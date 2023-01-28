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Лукашенко выпил водки за победу Соболенко на Australian Open. Он уже кричал «Наливай!», когда в Мельбурне выиграла Азаренко

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Александр Лукашенко Александр Лукашенко
Виктория Азаренко Виктория Азаренко
Арина Соболенко Арина Соболенко
Australian Open Australian Open
Теннис Теннис

В субботу Арина Соболенко исполнила мечту и стала чемпионкой «Большого шлема», победив на Australian Open. После этого на чемпионской пресс-конференции ее спрашивали, насколько она вообще знаменита в родной Беларуси.

Арина ответила, что довольно известна, потому что больших спортсменов в стране не так много.

В финале за нее болел даже Александр Лукашенко. Телеграм-канал «Пул Первого», освещающий его деятельность, сначала написал: «🔥🔥🔥 Первый смотрел, болел, переживал, местами выражался нецензурно, но предсказал победу – во втором и третьем сете. И конечно, сразу поздравил!»

Видео поздравления тоже выложили. На нем Лукашенко вместе с белым шпицем, а также бизнесменом и членом своей хоккейной команды Сергеем Тетериным (до 2021-го работавшим председателем Белорусской федерации тенниса) выпили рюмку водки за успех Соболенко: «Теперь все у Арины есть. Осталось пожелать личного счастья, здоровья и новых побед. Арина, за тебя!»

Теннис Лукашенко любит. Например, в 2010-м он участвовал в благотворительном матче с участием Виктории Азаренко и Каролин Возняцки, организованном в Минске.

А в 2012-м он праздновал победу Азаренко на Australian Open, находясь в Сочи. Как сказали в репортаже на белорусском телевидении, тогда он «поднял за нее кружку горячего чая».

Это видео в субботу вспомнил и «Пул Первого»: «Кажется, у ролика «Наливай!» десятилетней давности (когда Australian Open выиграла Азаренко) появился конкурент😎»

Соболенко он в этом году уже поздравлял с победой в Аделаиде. В сообщении на официальном сайте говорилось: «К радости многочисленных поклонников из Беларуси и со всего мира ты добилась этой победы, показав на корте отличную игру, железную выдержку и самообладание. Уверен, нас ждет яркий сезон, в котором ты сможешь покорить самые высокие вершины мирового тенниса».

А в 2018-м они даже встречались лично.

Сама Соболенко после победы в Австралии на вопрос, поедет ли теперь в Беларусь, ответила так: «Думаю, я поеду в Майами. Теперь я там живу».

Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay; AFP/VIKTOR DRACHEV

8 комментариев

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Tarkovski
Ответ sablyka
желтуха про кто с кем встречался тут неуместна, это серьезный сайт..
Ну-ну, загляни в раздел фигурки, там полно такого
+1
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+1
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sablyka
Ответ софочка
Ну тема совсем не раскрыта. Можно было добавить, что Соболенко сейчас встречается с Константином Кольцовым - бывшим хоккеистом, игравшим в НХЛ, а сейчас - постоянным участником команды Лукашенко на различных турнирах и одним из подписантов провластного письма за режим Лукашенко в 2020 году - тут взгляды парочки схожи. Ну и стоит добавить, что это сейчас Кольцов, который на 17 лет старше, встречается с Соболенко, ещё 2 года назад он был счастлив в браке со своей женой и 3 детьми. Но потом Аринушка пришла и брак стал разваливаться, о чём говорила сама бывшая жена Кольцова. Ну и сама Арина не очень популярна среди белорусов: и из-за такого бэкграунда, и из-за достаточно одиозного поведения на корте и вне.
желтуха про кто с кем встречался тут неуместна, это серьезный сайт..
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
софочка
Ну тема совсем не раскрыта.

Можно было добавить, что Соболенко сейчас встречается с Константином Кольцовым - бывшим хоккеистом, игравшим в НХЛ, а сейчас - постоянным участником команды Лукашенко на различных турнирах и одним из подписантов провластного письма за режим Лукашенко в 2020 году - тут взгляды парочки схожи.

Ну и стоит добавить, что это сейчас Кольцов, который на 17 лет старше, встречается с Соболенко, ещё 2 года назад он был счастлив в браке со своей женой и 3 детьми. Но потом Аринушка пришла и брак стал разваливаться, о чём говорила сама бывшая жена Кольцова.

Ну и сама Арина не очень популярна среди белорусов: и из-за такого бэкграунда, и из-за достаточно одиозного поведения на корте и вне.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
спартач 2
Ответ mufc19581
Представьте сколько беларусов болели сегодня против Соболенко, только чтобы вот этот тип не начал примазываться к этой победе.
Думаю, что таких извращенцев в Беларуси немного.
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Kuryanin
«Думаю, я поеду в Майами. Теперь я там живу».

Большой Бацька следит за тобой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mufc19581
Представьте сколько беларусов болели сегодня против Соболенко, только чтобы вот этот тип не начал примазываться к этой победе.
+9
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хаскерс
Отличная победа Белоруссии! Соболенке с Батькой поздравления!
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Голиков
е
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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