36 комментариев

13-я победа подряд.

В полуфинале турнира в Дубае Даниил Медведев 13-й раз в карьере боролся с Новаком Джоковичем. Россиянин подошел ко встрече на 12-матчевой серии побед, а Джокович – вообще на 20-матчевой.

В итоге Медведев нанес ему первое поражение с конца прошлого сезона – 6:4, 6:4.

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Последние три недели Даниил играет на потрясающем уровне, и в пятницу он это продолжил. Матч в целом напоминал их встречу в финале US Open-2021, которую он выиграл в трех сетах.

Медведев в лучшей форме – один из немногих, кто способен доминировать в борьбе с Джоковичем на задней линии. В пятницу он это делал за счет скорости движения, и стабильности ударов, помноженной на их мощь и глубину.

Это убойная комбинация, с которой очень трудно что-то сделать – ведь она одновременно нейтрализует атаку соперника и постепенно выдавливает его из позиции, что позволяет Даниилу самому переходить в роль агрессора и забирать очки.

Джокович в пятницу искал способы как-то вырываться из невыгодных для него разменов на задней, но у него мало что получилось. Одна из причин – ошибки. Статистки с Tennis TV насчитали у него 38 невынужденных при 26 виннерсах. Медведев же наоборот был очень прижимистым на брак – 12 ошибок при 20 ударах навылет.

Очень часто Новак ошибался, когда пытался играть сверхагрессивно (чтобы завершать размен одним ударом или хотя бы выбить Даниила из позиции) или вколотить с приема второй подачи – что, например, случилось трижды при счете 5:4 в первом сете.

Другим инструментом были выходы к сетке, но там тоже все было не очень – особенно в первой партии. В ней серб реализовал всего три выхода вперед из семи, а в целом по матчу – 9 из 16.

И большой проблемой для серба было то, что ошибки он выдавал пачками. Например, проигрывал подачу, несколько раз подряд ошибившись у сетки. Или упускал шанс на брейк, срывая несколько приемов за гейм.

А еще Даниил иногда находил потрясающие ответы даже на максимально хорошие удары серба. Вот как он заработал матчбол.

Дропшот был практически идеальным, но Медведев все равно догнал и мастерски обработал.

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В итоге у Медведева 13 выигранных матчей подряд и третий финал за последние три недели. За третий титул он поборется с Андреем Рублевым в русском финале.

Рублев выиграл у него последние два матча, но Даниил тогда был очень далек от своего нынешнего уровня. Да и против Джоковича у него было четыре поражения подряд.

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