36 комментариев

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Медведев прекрасен! Прервал серию из 20 побед Джоковича и вышел в 3-й финал подряд

Dubai Duty Free Tennis Championships Dubai Duty Free Tennis Championships
Андрей Рублев Андрей Рублев
Даниил Медведев Даниил Медведев
Новак Джокович Новак Джокович
ATP ATP
Теннис Теннис

13-я победа подряд.

В полуфинале турнира в Дубае Даниил Медведев 13-й раз в карьере боролся с Новаком Джоковичем. Россиянин подошел ко встрече на 12-матчевой серии побед, а Джокович – вообще на 20-матчевой.

В итоге Медведев нанес ему первое поражение с конца прошлого сезона – 6:4, 6:4.

***

Последние три недели Даниил играет на потрясающем уровне, и в пятницу он это продолжил. Матч в целом напоминал их встречу в финале US Open-2021, которую он выиграл в трех сетах.

Медведев в лучшей форме – один из немногих, кто способен доминировать в борьбе с Джоковичем на задней линии. В пятницу он это делал за счет скорости движения, и стабильности ударов, помноженной на их мощь и глубину.

Это убойная комбинация, с которой очень трудно что-то сделать – ведь она одновременно нейтрализует атаку соперника и постепенно выдавливает его из позиции, что позволяет Даниилу самому переходить в роль агрессора и забирать очки.

Джокович в пятницу искал способы как-то вырываться из невыгодных для него разменов на задней, но у него мало что получилось. Одна из причин – ошибки. Статистки с Tennis TV насчитали у него 38 невынужденных при 26 виннерсах. Медведев же наоборот был очень прижимистым на брак – 12 ошибок при 20 ударах навылет.

Очень часто Новак ошибался, когда пытался играть сверхагрессивно (чтобы завершать размен одним ударом или хотя бы выбить Даниила из позиции) или вколотить с приема второй подачи – что, например, случилось трижды при счете 5:4 в первом сете.

Другим инструментом были выходы к сетке, но там тоже все было не очень – особенно в первой партии. В ней серб реализовал всего три выхода вперед из семи, а в целом по матчу – 9 из 16.

И большой проблемой для серба было то, что ошибки он выдавал пачками. Например, проигрывал подачу, несколько раз подряд ошибившись у сетки. Или упускал шанс на брейк, срывая несколько приемов за гейм.

 

А еще Даниил иногда находил потрясающие ответы даже на максимально хорошие удары серба. Вот как он заработал матчбол.

Дропшот был практически идеальным, но Медведев все равно догнал и мастерски обработал.

***

В итоге у Медведева 13 выигранных матчей подряд и третий финал за последние три недели. За третий титул он поборется с Андреем Рублевым в русском финале.

Рублев выиграл у него последние два матча, но Даниил тогда был очень далек от своего нынешнего уровня. Да и против Джоковича у него было четыре поражения подряд.

«Цой жив» – это Рублев написал, выйдя в финал в Дубае. Откуда взялась фраза-мем?

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36 комментариев

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Manana Maisuradze
Ну всё, это была последняя капля, теперь семья Джоковичей начнёт троллить Медведева (вместо Роджера). :) :) Или не посмеют - у кого там звание повыше? :) :)
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Верховенский1990
Ответ TennisGeek
И всё-таки Новак стареет. Уже в прошлом году это было заметно, но благодаря легкой сетке Уимблдона, легчайшей сетке на АО и плохой форме/травмам Надаля/Алькараса/Медведева могло сложиться впечатление, что Новак опять будет безраздельно доминировать. Полагаю, это не так; уходит скорость, уходит выносливость в процессе розыгрыша, а с ней -- способность перетерпеть и выгрызть все ключевые очки. Конечно, Джокович всё ещё очень силён, но понемногу будет становиться "одним из".
Конечно, стареет, и мы с вами тоже стареем, Новак будет все стареть и выигрывать ТБШ лет до сорока, 3 ТБШ за год то уже будет сложно выиграть, все-таки возраст.
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Hardy
это тот Медведев, которого все полюбили) убрать бы ещё такие косяки как игра на ракету сопернику из убойных позиций
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nolan_90
Ответ TennisGeek
И всё-таки Новак стареет. Уже в прошлом году это было заметно, но благодаря легкой сетке Уимблдона, легчайшей сетке на АО и плохой форме/травмам Надаля/Алькараса/Медведева могло сложиться впечатление, что Новак опять будет безраздельно доминировать. Полагаю, это не так; уходит скорость, уходит выносливость в процессе розыгрыша, а с ней -- способность перетерпеть и выгрызть все ключевые очки. Конечно, Джокович всё ещё очень силён, но понемногу будет становиться "одним из".
Не проблема Новака, что он проводит завершающий этап своей карьеры при засилье теннисных карликов в туре, где разве что Медведев, когда в форме, может его тормознуть ну может еще Зверев, когда тоже форму наберет.
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melmi
Смотрел матч. Даня молодец. Выжал все и добился победы. Форма у него отличная. Новак провел далеко не лучший матч( много ошибок) , но это не умоляет заслуг Дани.
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TennisGeek
И всё-таки Новак стареет. Уже в прошлом году это было заметно, но благодаря легкой сетке Уимблдона, легчайшей сетке на АО и плохой форме/травмам Надаля/Алькараса/Медведева могло сложиться впечатление, что Новак опять будет безраздельно доминировать. Полагаю, это не так; уходит скорость, уходит выносливость в процессе розыгрыша, а с ней -- способность перетерпеть и выгрызть все ключевые очки. Конечно, Джокович всё ещё очень силён, но понемногу будет становиться "одним из".
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Prokrastinator19
Полный перезагруз после такой полосы неудач! Красавчик!
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leon74
Даня придерживался своей тактики и победил!
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Мария Никонова
Ураааа!!!
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Mr@k
сыграл Медвед хорошо сказать нечего, Джокович сыграл так себе, тоже нечего добавить, конечно хард подходит Даниилу из всех покрытий лучше всего, хотя у него очень энергозатратный теннис играть 2 номером, но видимо тактика эта работает особенно против Джоковича, так был взят ЮСО и также было сегодня. Стоит брать титул и получше выступить в США потому что потом будет несколько месяцев на нелюбимых покрытиях
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Александр Замашкин
Поздравляю обоих.Молодцы.За красивый теннис!!!
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Антон Тимофеев
1.Кафельников - 46 финалов(26 побед). Сыграл 300 турниров. 15.3% попаданий в финал. 2.Медведев - 30(17). 128 турниров. 23.4%!!!! 3.Давыденко - 28(21). 346 турниров. 8.1%. 4.Сафин - 27(15). 260 турниров. 10.4% 5.Южный - 21(10). 418 турниров! 5% 6.Метревелли - 18(12). 111 турниров. 16.2% 7.Рублев -18(12). 138 турниров. 13% Даниил прямо рывок за эти 3 недели сделал, обогнал Сафина и Давыденко по финалам и устремился в погоню за Кафельниковым. Рублев догнал Метревелли. Процент выходов в финал у Даниила прекрасный для небига -23,4%. Если Даниил победит в Дубае, то Давыденко с 21 титулом будет уже довольно близко...
спасибо за статистику) действительно мощный рывок
+5
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Сергей Чугунников
За одну неделю выбил и Маррея и Джоку) скорее всего, немногие имеют подобное достижение.
в общей сложности 25 шлемов) солидно
+2
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Сергей Касьянов
Если смотреть на топ 10 atp, кровь из глаз польётся конечно… Фритц 5, Рууд 4, Руне 10. Нет особого таланта, но есть один элемент в игре, позволяющий доходить до 1/4 Большого и брать довольно много очков на удобных турнирах. Хороший жребий сейчас решает очень многое в гонке. Можно до 1/2 играть непонятно с кем и набирать очки.
по Руне не согласен. Таланта там немеренно . остальные пассажиры не смотря на финалы шлемов
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Рустам Атаев
цифры 3 для Медведева фартовые
+1
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Andy93
Я правильно понимаю, что последний русский финал АТР был в 2008 на Кубке Кремля (Сафин - Куницын)?
+6
0
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Антон Тимофеев
1.Кафельников - 46 финалов(26 побед). Сыграл 300 турниров. 15.3% попаданий в финал.
2.Медведев - 30(17). 128 турниров. 23.4%!!!!
3.Давыденко - 28(21). 346 турниров. 8.1%.
4.Сафин - 27(15). 260 турниров. 10.4%
5.Южный - 21(10). 418 турниров! 5%
6.Метревелли - 18(12). 111 турниров. 16.2%
7.Рублев -18(12). 138 турниров. 13%

Даниил прямо рывок за эти 3 недели сделал, обогнал Сафина и Давыденко по финалам и устремился в погоню за Кафельниковым. Рублев догнал Метревелли.
Процент выходов в финал у Даниила прекрасный для небига -23,4%.

Если Даниил победит в Дубае, то Давыденко с 21 титулом будет уже довольно близко...
+17
0
+17
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Сергей Чугунников
За одну неделю выбил и Маррея и Джоку) скорее всего, немногие имеют подобное достижение.
+7
0
+7
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AndreyEN
Ответ igor nn
Поди обитатель вильных соседских степей к нам пожаловал?))
там одни воронки у этих вильных в вышиванках останутся, если не одумаются)
0
-1
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Aporte14
Очевидно, что прекрасен! Отлично двигается, агрессивен и уверен в себе! Красавчик!
+1
0
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Мишка Синайский
у Андрея в финале похоже шансов будет самый мизер. Даня - ты лучший, спасибо за прекрасную игру, умотал и убаюкал Новака.
+5
0
+5
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Сергей Касьянов
Если смотреть на топ 10 atp, кровь из глаз польётся конечно… Фритц 5, Рууд 4, Руне 10. Нет особого таланта, но есть один элемент в игре, позволяющий доходить до 1/4 Большого и брать довольно много очков на удобных турнирах. Хороший жребий сейчас решает очень многое в гонке. Можно до 1/2 играть непонятно с кем и набирать очки.
+7
-1
+6
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Александр Сабреков
Сказал бы, что преимущества в длинных розыгрышах у Медведева не было. Он играл чрезвычайно глубоко и попадал по углам, но инициатива в розыгрышах была у Джоковича. Не понимаю, зачем тот так много обострял. При в общем равной игре он проиграл именно своими ошибками.
У любого другого теннисиста были бы проблемы с сегодняшними ударами Медведева. Но Джоковича заставить уйти в оборону нереально.
+2
0
+2
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vulturecrow
это было нереально круто, Даня в двух сетах остановил топового Новака. при всей моей любви к Рублёву, желаю завтра Медведеву выиграть третий титул подряд.
+14
0
+14
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Pelerin
Ответ artful-fable-life
ставка не зашла что ли?
Не, это отбитый фанат Ноле )
+2
0
+2
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