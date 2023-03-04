23 комментария

Выиграл русский финал в Дубае.

На турнире в Дубае всего шестой раз в истории титул ATP разыграли игроки из России. Даниил Медведев, перед этим выигравший 13 матчей подряд, встречался с Андреем Рублевым.

И победил 6:2, 6:2. Это было быстро, эффективно и пугающе для остального тура.

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1. Медведев был неудержим на подаче. Рублев не то что не заработал ни одного брейк-пойнта – он даже до 40:40 ни разу не дошел. И ни разу не вел хотя бы 30:15, не говоря уже о 30:0.

2. Другой столп доминирования Даниила – отсутствие ошибок. Их в субботу было всего 8 – против 22 у Андрея.

3. Всем прекрасно известно, насколько страшен медведевский бэкхенд – за счет стабильности, глубины и умения направлять мяч в неудобные точки. В финале все это работало просто великолепно. Даниил слева играл так, что Рублев иногда даже не представлял, чего ожидать – например, тут он изначально дернулся не в ту сторону.

4. Относительно слабой стороной Даниила всегда был форхенд, но последние три недели и он работает великолепно. Самое важное – это агрессия. И сейчас Медведев явно настроен забивать.

5. Агрессия у него сквозит во всем. Мы часто говорим, как хорошо он двигается в обороне, но сейчас он танцует и в атаке – как раз для того, чтобы забивать справа.

И показательно, что навылет он забил больше соперника – 19 против 13.

6. Важной частью разгрома, который он устроил Рублеву, был форхенд по диагонали. Медведев очень хорошо разгонял мяч, когда Андрей пытался выдавить его в правый угол – либо за счет переводов слева по линии, либо за счет забеганий под право и ударов по линии. Но Даниил раз за разом находил хорошие кроссы, которые позволяли ему перехватить позицию – потому что Рублеву нужно было срочно мчаться в другой угол.

Это работало очень эффективно – особенно когда удары по линии от Рублева были не очень.

7. Не обошлось в субботу и без приемов-призраков – когда Медведева даже не видно на экране, но он нереально атакует подающего.

8. И на фоне блеска Медведева Рублев выглядел довольно тускло. Чтобы выигрывать очки, ему нужно было безумно много и безошибочно работать в атаке, потому что Даниил тащил все, что тащится.

И с этим объемом Андрей справлялся далеко не всегда, что его явно бесило.

9. А еще он не имел права делать сопернику подарков – но все равно делал. Например, при счете 2:4 в первом сете начал гейм с сорванного смэша и сарказма.

После этого он еще ошибся у сетки, выбрав, наверное, самый сложный вариант удара с лета, который там только можно было выбрать. В итоге Медведев вошел в гейм и уже не отпустил. Подобных моментов было очень много.

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Медведев выиграл третий титул за три недели, а его победная серия достигла уже 14 матчей. В его карьере была только одна длиннее – 20 матчей в конце 2020-го и начале 2021-го.

Он стал третьим за последние три года теннисистом, выигравшим три турнира подряд – в 2021-м это сделал Каспер Рууд, а в прошлом сезоне – Феликс Оже-Альяссим. Но класс соревнований, на которых побеждал Даниил, несомненно, выше.

За счет победы в Дубае Даниил поднимется на шестую строчку рейтинга и снова станет первой ракеткой России.

Но если отбросить все страхи сглаза, то сейчас Медведев выглядит лучшим игроком мира. Он лидер тура по победам (19 штук) и единственный, кто в этом году обыграл Новака Джоковича – который к тому же, скорее всего, не будет угрожать ему в Индиан-Уэллс и Майами, потому что просто туда не попадет.

И если Даниил решит главную задачу момента – удержать этот уровень, – то других конкурентов не особо-то и видно.

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Фото: REUTERS/Amr Alfiky