. Но обошлось без инцидентов – наоборот, Джоковича встретили так тепло, что он даже растрогался и после турнира в Аделаиде полчаса раздавал автографы и раздарил болельщикам все свои вещи. А в интервью благодарил за гостеприимство даже кенгуру.

В марте тур переедет в США, где пройдут два очень крупных турнира – двухнедельные «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами, каждый из которых претендует на звание пятого «Большого шлема». И Джоковича на них, скорее всего, не будет.

США – единственная страна, проводящая турниры ATP-тура и требующая от иностранцев вакцинации для въезда. Это требование будет действовать до 11 мая, так что в конце лета Новак уже без проблем сможет выступить в Цинциннати и на US Open. Но сейчас его, видимо, ждет внеочередной отпуск.

В феврале появилась информация, что серб попросил сделать для него исключение и пустить в страну и в марте – несмотря на то, что он не вакцинирован. Его младший брат Джордже говорил по этому поводу: «К сожалению, это не в наших руках. Новаку нужно получить специальное разрешение, потому что США до сих пор не пускают непривитых иностранцев в страну – и это просто невероятно с учетом выступлений невакцинированных спортсменов по всему миру».

Официально о решении по исключению пока ничего не сообщалось, но сенатор от штата Флорида Рик Скотт в пятницу написал, что Министерство внутренней безопасности США решила Джоковича не пускать. Скотт считает, что в дело должен вмешаться президент страны Джо Байден: «Он обязан СЕЙЧАС ЖЕ это исправить, дать исключение и позволить Джоковичу выступить в Штатах».

У сторонников Джоковича есть две основных претензии к ситуации.

1. Вакцинация практически больше нигде в мире уже не нужна – так почему США выделяются?

Кстати, еще рассказывают, что по факту многие непривитые спокойно въезжают в Штаты, потому что на границе никто ничего не самом деле не проверяет. Но публичность фигуры Джоковича такой вариант проезда, конечно, для него отсекает.

2. Что изменится между началом марта и 11 мая? Почему за эти два месяца Новак вдруг перестанет создавать угрозу для здоровья Америки?

Об этом, например, написал Джон Изнер: «Не переживайте, 11 мая он станет достаточно безопасным для въезда в США. До тех пор он слишком опасен. Не сомневайтесь в науке, наши власти с первых дней ковида все делали правильно».

Сам Джокович к ситуации относится спокойно. Еще до новостей от Скотта он сказал, что если его не пустят в Америку, то он просто снимется с турниров до жеребьевки, устроит себе небольшой отпуск, а потом начнет готовиться к грунту: «Это самое требовательное покрытие. Чтобы к нему подготовиться, нужно больше всего времени».

В таком случае он планирует вернуться в тур в апреле – в Монте-Карло.

Из хороших новостей для Джоковича – в прошлом году он в Индиан-Уэллс и Майами тоже не играл, так что очков не потеряет.

Из плохих – он их и не заработает. И это потенциальная угроза его первой строчке рейтинга.

Но и тут есть нюанс. Сейчас на то, чтобы его подвинуть, претендуют только Карлос Алькарас и Стефанос Циципас. Обоим для этого нужно выиграть оба мартовских «Мастерса», и оба сейчас в не самом понятном состоянии из-за травм.

Так что, скорее всего, Новак начнет грунтовый сезон первой ракеткой мира.

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Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Kelly Defina; instagram.com/jelenadjokovicndf

18 комментариев

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Ночная Фурия
Ответ Alla Tishkova
Странно, тогда почему в прошлом году пустили?
Кого куда в прошлом году пустили?
Джокович, в тексте написано тоже, в Америке в прошлом году не играл. Ни весной, ни летом-осенью.
В прошлом году Новак играл ТОЛЬКО в Европе. И чуть-чуть в Азии.
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D-eisler@yandex.ru
вальты бубновые. После ухода Федерера и травм Надаля - Джокер единственный кто спасает теннис. Надеюсь Даня и Феликс надолго засядут и не дадут всяким недоразумениям в виде "Бамож кулачкова" брать титулы
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sashafan2
Это очень странно, что Джоковича не пустили, потому что США уже давно пускают в страну непривитых.
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DimanYNWA
Ответ Фан Рубина
В отличие от реальных болезней, типа оспы или полиомиелита, прививка от "ковида" настолько "помогает", что заставить её сделать можно только заперев людей по домам на месяцы, хватая и колотя дубинками тех, кто не согласен и увольняя с работы.
расскажи это моим знакомым, которые от этой нереальной болезни умерли
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Atsuktuvas
А сторонник Fan ID написал бы так: "Не понимаю этих глупых протестов, сами себя наказываете. Это же делается для вас и вообще закон надо соблюдать. Всю гадость, которую в вас хотели впрыснуть - уже давно впрыснули. Я вот сегодня зашел в МФЦ и сделал прививку, потратив 10 минут. Теперь смогу ездить куда хочу и вокруг меня будут безопасно."
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Alla Tishkova
Странно, тогда почему в прошлом году пустили?
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EnzoAmatera
Про ковид не слышал уже как год,как началась вся эта операция,ковид куда-то пропал
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Фан Рубина
Ответ Анатолий Magicbrain
антипрививочников подвезли) отдельная у вас каста, с вами даже в поликлиниках отдельные списки висят, "особенных"))
В отличие от реальных болезней, типа оспы или полиомиелита, прививка от "ковида" настолько "помогает", что заставить её сделать можно только заперев людей по домам на месяцы, хватая и колотя дубинками тех, кто не согласен и увольняя с работы.
+7
-12
-5
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VaD
Куда деется "принципиальность" Джоковича, когда он начинает выпрашивать исключения?
+3
-5
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Кавабунга Шреддоголовый
Новак так и не прогнулся под этот фарс ковидный. Комментарий Джона просто бесподобен
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Анатолий Magicbrain
Ответ Фан Рубина
Правильно делает, что не участвует в ковидной афёре.
антипрививочников подвезли) отдельная у вас каста, с вами даже в поликлиниках отдельные списки висят, "особенных"))
+11
-10
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Владимир Самсонов
Идиотизм. Комментарий Изнера прекрасен.
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timur055
Все понимают абсурдность ситуации, но необходимость сохранения лица толкает власти на новые глупости
+8
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СССР цэ европа! - скакал?
мерзавцы
+4
-3
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Tarkovski
Ответ Artur Kovas
Какой-то цирк постоянный с этой вакцинацией . В России вообще как СВО началась , вирус моментально пропал . Вопрос был он так серьёзен по сравнению с орви гриппом или раскрученная история ?
Был серьёзен, конечно - посмотрите хотя бы обычную статистику смертей в сравнении до пандемии и во время. А перестал быть опасным потому что бОльшая часть населения привилась и/или переболела - ну это блин основы вирусологии и эпидемиологии. Когда-то и оспа, и грипп, и чума были опасны, сейчас нет - по тем же причинам
+29
-8
+21
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Artur Kovas
Какой-то цирк постоянный с этой вакцинацией . В России вообще как СВО началась , вирус моментально пропал . Вопрос был он так серьёзен по сравнению с орви гриппом или раскрученная история ?
+10
-8
+2
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Фан Рубина
Правильно делает, что не участвует в ковидной афёре.
+23
-18
+5
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costa0545
Это его выбор, но он сам себя лишил, возможности играть турниры, возможно потом будет жалеть, но прошлого не вернуть))
+2
-6
-4
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