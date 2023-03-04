23 комментария

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Медведев – лучший теннисист мира прямо сейчас: 3 титула за 3 недели и неудержимая игра

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Даниил Медведев Даниил Медведев
Андрей Рублев Андрей Рублев
Теннис Теннис

Выиграл русский финал в Дубае.

На турнире в Дубае всего шестой раз в истории титул ATP разыграли игроки из России. Даниил Медведев, перед этим выигравший 13 матчей подряд, встречался с Андреем Рублевым.

И победил 6:2, 6:2. Это было быстро, эффективно и пугающе для остального тура.

***

1. Медведев был неудержим на подаче. Рублев не то что не заработал ни одного брейк-пойнта – он даже до 40:40 ни разу не дошел. И ни разу не вел хотя бы 30:15, не говоря уже о 30:0.

2. Другой столп доминирования Даниила – отсутствие ошибок. Их в субботу было всего 8 – против 22 у Андрея.

3. Всем прекрасно известно, насколько страшен медведевский бэкхенд – за счет стабильности, глубины и умения направлять мяч в неудобные точки. В финале все это работало просто великолепно. Даниил слева играл так, что Рублев иногда даже не представлял, чего ожидать – например, тут он изначально дернулся не в ту сторону.

4. Относительно слабой стороной Даниила всегда был форхенд, но последние три недели и он работает великолепно. Самое важное – это агрессия. И сейчас Медведев явно настроен забивать.

5. Агрессия у него сквозит во всем. Мы часто говорим, как хорошо он двигается в обороне, но сейчас он танцует и в атаке – как раз для того, чтобы забивать справа.

И показательно, что навылет он забил больше соперника – 19 против 13.

6. Важной частью разгрома, который он устроил Рублеву, был форхенд по диагонали. Медведев очень хорошо разгонял мяч, когда Андрей пытался выдавить его в правый угол – либо за счет переводов слева по линии, либо за счет забеганий под право и ударов по линии. Но Даниил раз за разом находил хорошие кроссы, которые позволяли ему перехватить позицию – потому что Рублеву нужно было срочно мчаться в другой угол.

Это работало очень эффективно – особенно когда удары по линии от Рублева были не очень.

7. Не обошлось в субботу и без приемов-призраков – когда Медведева даже не видно на экране, но он нереально атакует подающего.

8. И на фоне блеска Медведева Рублев выглядел довольно тускло. Чтобы выигрывать очки, ему нужно было безумно много и безошибочно работать в атаке, потому что Даниил тащил все, что тащится.

И с этим объемом Андрей справлялся далеко не всегда, что его явно бесило.

9. А еще он не имел права делать сопернику подарков – но все равно делал. Например, при счете 2:4 в первом сете начал гейм с сорванного смэша и сарказма.

После этого он еще ошибся у сетки, выбрав, наверное, самый сложный вариант удара с лета, который там только можно было выбрать. В итоге Медведев вошел в гейм и уже не отпустил. Подобных моментов было очень много.

***

Медведев выиграл третий титул за три недели, а его победная серия достигла уже 14 матчей. В его карьере была только одна длиннее – 20 матчей в конце 2020-го и начале 2021-го.

Он стал третьим за последние три года теннисистом, выигравшим три турнира подряд – в 2021-м это сделал Каспер Рууд, а в прошлом сезоне – Феликс Оже-Альяссим. Но класс соревнований, на которых побеждал Даниил, несомненно, выше.

За счет победы в Дубае Даниил поднимется на шестую строчку рейтинга и снова станет первой ракеткой России.

Но если отбросить все страхи сглаза, то сейчас Медведев выглядит лучшим игроком мира. Он лидер тура по победам (19 штук) и единственный, кто в этом году обыграл Новака Джоковича – который к тому же, скорее всего, не будет угрожать ему в Индиан-Уэллс и Майами, потому что просто туда не попадет.

И если Даниил решит главную задачу момента – удержать этот уровень, – то других конкурентов не особо-то и видно.

Надаль 18 лет без перерыва провел в топ-10 – это безумный рекорд. Но из-за травм он скоро оттуда выпадет 🥺

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Фото: REUTERS/Amr Alfiky

23 комментария

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costa0545
Про атакующего призрака, мне особенно понравилось)))
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Олег Горбачёв
Ответ roentgen
его хвалят третий турнир подряд, а он все выигрывает. И если он не сохранит такой кураж на Мастерсы, то это не значит, что он не годен, а только будет означать, что устал. Лично я вообще не расстроюсь
Безусловно, вы правы, я тоже не расстроюсь, но Мастерс — тот турнир, где играют сильнейшие, а значит показатель, насколько ты силён и готов держать уровень. У Иги, кстати, в прошлом сезоне это получилось (выиграла тогда оба Мастерса). Просто хочется, чтобы отлично себя показал и сам был доволен — все-таки давно уже Мастерсы-то не брал.
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roentgen
Ответ Олег Горбачёв
Потому что стоит его похвалить, как тут же проигрывает. Да и к тому же это всё-таки второсортные турниры по сравнению с Мастерсами и Шлемами. Настрой совсем другой у соперников будет)
его хвалят третий турнир подряд, а он все выигрывает. И если он не сохранит такой кураж на Мастерсы, то это не значит, что он не годен, а только будет означать, что устал. Лично я вообще не расстроюсь
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Олег Горбачёв
Ответ roentgen
в смысле, рано. Он же не три Челленджера подряд взял)))
Потому что стоит его похвалить, как тут же проигрывает. Да и к тому же это всё-таки второсортные турниры по сравнению с Мастерсами и Шлемами. Настрой совсем другой у соперников будет)
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Egorov Evgeniy
Ответ Антон Тимофеев
Тут полностью согласен, тем более ни Новака не будет, ни Надаля, в рейтинге тоже приподнялся, совсем уж плохой посев не должен быть, особенно на Майами)))
Антоха ты откуда такая энциклопедия вообще))?
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roentgen
Ответ Олег Горбачёв
Все-таки пока непонятно, в этом плане Мастерсы должны дать точное объяснение. В прошлых сезонах и на Индиан-Уэллс, и в Майами Даня вообще смотрелся блекло (на последнем вроде до 1/4 дошел, но все равно не так очевидно). Так что посмотрим - рано еще делать ему такие комплименты.
в смысле, рано. Он же не три Челленджера подряд взял)))
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Олег Горбачёв
Ответ LeNok
ну он с другой стороны и в Роттердаме до этого года хорошо не играл)На Майями у меня есть надежда.Тем более если там и правда чуть убыстрят хард
Я могу ошибаться, но он, по-моему, жаловался там на мячи
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Олег Горбачёв
Ответ Антон Тимофеев
Тут полностью согласен, тем более ни Новака не будет, ни Надаля, в рейтинге тоже приподнялся, совсем уж плохой посев не должен быть, особенно на Майами)))
Ну вот и посмотрим) Вообще в Майами у него как-то получше идёт — надеюсь, в этот раз превзойдёт свой результат. Против Хуркача он тогда неплохо смотрелся — жаль, что травма грыжи помешала.
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Антон Тимофеев
Ответ Олег Горбачёв
Вот я скорее про это: если Даня сможет дойти до решающих стадий хотя бы на одном из Мастерсов, то тогда вопросы отпадут.
Тут полностью согласен, тем более ни Новака не будет, ни Надаля, в рейтинге тоже приподнялся, совсем уж плохой посев не должен быть, особенно на Майами)))
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Антон Тимофеев
Ответ elena
Такое было у кого?
Да, Новак в мае 2011 Белград-Мадрид-Рим, 250 и 2 Мастерса, это даже покруче, чем у Даниила 500-250-500, ну, так это Новак...
Рууд в июле 2021, но там 3 250-ка, причем во время ОИ, уровень у тех турниров был совсем уж низкий, ближе к Challengers 125))))
Феликс в октябре 2022, 250-250-500, тут уже получше, чем у Рууда, хотя Даниилу явно уступает...
Маррей в сентябре-октябре 2011, Бангкок-Токио-Шанхай, 250-500-1000, лучше, чем у Даниила, хуже, чем у Джоковича.
Короче, оказывается, взять 3 турнира за 3 недели - довольно редкое событие, мало у кого получается и я рад, что Даниил вписал свое имя в число таких теннисистов!
+8
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+8
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Олег Горбачёв
Ответ Антон Тимофеев
Вот как раз ИУ и Майами могут и не дать особого объяснения, был бы это Цинцинатти-Торонто-Шанхай-Париж...Даниил на американских Мастерсах всегда играет паршиво, так что плохой результат не скажет ни о чем))) Правда, вот если Даниил выступит хотя бы на одном из этих Мастерсов дойдет хотя бы до полуфинала - значит, он в самом деле хорош)))
Вот я скорее про это: если Даня сможет дойти до решающих стадий хотя бы на одном из Мастерсов, то тогда вопросы отпадут.
+1
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+1
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LeNok
Ответ Антон Тимофеев
Вот как раз ИУ и Майами могут и не дать особого объяснения, был бы это Цинцинатти-Торонто-Шанхай-Париж...Даниил на американских Мастерсах всегда играет паршиво, так что плохой результат не скажет ни о чем))) Правда, вот если Даниил выступит хотя бы на одном из этих Мастерсов дойдет хотя бы до полуфинала - значит, он в самом деле хорош)))
ну он с другой стороны и в Роттердаме до этого года хорошо не играл)На Майями у меня есть надежда.Тем более если там и правда чуть убыстрят хард
+1
0
+1
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elena
Такое было у кого?
+1
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Антон Тимофеев
Кстати, больше 4-х титулов за год Даниил не брал. У Давыденко и Рублева было 5, у Марата -7. Неплохие шансы теперь улучшить свое достижение у Медведева.
+5
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Антон Тимофеев
Даниил на харде взял 17-ый титул и стал 18-21 за всю ОТКРЫТУЮ ЭРУ! Круто!!!! У Дель Потро и Настасе по 18 титулов, 15 место у Хьюитта -20 титулов. Тут Даниил может высоко подняться...
+7
-1
+6
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Антон Тимофеев
Ответ Олег Горбачёв
Все-таки пока непонятно, в этом плане Мастерсы должны дать точное объяснение. В прошлых сезонах и на Индиан-Уэллс, и в Майами Даня вообще смотрелся блекло (на последнем вроде до 1/4 дошел, но все равно не так очевидно). Так что посмотрим - рано еще делать ему такие комплименты.
Вот как раз ИУ и Майами могут и не дать особого объяснения, был бы это Цинцинатти-Торонто-Шанхай-Париж...Даниил на американских Мастерсах всегда играет паршиво, так что плохой результат не скажет ни о чем)))
Правда, вот если Даниил выступит хотя бы на одном из этих Мастерсов дойдет хотя бы до полуфинала - значит, он в самом деле хорош)))
+1
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Галымжан Кулумбаев
Вчера чудики уверяли что выиграет Андрей
+1
-1
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Aporte14
Пожалуй,на сей раз соглашусь с Павлом.Феноменальная игра от Дани!
+5
0
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Кирилл Касаев
Просто потрясающий матч против Рублева провел! Сегодня наконец-то вернулась первая подача, которой так не хватало целый год. Кажется, Даниил вернул ту уверенность, с которой мог побеждать любого!
+21
-2
+19
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Олег Горбачёв
Все-таки пока непонятно, в этом плане Мастерсы должны дать точное объяснение. В прошлых сезонах и на Индиан-Уэллс, и в Майами Даня вообще смотрелся блекло (на последнем вроде до 1/4 дошел, но все равно не так очевидно). Так что посмотрим - рано еще делать ему такие комплименты.
0
-1
-1
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dum dam
Как уже некоторые писали, реально - «Киборг-убийца (голосом Леонида Володарского)
+11
-2
+9
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Affatograf
Даня тащи!
+2
-1
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Egorov Evgeniy
Абсолютли!
+3
-2
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