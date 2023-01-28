Лукашенко выпил водки за победу Соболенко на Australian Open. Он уже кричал «Наливай!», когда в Мельбурне выиграла Азаренко

В субботу Арина Соболенко исполнила мечту и стала чемпионкой «Большого шлема», победив на Australian Open. После этого на чемпионской пресс-конференции ее спрашивали, насколько она вообще знаменита в родной Беларуси.

Арина ответила, что довольно известна, потому что больших спортсменов в стране не так много.

В финале за нее болел даже Александр Лукашенко. Телеграм-канал «Пул Первого», освещающий его деятельность, сначала написал: «🔥🔥🔥 Первый смотрел, болел, переживал, местами выражался нецензурно, но предсказал победу – во втором и третьем сете. И конечно, сразу поздравил!»

Видео поздравления тоже выложили. На нем Лукашенко вместе с белым шпицем, а также бизнесменом и членом своей хоккейной команды Сергеем Тетериным (до 2021-го работавшим председателем Белорусской федерации тенниса) выпили рюмку водки за успех Соболенко: «Теперь все у Арины есть. Осталось пожелать личного счастья, здоровья и новых побед. Арина, за тебя!»

Теннис Лукашенко любит. Например, в 2010-м он участвовал в благотворительном матче с участием Виктории Азаренко и Каролин Возняцки, организованном в Минске.

А в 2012-м он праздновал победу Азаренко на Australian Open, находясь в Сочи. Как сказали в репортаже на белорусском телевидении, тогда он «поднял за нее кружку горячего чая».

Это видео в субботу вспомнил и «Пул Первого»: «Кажется, у ролика «Наливай!» десятилетней давности (когда Australian Open выиграла Азаренко) появился конкурент😎»

Соболенко он в этом году уже поздравлял с победой в Аделаиде. В сообщении на официальном сайте говорилось: «К радости многочисленных поклонников из Беларуси и со всего мира ты добилась этой победы, показав на корте отличную игру, железную выдержку и самообладание. Уверен, нас ждет яркий сезон, в котором ты сможешь покорить самые высокие вершины мирового тенниса».

А в 2018-м они даже встречались лично.

Сама Соболенко после победы в Австралии на вопрос, поедет ли теперь в Беларусь, ответила так: «Думаю, я поеду в Майами. Теперь я там живу».

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay; AFP/VIKTOR DRACHEV