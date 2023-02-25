13 комментариев

О да, Медведев вернулся! 2 титула за 2 недели, а игра снова агрессивная – это даже важнее
Нашел ритм.
Даниил Медведев мучился ровно год после поражения в финале Australian Open-2022, и мучения завершились поражением в третьем круге турнира-2023 и вылетом из топ-10. Но после этого он как будто освободился.
За последние две недели россиянин взял два титула – 16-й и 17-й в карьере. В субботу он победил в Дохе, обыграв в финале великого Энди Маррея – 6:4, 6:4.
Британец героически боролся до решающего матча – в двух кругах отыграл восемь матчболов, все четыре матча взял в трех сетах. И против Даниила чуть не ушел с двойного брейка в первой партии и отыграл брейк во втором, но в итоге Медведев все равно оказался сильнее.
За две последние недели Даниил заработал 750 очков – в этом плане он провел самый успешный отрезок с тех пор, как вышел в финал Australian Open.
Эти очки – больше пятой части его рейтинга. В понедельник у него будет 3320, и он станет седьмой ракеткой мира, обойдя Рафаэля Надаля.
Девять побед подряд, одержанные в Роттердаме и Дохе, – это самая длинная серия россиянина с конца 2021-го, когда он выиграл US Open и два матча в Индиан-Уэллс.
Важно и то, что за эти две недели у него есть две победы над топ-10 – правда, обе над Феликсом Оже-Альяссимом, с которым в личке теперь 6:0. Но до этого Даниил не побеждал десятку больше года.
А важнее всего та игра, которую Медведев сейчас показывает.
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1. В теннис Медведева вернулась агрессия. Он очевидно стремится захватывать заднюю линию и диктовать. Вот пример.
Даниил получил чуть мягкий мяч под лево и сразу вложился – а потом сразу продвинулся вперед и забил форхенд.
2. А справа он вообще периодически вкладывался очень и очень душевно. Особенно, когда у него была для этого позиция – удобный мяч, открытый коридор или хороший угол.
3. В игру Даниила вернулась цепкость – правда, не всегда. При счете 4:1 в первом сете он дал двойную на брейк-пойнте, а при счете 3:2 во втором сете – не забил короткий мяч и поплатился на сетке.
Но в целом в ключевые моменты Медведев всегда находил что-нибудь вкусное. В основном – первую подачу.
А эта обводка, которой он спас брейк-пойнт в начале второго сета – это вообще магия.
4. В игру Медведева вернулся приятный дух авантюризма. Например, он вспомнил старое развлечение – подачу от боковой линии.
Правда, в этом конкретном случае он открыл Маррею широченный коридор для приема и потом ошибся слева. Но в целом готовность что-то выдумывать, чтобы соперник не привыкал к происходящему на корте, это важная черта лучшей формы Даниила.
5. Никуда не делось умение Медведева вовремя включать режим стены. Во втором сете Маррей нашел агрессию, много ходил вперед и начал захватывать контроль над игрой. Но при счете 4:4 Даниил брейканул с 0:40, выиграв пять очков подряд за счет максимальной стабильности, непробиваемости и умения найти неудобный удар.
6. А отдельным развлечением был анализ звуков, которые Медведев выдавал во время ударов. В его арсенале были классический стон, басистый стон (зазвучал, когда нужно было удерживать подачу при счете 3:4 во втором сете), рык (применялся в особо агрессивном настроении) и короткий стон-плевок (пару раз возникал во время затяжных розыгрышей, в которых Даниил не собирался ошибаться).
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Конечно же, Медведеву вручили вот такого сокола – в Катаре этих птиц ну просто обожают.
На следующей неделе Даниил планирует играть в Дубае, где стартует матчем против квалифаера и в полуфинале может выйти на Новака Джоковича.
будем посмотреть за Даней в этом сезоне. один из плюсов проваленного прошлого сезона - теперь ему не надо защищать много очков. вернуть бы первую подачу ещё.
Маррей играл довольно умно, старался почаще ходить к сетке, как это традиционно делают против Медведева, и почти всё там выиграл, что можно. В какой-то момент Даниил утратил и преимущество на задней линии, Маррей играл глубоко и агрессивно. Но всё-таки он - не Джокович, пара лишних невынужденных и Медведев вернулся в игру и довёл до победы.
Медведев ещё явно простужен, так что победа ценна вдвойне.
ПС - Редакция! "Но в целом в ключевые моменты Медведев всегда находил что-нибудь вкусное". Простите за занудство, но употребление слова "вкусный" не по отношению к еде уже давно считается моветоном.
Но, если брать только хард, тут ситуация иная.
Сейчас у Даниила 16 титулов на харде и это 21-22 место за всю Открытую Эру! Столько же у Беккера! Еще один титул и Даниил в топ-20! 15 место на харде у Хьюитта - 20 титулов, тоже совсем недалеко. 10 место у Эдберга -23 титула. Тоже не сказать, чтобы недосягаемо, 7 титулов на харде за оставшуюся карьеру Даниилу вполне по силам взять.
1.Федерер -71 титул
2.Джокович -67
3.Агасси -46
4.Коннорс -45
5.Сампрас -36
6.Маррей -34
7.Лендл -31
8.Лейвер -26
9.Надаль -25
10.Эдберг -23.
Скажу более, Даниилу вполне по силам замахнуться на 8-ое место, выше будет тяжеловато...