С миру по Нитке
Блог

Хачанов – в 1/4 финала Australian Open! Взял 14 геймов подряд и снова поддержал Арцах

ATP ATP
Australian Open Australian Open
Карен Хачанов Карен Хачанов
Йошихито Нишиока Йошихито Нишиока
Теннис Теннис

Силен.

В четвертом круге Australian Open Карен Хачанов играл с 33-й ракеткой мира Йошихито Нишиокой, и это был один из самых странных матчей поздних стадий «Большого шлема» в истории – 6:0, 6:0, 7:6(4).

***

Карен подавал в первом гейме матча, и Нишиока навязал мощную борьбу – несколько раз дошел до счета «ровно», был близок к брейк-пойнту. Однако Хачанов удержался и после этого соперник совершенно развалился.

До конца первого сета японец выиграл еще всего семь очков. Во втором вообще взял всего два, и был отрезок, когда Хачанов забрал 20 очков подряд. Когда Йошихито прервал эту серию, он радовался так, будто сделал что-то выдающееся.

Но вообще к тому моменту в его эмоциях преобладали отчаяние и гнев.

Он что-то выговаривал своей команде.

Печально сидел на ракетке.

А потом уничтожил ее об корт.

Когда Хачанов повел 2:0 в третьем сете, у всех уже была найдена статистика, что тройную баранку в истории профессионального тенниса вешали всего 17 раз. И что в основной сетке «Большого шлема» это последний раз случалось во втором круге «Ролан Гаррос»-1993.

Но она не пригодилась.

***

Перед третьим сетом Нишиока ушел переодеться и вернулся обновленным игроком. В первых двух партиях было не очень понятно, как он вообще добрался до четвертого круга. Потому что у него просто не было инструментов, чтобы создать какие-то неудобства Карену.

Японец не очень высокий, и подача у него довольно заурядная. В розыгрышах он полагается на то, чтобы за счет глубоких и очень крученых ударов раскрыть корт и потом забить, но тут в этом он сталкивался с двумя проблемами.

1. Хачанов прекрасно справлялся с его глубиной и вращением и отвечал плотно и под заднюю линию, практически не ошибался (во втором сете, например, всего одна невынужденная). В итоге Нишиока терял инициативу.

2. Японец просто ужасно много мазал.

Но с третьего сета Нишиока все же показал, за счет чего он близок к топ-30. Он добавил агрессии, стал чаще выходить к сетке и вообще начал лучше давить на Хачанова. Который к тому же впустил его в игру, сделав вот такое при счете 2:0, 40:15.

А еще Йоши активно подключал болельщиков, которые хотели увидеть больше тенниса. В итоге он постоянно создавал угрозу и был близок к тому, чтобы стать первым в истории теннисистом, выигравшим партию после 0:6, 0:6.

Но при счете 4:5 на тай-брейке включилось то, что работало в первых двух сетах – Хачанов просто был стабильнее и мощнее, выжал две ошибки и одержал победу.

***

Карен впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open. Теперь он добирался до этой стадии на всех четырех турнирах «Большого шлема».

Сейчас в туре очень мало игроков, которым это удавалось. Кроме Хачанова это:

Рафаэль Надаль (выигрывал все ТБШ дважды);

Новак Джокович (выигрывал все ТБШ дважды);

Энди Маррей (на всех играл в финале, брал «Уимблдон» и US Open);

Стэн Вавринка (играл в 1/4 «Уимблдона» и выигрывал остальные три ТБШ);

• Марин Чилич (на всех доходил минимум до 1/2);

• Кеи Нисикори;

Маттео Берреттини;

Янник Синнер.

Компания очень серьезная.

***

А после матча Хачанов оставил послание на камере: «Продолжай верить до конца!!! Арцах, держись!!!»

Арцах – это спорный регион на территории Азербайджана. Подавляющее большинство населения там составляют армяне. И из-за имеющих долгую историю межэтнических конфликтов Арцах хотел бы отделиться.

Территориальные споры идут с самого распада СССР и периодически выливаются в активные боевые действия. Последняя горячая фаза была весной 2020-го, но и сейчас там все неспокойно – азербайджанские силы пытаются установить полный контроль над регионом. Уже месяц он подвергается транспортной блокаде.

Послание «Арцах, держись!!!» Хачанов оставил и после третьего круга.

Выйдя в четвертьфинал, Карен рассказал коллеге Максиму Янчевскому: «Я не раз говорил, что чту и ценю свои корни. Я гражданин России, представляю Россию, но с папиной и маминой стороны у меня армянская кровь. Хотелось как-то поддержать, дать им веру, силы».

***

За второй подряд полуфинал «Большого шлема» Карен поборется с обидчиком Даниила Медведева – Себастьяном Кордой. Они уже однажды играли на «Шлеме» – в четвертом круге «Уимблдона»-2021, и тогда матч закончился со счетом 10:8 в пятом сете. В решающей партии они 13 раз обменивались брейками.

Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и жизни без депрессий

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: East News/AP Photo/Ng Han Guan; REUTERSJaimi Joy

44 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
West&Girls
Ниткину лайк - с ходу, как обычно..У японца тоже есть нервы)), хотя играет действительно интересно порой, при отсутствии данных, на характере часто.. Карен, похоже, в хорошей форме, показывает интересную игру, вроде как и с нервами норм. Хотя тут не было больших проблем. Андрюха уже порвал букмекеров, победил восходящую звезду от Патрика Муратоглу. Хороший пример
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарид Алекперов
Ответ Олег Мартынов
Ну так Россия фактически в союзе с Арменией и поддерживает ее в этом конфликте. А Турция подстрекает Азербайджан.
Вот это "Турция подстрекает Азербайджан", взятое у пропагандистов вроде соловья, вы в смысле на полном серьёзе думаете, что азербайджанцам было наплевать на оккупацию Карабаха, на 700 тыс своих беженцев, мол, если бы не Турция, Азербайджан не попытался бы вернуть себе эти территории?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buta Film
а что такое артцах?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Стальной Вилли
Ответ КАНАЛ ДОВЕРИЕ
Народ, вне зависимости от национальности, мы все наследники Российской империи и Советского союза. Это значит, что многие проблемы связаны с развалом этих государств. Хотим мы того или не хотим, но мы исторически обречены взаимодействовать друг с другом. Любой конфликт это плод семени ненависти, посеянной давно. Если мы хотим нашим детям мирного будущего, то уже сейчас нужно сеять семена Мира...
Что ты несешь.. Какие абсурдные логические цепочки. Почему на империи остановился в воспоминаниях, еще мы все наследники обезьян, например.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
КАНАЛ ДОВЕРИЕ
Народ, вне зависимости от национальности, мы все наследники Российской империи и Советского союза. Это значит, что многие проблемы связаны с развалом этих государств. Хотим мы того или не хотим, но мы исторически обречены взаимодействовать друг с другом. Любой конфликт это плод семени ненависти, посеянной давно. Если мы хотим нашим детям мирного будущего, то уже сейчас нужно сеять семена Мира...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sc17
Ответ lazzziale
я никоим образом. не причесляю себя к армянской диаспоре, но..всегда считал,что армяне намного более культурней, образованней, цивилизованней, и т.д...ни в коем случае не имею ничего против азербайджанцев как таковых, но прожив всю свою сознательную жизнь в Москве, не мог не обратить внимание, на то, что армяне просто более культурная нация...и по большому счету мне все равно, что там у них с Карабахом, Арцахом, и т.п... повторюсь еще раз, т.к. армяне - христиане, то для жителей России, они гораздо более нужнее и важнее, чем азербайджанцы...всем мира и добра...ни в коем случае. не считаете мои слова. чем то вроде экстремизма...
Ага, как в анекдоте: ‘Ненавижу расизм и негров’
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marinesar
Молодец!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бомбардир Ковтун
Ответ lazzziale
я никоим образом. не причесляю себя к армянской диаспоре, но..всегда считал,что армяне намного более культурней, образованней, цивилизованней, и т.д...ни в коем случае не имею ничего против азербайджанцев как таковых, но прожив всю свою сознательную жизнь в Москве, не мог не обратить внимание, на то, что армяне просто более культурная нация...и по большому счету мне все равно, что там у них с Карабахом, Арцахом, и т.п... повторюсь еще раз, т.к. армяне - христиане, то для жителей России, они гораздо более нужнее и важнее, чем азербайджанцы...всем мира и добра...ни в коем случае. не считаете мои слова. чем то вроде экстремизма...
У Азербайджана и РФ во власти отбитые диктаторы, в Армении демократический премьер. Даже если у армян и русских больше общего, то у государств Азербайджан и РФ сходств больше.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Мартынов
Ответ lazzziale
я никоим образом. не причесляю себя к армянской диаспоре, но..всегда считал,что армяне намного более культурней, образованней, цивилизованней, и т.д...ни в коем случае не имею ничего против азербайджанцев как таковых, но прожив всю свою сознательную жизнь в Москве, не мог не обратить внимание, на то, что армяне просто более культурная нация...и по большому счету мне все равно, что там у них с Карабахом, Арцахом, и т.п... повторюсь еще раз, т.к. армяне - христиане, то для жителей России, они гораздо более нужнее и важнее, чем азербайджанцы...всем мира и добра...ни в коем случае. не считаете мои слова. чем то вроде экстремизма...
Ну так Россия фактически в союзе с Арменией и поддерживает ее в этом конфликте. А Турция подстрекает Азербайджан.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azer Akb
Ответ NikW88
Ты где,прости, политику увидел? 150т человек травят голодом и холодом, держат в блокаде.
Комментарий скрыт
0
-10
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lazzziale
я никоим образом. не причесляю себя к армянской диаспоре, но..всегда считал,что армяне намного более культурней, образованней, цивилизованней, и т.д...ни в коем случае не имею ничего против азербайджанцев как таковых, но прожив всю свою сознательную жизнь в Москве, не мог не обратить внимание, на то, что армяне просто более культурная нация...и по большому счету мне все равно, что там у них с Карабахом, Арцахом, и т.п... повторюсь еще раз, т.к. армяне - христиане, то для жителей России, они гораздо более нужнее и важнее, чем азербайджанцы...всем мира и добра...ни в коем случае. не считаете мои слова. чем то вроде экстремизма...
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NikW88
Ответ Eugenie Nation
Забавно, многие люди которые писали, Карен молодец, красавчик, спасибо, смелый поступок и тд. В других новостях пишут про "спорт в не политики"
Ты где,прости, политику увидел? 150т человек травят голодом и холодом, держат в блокаде.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DonBrazzo
Что за Арцах?
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарид Алекперов
Ответ Bryzgaljke
Вытеснение армян оттуда началось гораздо раньше и длилось почти весь период существования Советского Союза. А конфликт народов начался после Сумгаитской резни. Первая Карабахская война явилась следствием этого. А ее следствием невозможность жизни азербайджанцев на территории НКАО. Ты написал, что подавляющее большинство армян там из-за того, что азербайджанцев вытеснили в годы первой карабахской войны - это полная чушь. Подавляющее большинство армян там было и в 1916 и в 1924 и даже в 1988 году. И кто из нас бредоносец?
Очередная и типичная для армян ложь. В советское время не было никакого вытеснения армян. Более того за одно только слово в адрес армян могли так дать по башке, дать выговор или исключить из партии. Всячески, так сказать, берегли "дружбу народов". Проблема армян была в том, что молодёжь не хотела жить в таком захолустье, как Карабах и уезжали в Баку ( именно в Баку, а не Ереван) или Россию учиться и делать карьеру. К тому же рождаемость у азербайджанцев была существенно выше, чем у армян. Поэтому демография постепенно менялась в пользу азербайджанского населения. Ещё бы лет 30-40 и численность двух этносов сравнялась бы и никакого "миацума" не получилось бы. Так что все эти ваши придумки, что армян вытесняли или притесняли, были необходимы, чтобы обосновать свой "миацум" в глазах окружающих. В реальности за всеми этими событиями стоит обычный пещерный армянский национализм. Мол, почему эти "кочевники" командуют на нашей земле)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bryzgaljke
Ответ encaro_one
Причем тут большинство или меньшинство? Это все люди и семьи от мала, до велика, что жили на этой территории, каждый. Азербайджанцев было до 40% от населения. Их и вытеснили армяне и войной и последующей политикой выдавливания с земли , что для них, как для конкретных людей, была родная.
А для бакинских армян - Баку было не родной землей? Их не просто оттуда вытеснили, а резали в их же домах. Или это другое?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Ответ Bryzgaljke
60 на 40 - это тоже большинство. И 40% было на прилегающих территориях, которые относятся к равнинному Карабаху, на территории по границам самой НКАО не было и 20%. Скатывайся дальше до оскорблений, показывай себя.
Причем тут большинство или меньшинство? Это все люди и семьи от мала, до велика, что жили на этой территории, каждый. Азербайджанцев было до 40% от населения. Их и вытеснили армяне и войной и последующей политикой выдавливания с земли , что для них, как для конкретных людей, была родная.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bryzgaljke
Ответ encaro_one
@. Ты написал, что подавляющее большинство армян там из-за того, что азербайджанцев вытеснили в годы первой карабахской войны - это полная чушь Мало что переврал мой текст ", как выдавили оттуда проживающих азербайджанцев во время и после войны". Балаболка, было 40%, стало 0. В чем чушь?
60 на 40 - это тоже большинство. И 40% было на прилегающих территориях, которые относятся к равнинному Карабаху, на территории по границам самой НКАО не было и 20%. Скатывайся дальше до оскорблений, показывай себя.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Ответ Bryzgaljke
Вытеснение армян оттуда началось гораздо раньше и длилось почти весь период существования Советского Союза. А конфликт народов начался после Сумгаитской резни. Первая Карабахская война явилась следствием этого. А ее следствием невозможность жизни азербайджанцев на территории НКАО. Ты написал, что подавляющее большинство армян там из-за того, что азербайджанцев вытеснили в годы первой карабахской войны - это полная чушь. Подавляющее большинство армян там было и в 1916 и в 1924 и даже в 1988 году. И кто из нас бредоносец?
@. Ты написал, что подавляющее большинство армян там из-за того, что азербайджанцев вытеснили в годы первой карабахской войны - это полная чушь

Мало что переврал мой текст ", как выдавили оттуда проживающих азербайджанцев во время и после войны".

Балаболка, было 40%, стало 0. В чем чушь?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bryzgaljke
Ответ encaro_one
Было 40%, стало 0%. "Так кто кого вытеснил", бредоносец?
Вытеснение армян оттуда началось гораздо раньше и длилось почти весь период существования Советского Союза. А конфликт народов начался после Сумгаитской резни. Первая Карабахская война явилась следствием этого. А ее следствием невозможность жизни азербайджанцев на территории НКАО. Ты написал, что подавляющее большинство армян там из-за того, что азербайджанцев вытеснили в годы первой карабахской войны - это полная чушь. Подавляющее большинство армян там было и в 1916 и в 1924 и даже в 1988 году. И кто из нас бредоносец?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Ответ Bryzgaljke
До Бакино-Сумгаитской резни, там было 40% Азербайджанцев. Кто пролил кровь первый и виноват в том, что совместное проживание стало невозможным? Помоги себе сложить 2+2.
Было 40%, стало 0%.
"Так кто кого вытеснил", бредоносец?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bryzgaljke
Ответ encaro_one
До поражения Армении во второй Карабахской войне, на территории НКР доля армян в населении стала под 100%. Дети, помогите Даше понять, кого вытеснили.
До Бакино-Сумгаитской резни, там было 40% Азербайджанцев. Кто пролил кровь первый и виноват в том, что совместное проживание стало невозможным?

Помоги себе сложить 2+2.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Ответ Bryzgaljke
На территории НКАО в составе СССР в момент образования государства было соотношение армян-азербайджанцев 80 на 20% соответственно. К распаду СССР соотношение стало 60 на 40. Так кто кого вытеснил, умник?
До поражения Армении во второй Карабахской войне, на территории НКР доля армян в населении стала под 100%.
Дети, помогите Даше понять, кого вытеснили.
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bryzgaljke
Ответ Игореха Веселов
Как же он достал со своей дешевой Ереванской пропагандой! Да и вообще- это же проще всего быть патриотом этого непризнанного никем Арцаха из солнечного австралийского далека...
Можешь дальше закрывать глаза на блокаду 120 тысяч людей, в том числе людей пожилого возраста и детей. Но это не значит, что молчать и быть трусами должны быть все. Карен - молодчина!
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bryzgaljke
Ответ encaro_one
>>> Арцах – это спорный регион на территории Азербайджана. Подавляющее большинство населения там составляют армяне. После того, как выдавили оттуда проживающих азербайджанцев во время и после войны, естественно .. Сейчас обратный процесс идёт.
На территории НКАО в составе СССР в момент образования государства было соотношение армян-азербайджанцев 80 на 20% соответственно. К распаду СССР соотношение стало 60 на 40. Так кто кого вытеснил, умник?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Трубчик
❤️
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий