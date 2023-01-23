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Федерер на лыжах и с милой собакой – красота! Он 15 лет не катался, потому что боялся травм

Роджер Федерер Роджер Федерер
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Теннис Теннис

Был слишком безбашенным.

В сентябре Роджер Федерер официально завершил карьеру, которая из-за проблем с коленями по факту закончилась еще после «Уимблдона»-2021. Поэтому, пока все рубятся за титул Australian Open в жарком Мельбурне, 41-летний Маэстро отдыхает в Альпах.

В понедельник 20-кратный чемпион «Больших шлемов» выложил фотографии и видео со склонов.

 

В подписи Федерер сообщил: «Первый раз за 15 лет, так здорово вернуться на склоны ⛷️. Новые начала».

Роджер рассказывал, что отказался от горных лыж в 2008-м. По его словам, он всегда катался слишком быстро и безбашенно. Например, он вспоминал, как пролетел по воздуху 10 метров во время отпуска в горах с Марком Россе.

В итоге в какой-то момент он понял, что это слишком опасно – особенно для спины, с которой у него хронические проблемы. И отказался от любимого хобби, чтобы избежать травм и продлить карьеру.

Правда, как он сам утверждает, тогда он думал, что будет играть в теннис еще максимум лет пять.

В этот раз в отпуске у него были не только лыжи, но и уютный огонь.

 

А еще очень милая собака Уиллоу.

 

Кроме того, нынешние покатушки – хороший знак для всех, кто переживает за здоровье Федерера. Ведь еще в ноябре он говорил: «Я пока опасаюсь заниматься другими видами спорта. С коленями все пока так себе. Так что с этим нужно подождать».

Сейчас колени великого уже достаточно крепкие, чтобы кататься на лыжах. И это прекрасно.

Федерер уходит миллиардером. Хотя еще в 2005-м жил без агента и недополучал

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19 комментариев

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Allaretaken
Ответ alloha
Ну что вы выпендриваетесь? Человек с травмами всего что только можно. Едет на расслабоне, получает удовольствие. Какая техника, вы о чем?
Я и не выпендриваюсь. Даже по движению "на расслабоне" видно, хорошо ли лыжник умеет управлять лыжами. От умения напрямую зависит, справится ли он с ними на высокой скорости, если ситуация станет нештатной. Федерер на видео едет не спеша, получает удовольствие - молодец. В молодости решил не гонять с такой технической подготовкой и не провоцировать получение травм - еще раз молодец, разумный выбор. После окончания карьеры вернулся к хобби - третий раз молодец, я за него искренне рад.
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alloha
Ответ Allaretaken
Если судить по этому короткому видео и рассказу о полете на 10 метров по воздуху, то правильно сделал в 2008, что отказался: сочетание безбашенности и недостаточной техники приводит к травмам гораздо быстрее, чем каждое из этих слагаемых по отдельности. Подучиться бы ему, конечно.
Ну что вы выпендриваетесь? Человек с травмами всего что только можно. Едет на расслабоне, получает удовольствие. Какая техника, вы о чем?
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Anton Svetly
Ответ batterbin
Шумахер разве не после завершения карьеры разбился?
Через год после завершения . В декабре 2013. Михаэль выехал за пределы трассы и споткнулся о камень, который припорошило свежим снегом. Случайность- которая стоила ему можно сказать жизни. Когда ты выкатываешься на фрирайд- тут только интуиция тебе поможет . Я не лыжник, я на доске(8 лет) и на фрирайд почти не выхожу
+1
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batterbin
Ответ Allaretaken
Дело не в том, что "не на технике", а в том, когда "быстро и безбашенно (цитата), и при этом не на технике". Ну а насчет пенсионера - вспомните эти свои слова, когда вам будет 41. (До пенсии ему еще далеко)
Ну, у спортсменов рабочий век короток! Куда мне до Роджера!
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Novax Goat.kovic
А тем временем Джокович громит соперников на противоположной стороне Земного шара.
+1
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Egorushka56
Нойер бы позавидовал такому катанию)
+1
0
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Не знаю что такое Требл
Ответ Allaretaken
Главное, что бросается в глаза: руки опущены вниз - пассивная стойка, голова опущена вниз (смотрит на носки лыж), нечеткий укол в классическом повороте (в левом повороте его не было, в правом, вроде, обозначил), недостаточная вертикальная работа (разгрузка-загрузка лыж), явное вращение плечами. И тут одно тянет за собой другое. Например вращение плечами - следствие того, что и руки опущены (в правом повороте видно, как после обозначения укола рука идет вниз и тянет за собой плечи), и того, что вертикальной работы мало - лыжи мало разгружаются, приходится их загонять в поворот вращением корпуса. В принципе, катит и катит, некоторые всю жизнь так потихоньку катаются, и ничего им больше не надо. Тут-то он медленно и аккуратно едет, но в статье приведены его слова о быстром и безбашенном катании..
Спасибо, было интересно узнать
+2
0
+2
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Allaretaken
Ответ batterbin
Катится как-то почти пенсионер на лыжах по Альпах, 15 лет не стояв на лыжах, а ему в спину кричат - "Дед, ты чего не на технике?"...
Дело не в том, что "не на технике", а в том, когда "быстро и безбашенно (цитата), и при этом не на технике".

Ну а насчет пенсионера - вспомните эти свои слова, когда вам будет 41. (До пенсии ему еще далеко)
+3
0
+3
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Rjcnbr
Ответ VaD
Интереснее, чем все матчи Джоковича в этом сезоне.
Да и Надаля чигоужтам... Хотя какие это были игры, посмешище одно, да и только
+5
-1
+4
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Allaretaken
Ответ Не знаю что такое Требл
Могли бы объяснить, что именно не так? В чём главные ошибки?
Главное, что бросается в глаза: руки опущены вниз - пассивная стойка, голова опущена вниз (смотрит на носки лыж), нечеткий укол в классическом повороте (в левом повороте его не было, в правом, вроде, обозначил), недостаточная вертикальная работа (разгрузка-загрузка лыж), явное вращение плечами. И тут одно тянет за собой другое. Например вращение плечами - следствие того, что и руки опущены (в правом повороте видно, как после обозначения укола рука идет вниз и тянет за собой плечи), и того, что вертикальной работы мало - лыжи мало разгружаются, приходится их загонять в поворот вращением корпуса.

В принципе, катит и катит, некоторые всю жизнь так потихоньку катаются, и ничего им больше не надо. Тут-то он медленно и аккуратно едет, но в статье приведены его слова о быстром и безбашенном катании..
+3
0
+3
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VaD
Интереснее, чем все матчи Джоковича в этом сезоне.
+12
-4
+8
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alpa4ino86
А что вы к его технике пристали, он просто на расслабоне по синей трассе едет, многие так любят, бешеные виражи не для всех
+2
0
+2
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Mixos Demid
Федерер - бог тенниса!
+7
-2
+5
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batterbin
Ответ Allaretaken
Если судить по этому короткому видео и рассказу о полете на 10 метров по воздуху, то правильно сделал в 2008, что отказался: сочетание безбашенности и недостаточной техники приводит к травмам гораздо быстрее, чем каждое из этих слагаемых по отдельности. Подучиться бы ему, конечно.
Катится как-то почти пенсионер на лыжах по Альпах, 15 лет не стояв на лыжах, а ему в спину кричат - "Дед, ты чего не на технике?"...
+15
0
+15
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batterbin
Ответ ДМ-1чемпион
Есть голова у человека, в отличии от Шумахера и Нойера!
Шумахер разве не после завершения карьеры разбился?
+1
0
+1
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Сергей Богатырев
Ответ ДМ-1чемпион
Есть голова у человека, в отличии от Шумахера и Нойера!
Шумахер тоже после гоночной карьеры катался и чем закончилось?
+1
-1
0
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Не знаю что такое Требл
Ответ Allaretaken
Если судить по этому короткому видео и рассказу о полете на 10 метров по воздуху, то правильно сделал в 2008, что отказался: сочетание безбашенности и недостаточной техники приводит к травмам гораздо быстрее, чем каждое из этих слагаемых по отдельности. Подучиться бы ему, конечно.
Могли бы объяснить, что именно не так? В чём главные ошибки?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
Есть голова у человека, в отличии от Шумахера и Нойера!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Allaretaken
Если судить по этому короткому видео и рассказу о полете на 10 метров по воздуху, то правильно сделал в 2008, что отказался: сочетание безбашенности и недостаточной техники приводит к травмам гораздо быстрее, чем каждое из этих слагаемых по отдельности. Подучиться бы ему, конечно.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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