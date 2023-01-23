Федерер на лыжах и с милой собакой – красота! Он 15 лет не катался, потому что боялся травм

Был слишком безбашенным.

В сентябре Роджер Федерер официально завершил карьеру, которая из-за проблем с коленями по факту закончилась еще после «Уимблдона»-2021. Поэтому, пока все рубятся за титул Australian Open в жарком Мельбурне, 41-летний Маэстро отдыхает в Альпах.

В понедельник 20-кратный чемпион «Больших шлемов» выложил фотографии и видео со склонов.

В подписи Федерер сообщил: «Первый раз за 15 лет, так здорово вернуться на склоны ⛷️. Новые начала».

Роджер рассказывал, что отказался от горных лыж в 2008-м. По его словам, он всегда катался слишком быстро и безбашенно. Например, он вспоминал, как пролетел по воздуху 10 метров во время отпуска в горах с Марком Россе.

В итоге в какой-то момент он понял, что это слишком опасно – особенно для спины, с которой у него хронические проблемы. И отказался от любимого хобби, чтобы избежать травм и продлить карьеру.

Правда, как он сам утверждает, тогда он думал, что будет играть в теннис еще максимум лет пять.

В этот раз в отпуске у него были не только лыжи, но и уютный огонь.

А еще очень милая собака Уиллоу.

Кроме того, нынешние покатушки – хороший знак для всех, кто переживает за здоровье Федерера. Ведь еще в ноябре он говорил: «Я пока опасаюсь заниматься другими видами спорта. С коленями все пока так себе. Так что с этим нужно подождать».

Сейчас колени великого уже достаточно крепкие, чтобы кататься на лыжах. И это прекрасно.

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