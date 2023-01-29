Билл Гейтс – фанат тенниса. Нервничал на матче с Федерером и учился бизнесу по теннисной книге

Мы даже поверили в фейк, что он спонсировал Швентек.

В конце января обладатель 105 миллиардов долларов Билл Гейтс приезжал в Австралию, чтобы познакомиться с новыми премьер-министром Энтони Албанизом и обсудить вопросы зеленой энергетики. И чтобы напугать всех перспективой новой пандемии, которая будет страшнее коронавируса.

А еще Гейтс много ходил на теннис. Последние четыре дня Australian Open режиссеры постоянно вылавливали его в трансляциях – на лучших местах, прямо у корта.

Австралийские медиа выяснили, что, например, на мужской финал его билеты стоили минимум 27 тысяч австралийских долларов (примерно 17,6 тысячи американских).

Гейтс вообще большой поклонник тенниса как зрелища и регулярно появлялся на трибунах во время турниров в США. Так, в 2021-м он пришел на матч Иги Швентек в Индиан-Уэллс – и это вдохновило польку на шутку, что с теннисом у нее дела идут лучше, чем с Excel. А болельщики в твиттере даже запустили фейк: якобы Гейтсу Ига так понравилась, что он предложил ей спонсорскую помощь Microsoft (мы тоже повелись).

Миллиардер и сам много играет еще с юношества – правда, по его словам, он сделал перерыв с 20 лет примерно до 40, чтобы «сосредоточиться на Microsoft». Сейчас ему 67, и он выходит на корты, чтобы поддерживать физическую форму. При этом к делу относится серьезно – называет ракетки и кроссовки (а еще частный самолет) среди немногих вещей, на которые он готов потратить много денег.

Статус одного из богатейших людей мира помогает ему с интересными спарринг-партнерами – например, он выходил на корт с великими Андре Агасси и Питом Сампрасом, а еще несколько раз участвовал в выставочных матчах с Роджером Федерером. После первого, в 2017-м, Гейтс в деталях осмыслил произошедшее в блоге на своем сайте:

«Я много играю, но одно дело – упражнения с тренером или матч с другом, а совсем другое – играть на глазах у 16 тысяч человек на баскетбольном стадионе. Если слишком много думать или позволить мышцам зажаться, пойдут плохие удары, ты только больше зажмешься и окажешься в порочном круге. Никто не хочет смотреть матч, в котором два участника постоянно делают двойные и принимают в сетку. Так что я много тренировался Майк [Маккриди, гитарист группы Pearl Jam] сказал, что поступил так же.

<…> Хотя Джон [Изнер] и Роджер не особо усердствовали против любителей, они от природы бьют с сильным вращением. И мы с Майком использовали похожие стратегии выживания – побольше времени проводить у сетки. Мяч с сильным вращением трудно отбиться, если стоишь на задней линии. А на сетке есть хоть какой-то шанс. Мне даже удалось так выиграть очко против Джона – хотя мяч, наверное, улетел бы в аут, если бы он его пропустил.

Один раз Джон против меня сильно подал. Трудно описать, каково оказаться против мяча, летящего на скорости 198 км/ч. У меня не было времени подставить ракетку. Я его даже не заметил.

Даже более мягкие удары Джона было трудно отбивать. Его рост 208 см, так что он обычно бьет сверху-вниз и отскок получается куда выше привычного мне».

Сам Федерер во время общения с Гейтсом, кстати, тоже нервничал: «Рядом с ним я чувствую себя очень маленьким, но могу многому научиться. Такие встречи помогают развиваться. Но нужно очень внимательно слушать и быстро все схватывать».

Первый раз Гейтс и Федерер играли в 2017-м, а потом повторили в 2020-м – их соперниками стали Рафаэль Надаль и комик Тревор Ноа.

А настоящего фаната тенниса в Гейтсе выдает то, что в числе важнейших для себя книг он называет Inner Game of Tennis («Внутренняя игра в теннис») Тимоти Голви, вышедшую еще в 1974-м. Он даже написал о ней эссе после того, как Роджер Федерер – признанный мастер внутренней игры – ушел из тура.

«Голви, успешный теннисный тренер, ввел мысль о том, что теннис состоит из двух отдельных игр. Есть внешняя игра – механическая сторона: как ты держишь ракетку, как располагаешь руку во время бэкхенда и так далее. Это сторона, на которой сосредотачивает большинство тренеров.

Он признавал важность внешней игры, но его больше интересовала внутренняя. «Это игра, которая ведется в сознании тенниса», – писал он. В отличие от внешней, в которой вы боретесь с соперником по ту сторону сетки, внутренняя «ведется против таких препятствий, как рассредоточенность, нервозность и самокопание. Если кратко, это борьба со всеми привычками разума, который не позволяют добиться превосходного выступления».

Эта идея показалась мне такой правильной, что я перечитывал книгу несколько раз, что для меня необычно», – объяснял Гейтс.

Билл Гейтс и Андре Агасси жмут руки Питу Сампрасу и Джеффу Безосу после выставочного матча в Сиэтле

По его словам, он использовал принципы внутренней игры, когда поднимал Microsoft – чтобы не убиваться из-за ошибок и неудач, а делать выводы, и чтобы отказаться от бесконечной критики самого себя, не позволяющей добиваться успеха.

Голви, кстати, тоже оказался человеком с предпринимательской жилкой. После того, как «Внутренняя игра в теннис» стала бестселлером, он издал еще несколько похожих книг про другие виды спорта, а потом вообще из тренера переквалифицировался в бизнес-коуча, консультирующего крупнейшие компании мира.

Так что теннис – полезная штука.

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Фото: eastnews.ru/RODGER BOSCH / AFP; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Jeff Vinnick/Allsport