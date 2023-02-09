Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали

Разбираем имидж.

Стефанос Циципас прекрасен. Молодой, красивый, длинноволосый, амбициозный, играет зрелищно, умеет бороться, стабильно прогрессирует, ненавидит проигрывать – все просто супер.

Но когда смотришь его матчи с англоязычными комментаторами, одна вещь безумно раздражает. Примерно на пятой-десятой минуте матча комментаторы стабильно начинают рассказывать, что он мыслитель, философ, практически публичный интеллектуал.

Разберемся, что здесь не так.

Философия Циципаса – это цитаты из интернета. И многих бесит, что он приписывает себе чужие слова

Интеллектуальный имидж Циципаса строится на любви к красивой фразе. Раньше он стремился выдавать их в интервью и на пресс-конференциях, но со временем практически отошел от этой практики. Нет, он по-прежнему вдумчиво и старательно отвечает на вопросы, но очевидно, что сейчас профессионализм преобладает над экспромтами.

Хотя экспромты тоже сохраняются – например, спонтанное признание в симпатии к Марго Робби на Australian Open, после которого Стефанос очень трогательно засмущался.

Но это другое.

Вообще образ Циципаса как любителя философии сложился из-за того, что он грек и всегда постил в соцсетях разные глубокомысленные цитаты. Это стало одной из основ его имиджа, когда он по-крупному заявил о себе выходом в полуфинал Australian Open-2019.

Но со временем лоск поблек. Во-первых многих очень быстро стало бесить то, что Циципас выкладывает чужие мысли, даже не указывая авторов. Самый громкий случай произошел, когда грек выложил несколько цитат из книги английского писателя Мэтта Хэйга – и тот это заметил. «Я написал все эти слова. Приятно, что они еще кому-то нравятся. Но у меня довольно короткое имя – его легко указать», – написал Хэйг в твиттере.

Циципас это увидел и даже извинился – а потом еще какое-то время указывал источники мудростей. Но со временем он от этой практики отказался. Зато люди все помнят, и под интеллектуальными постами Стефаноса периодически постят доказательства того, что мысль-то на самом деле не его. И даже формулировка не его. Иногда для этого достаточно просто ввести цитату в поиск в твиттере.

Смешнее всего было, когда в интервью Циципаса спросили о любимых цитатах, и он ответил: «Есть одна, которую я сам придумал лет шесть назад. И я в это верю. «Не жди возможности, создавай ее». Это меня олицетворяет». Естественно, он придумал ее не сам. Конечно, нужно учитывать возможность параллельного или независимого озарения, но с учетом того, как очевидно много времени Стефанос проводит на сайтах с цитатами, верится в это с трудом.

Сейчас основной аккаунт Циципаса обходится практически без мудростей, но у него есть еще второй – Stiopkyn. И вот там изречения появляются почти каждый день. Например:

«Я не доверяю мылу, которое плохо пенится. Это просто неправильно»;

«Ничто не тянется дольше видео, которое тебе кто-то показывает, но которое тебя совершенно не интересует»;

«Чтобы жить полноценной творческой жизнью, мы должны отбросить страх допустить ошибку»;

«Очень важно иметь активную воображаемую жизнь»;

«Я не храню ничего в тайне. Я просто не впускаю людей в свои дела»;

«Стул – место, куда я кладу вещи, которые слишком грязные для шкафа, но слишком чистые для стирки»;

«Называйте ее красивой, а не горячей. Она женщина, а не чашка чая»;

«Почему мне иногда кажется, что я из разных поколений со своими ровесниками?»

Стефанос разозлил феминисток, а когда нужно было отстаивать мнение – поплыл

Если учесть, что философия – это не любовь к красивым изречениям о бытовой ерунде, а система мышления и познания реальности и человека, то Циципас на философа никак не тянет. Или же, как это сформулировали на Tennis Forum: «Если сейчас оживить Аристотеля, он даст Циципасу по лицу».

Но это больше претензия не к Стефаносу, а к другим людям (например, тем же комментаторам), которые позиционируют его как философа. Он просто любит красивые фразочки. Тут никаких проблем.

Они начинаются, когда Циципас ныряет в более серьезные вещи. Например, феминизм.

Сразу оговорим: грек имеет право на любую точку зрения, и мы не утверждаем, что он не прав. Проблема в подаче.

В начале декабря Циципас решил отреагировать на мартовский твит предпринимателя Имана Гаджи, который заявил: «Современный феминизм учит женщин ненавидеть мужчин. Ненавидеть женщин, которые гордятся тем, что они женщины. И заставляет мужчин стыдиться, что они мужчины».

Стефанос согласился: «На мой взгляд, все люди равны и должны быть равны для всех. Независимо от происхождения, пола, религии, этнической или расовой принадлежности. Современный феминизм превратился из гендерного равенства в культ возмущения, направленный на унижение мужчин. Разве это справедливо?»

Это вызвало недовольство феминисток, которые спрашивали его, на чем основывается такая оценка, как он понимает патриархат и как познакомился с женским восприятием мира. Циципас ответил, что расспросил подруг и знакомых.

Загвоздка не в том, что он неправильно что-то понимает, а в том, что он впроброс вкинул мысль не на тему пенности мыла, а по серьезному вопросу и оказался не готов к тому, что ее воспримут критически и придется что-то обосновывать.

***

Теперь откройте форточку, потому что будет немного душно.

Вернемся к теме того, что публичная мудрость Циципаса – это набор надерганных из разных мест цитат. Его явно задевают постоянные указания на то, что он не дает источники. Но вместо того, чтобы просто это делать, он написал: «Когда ты берешь из одного источника – это плагиат, когда из двух – исследование».

Это позиция человека, который явно не знает, что такое гуманитарное исследование (а я знаю, потому что я кандидат исторических наук). Во-первых, в нем не может быть только два источника – это недопустимо даже для рефератов. Во-вторых, источники нужно не копировать, их нужно критически осмыслять.

При этом, конечно, надо учитывать, что Стефанос – в первую очередь спортсмен. И спортсмен прекрасный. И его образ интеллектуала во многом тоже построен не им, а сторонними людьми.

Так что весь этот текст – это в большей степени критика не самого Циципаса (хотя и его тоже), а того имиджа, который спонтанно возник и поддерживается. Причем имидж этот на самом деле хороший интересный. Но наполнение – так себе.

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Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane, Julian Finney, Matthew Stockman, Mark Kolbe