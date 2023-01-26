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Хачанов против Циципаса в полуфинале Australian Open. Онлайн

Карен Хачанов Карен Хачанов
ATP ATP
Australian Open Australian Open
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Теннис Теннис

Карен Хачанов в полуфинале Australian Open встретится с четвертой ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Матч пройдет в пятницу в 6:30 по московскому времени.

 

Готовимся к матчу

Карен Хачанов на втором «Большом шлеме» подряд вышел в полуфинал. За место в решающем матче Australian Open он поборется со Стефаносом Циципасом.

Хачанов проводит очень мощный и уверенный турнир, качественно решает все задачи, которые ему ставят соперники, допускает мало ошибок и шикарно атакует с бэкхенда. Но с игроками уровня Циципаса он в Мельбурне еще не встречался.

Грек по ходу турнира показывает вообще, наверное, самый впечатляющий теннис, если не считать Новака Джоковича. Его подача и форхенд способны разнести все, в межсезонье он прокачал удар слева, стал еще стабильнее, более эффективно использует выходы к сетке.

Кроме того, нужно учитывать, что игроков топ-10 Карен не побеждал уже почти четыре года – серия составляет уже 22 матча. Сам он говорит, что на такую серию обращать особого внимания не стоит – она же состоит из конкретных встреч, а там все всегда по-разному.

Но с Циципасом у него тоже все непросто – 0:5 в личных встречах. И сам Карен признает – соперник неудобный. Правда, на этой неделе он сказал: «Сейчас я в лучшей форме, чем был в предыдущие разы».

9 комментариев

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West&Girls
Карен. Ты можешь!
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Tony_Montana
Павел, у вас ошибка: по личным встречам: счёт 1-5. У Карена была одна победа над Циципасом.
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Берни Парент
Ответ qwe123
Но откровенно кто то из них может обыграть Новака,шансов конечно мало с такой игрой серба,но они есть.
Шансы есть всегда, согласен. Только вот в данном случае они чисто теоретические.
+1
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qwe123
Ответ Берни Парент
Если отбросить симпатии, которые наверняка есть к обоим теннисистам, то образно говоря, завтрашний матч между Циципасом и Хачановым сродни поединку за...серебряные медали).
Но откровенно кто то из них может обыграть Новака,шансов конечно мало с такой игрой серба,но они есть.
+1
0
+1
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Берни Парент
Если отбросить симпатии, которые наверняка есть к обоим теннисистам, то образно говоря, завтрашний матч между Циципасом и Хачановым сродни поединку за...серебряные медали).
+6
0
+6
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Мишка Синайский
Ответ qwe123
Из восьми участников полуфинала(мужского и женского), 6 участников русскоговорящие )
Так вот оказывается, какой вид спорта чисто славянский.
+4
0
+4
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qwe123
Из восьми участников полуфинала(мужского и женского), 6 участников русскоговорящие )
+4
0
+4
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deuce17
Удачи Карену!
+4
-1
+3
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Светлов
Был Джокович, стал Артёмовск.
+1
-5
-4
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