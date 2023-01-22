Хачанов – в 1/4 финала Australian Open! Взял 14 геймов подряд и снова поддержал Арцах

Силен.

В четвертом круге Australian Open Карен Хачанов играл с 33-й ракеткой мира Йошихито Нишиокой, и это был один из самых странных матчей поздних стадий «Большого шлема» в истории – 6:0, 6:0, 7:6(4).

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Карен подавал в первом гейме матча, и Нишиока навязал мощную борьбу – несколько раз дошел до счета «ровно», был близок к брейк-пойнту. Однако Хачанов удержался и после этого соперник совершенно развалился.

До конца первого сета японец выиграл еще всего семь очков. Во втором вообще взял всего два, и был отрезок, когда Хачанов забрал 20 очков подряд. Когда Йошихито прервал эту серию, он радовался так, будто сделал что-то выдающееся.

Но вообще к тому моменту в его эмоциях преобладали отчаяние и гнев.

Он что-то выговаривал своей команде.

Печально сидел на ракетке.

А потом уничтожил ее об корт.

Когда Хачанов повел 2:0 в третьем сете, у всех уже была найдена статистика, что тройную баранку в истории профессионального тенниса вешали всего 17 раз. И что в основной сетке «Большого шлема» это последний раз случалось во втором круге «Ролан Гаррос»-1993.

Но она не пригодилась.

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Перед третьим сетом Нишиока ушел переодеться и вернулся обновленным игроком. В первых двух партиях было не очень понятно, как он вообще добрался до четвертого круга. Потому что у него просто не было инструментов, чтобы создать какие-то неудобства Карену.

Японец не очень высокий, и подача у него довольно заурядная. В розыгрышах он полагается на то, чтобы за счет глубоких и очень крученых ударов раскрыть корт и потом забить, но тут в этом он сталкивался с двумя проблемами.

1. Хачанов прекрасно справлялся с его глубиной и вращением и отвечал плотно и под заднюю линию, практически не ошибался (во втором сете, например, всего одна невынужденная). В итоге Нишиока терял инициативу.

2. Японец просто ужасно много мазал.

Но с третьего сета Нишиока все же показал, за счет чего он близок к топ-30. Он добавил агрессии, стал чаще выходить к сетке и вообще начал лучше давить на Хачанова. Который к тому же впустил его в игру, сделав вот такое при счете 2:0, 40:15.

А еще Йоши активно подключал болельщиков, которые хотели увидеть больше тенниса. В итоге он постоянно создавал угрозу и был близок к тому, чтобы стать первым в истории теннисистом, выигравшим партию после 0:6, 0:6.

Но при счете 4:5 на тай-брейке включилось то, что работало в первых двух сетах – Хачанов просто был стабильнее и мощнее, выжал две ошибки и одержал победу.

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Карен впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open. Теперь он добирался до этой стадии на всех четырех турнирах «Большого шлема».

Сейчас в туре очень мало игроков, которым это удавалось. Кроме Хачанова это:

• (выигрывал все ТБШ дважды);

• (выигрывал все ТБШ дважды);

• (на всех играл в финале, брал «Уимблдон» и US Open);

• (играл в 1/4 «Уимблдона» и выигрывал остальные три ТБШ);

• Марин Чилич (на всех доходил минимум до 1/2);

• Кеи Нисикори;

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Компания очень серьезная.

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А после матча Хачанов оставил послание на камере: «Продолжай верить до конца!!! Арцах, держись!!!»

Арцах – это спорный регион на территории Азербайджана. Подавляющее большинство населения там составляют армяне. И из-за имеющих долгую историю межэтнических конфликтов Арцах хотел бы отделиться.

Территориальные споры идут с самого распада СССР и периодически выливаются в активные боевые действия. Последняя горячая фаза была весной 2020-го, но и сейчас там все неспокойно – азербайджанские силы пытаются установить полный контроль над регионом. Уже месяц он подвергается транспортной блокаде.

Послание «Арцах, держись!!!» Хачанов оставил и после третьего круга.

Выйдя в четвертьфинал, Карен рассказал коллеге Максиму Янчевскому: «Я не раз говорил, что чту и ценю свои корни. Я гражданин России, представляю Россию, но с папиной и маминой стороны у меня армянская кровь. Хотелось как-то поддержать, дать им веру, силы».

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За второй подряд полуфинал «Большого шлема» Карен поборется с обидчиком Даниила Медведева – Себастьяном Кордой. Они уже однажды играли на «Шлеме» – в четвертом круге «Уимблдона»-2021, и тогда матч закончился со счетом 10:8 в пятом сете. В решающей партии они 13 раз обменивались брейками.

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Фото: East News/AP Photo/Ng Han Guan; REUTERSJaimi Joy