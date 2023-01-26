Хачанов против Циципаса в полуфинале Australian Open. Онлайн

Карен Хачанов на втором «Большом шлеме» подряд вышел в полуфинал. За место в решающем матче Australian Open он поборется со Стефаносом Циципасом.

Хачанов проводит очень мощный и уверенный турнир, качественно решает все задачи, которые ему ставят соперники, допускает мало ошибок и шикарно атакует с бэкхенда. Но с игроками уровня Циципаса он в Мельбурне еще не встречался.

Грек по ходу турнира показывает вообще, наверное, самый впечатляющий теннис, если не считать Новака Джоковича. Его подача и форхенд способны разнести все, в межсезонье он прокачал удар слева, стал еще стабильнее, более эффективно использует выходы к сетке.

Кроме того, нужно учитывать, что игроков топ-10 Карен не побеждал уже почти четыре года – серия составляет уже 22 матча. Сам он говорит, что на такую серию обращать особого внимания не стоит – она же состоит из конкретных встреч, а там все всегда по-разному.

Но с Циципасом у него тоже все непросто – 0:5 в личных встречах. И сам Карен признает – соперник неудобный. Правда, на этой неделе он сказал: «Сейчас я в лучшей форме, чем был в предыдущие разы».