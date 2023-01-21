Рублеву все твердят – учись играть у сетки. И он прибавляет!

Ходит вперед чаще и лучше.

Андрей Рублев проиграл первые два матча этого сезона, но на Australian Open идет уверенно – в трех кругах отдал всего сет.

В третьем раунде он встречался с неудобным Дэном Эвансом, которому на харде проигрывал трижды, в том числе в их последнем матче. Но в Мельбурне Андрей просто снес британца – 6:4, 6:3, 6:2.

Рублев вколотил 60 ударов навылет при всего 22 невынужденных ошибках. Если мяч можно было уничтожить, он его уничтожал.

На первой подаче россиянин проиграл всего 10 очков, а даже хорошие подачи соперника подвергал жестокому обращению.

Во всей этой красоте нужно обратить внимание на один статистический показатель – Рублев 25 раз вышел к сетке и выиграл там 19 очков.

В последние годы многие говорили, что стабильная и надежная игра у сетки – это как раз то, чего не хватает Андрею для рывка на уровень выше, который позволит ему наконец пройти четвертьфинал на «Большом шлеме» и закрепиться в топ-5. Потому что это добавит новые измерения в его игру.

В Мельбурне он ходит вперед много. В первом круге 24 раза (выиграл 18), во втором – 28 (выиграл тоже 18), а в третьем – уже упоминавшиеся 25.

Для сравнения – в прошлом году в Мельбурне он провел три матча, сыграл в них те же самые 10 сетов, но в них в сумме вышел к сетке 19 раз. На US Open у него было 73 выхода к сетке за 19 партий. На Australian Open-2023 – уже 79.

При этом нужно учитывать, что в большинстве случаев Рублев ходит к сетке, чтобы забить легкий воллей или смэш. И у него столько времени, что он может даже футболку поправить – конечно, не отрывая глаз от мяча.

Он не пользуется каждой возможностью выйти вперед, и иногда это его подводит. Например, в этом розыгрыше он выдавил Эванса далеко за заднюю, мог рвануть к сетке после форхенда, но остался сзади и в итоге допустил ошибку.

Сосредоточенность на сетке иногда тоже хромает.

Но при этом в целом он явно прибавил в игре впереди. Он хорошо закрывает сетку.

И выполняет впереди сложные удары. Тут он в итоге проиграл очко, но воллей из-под троса был очень хороший, глубокий – просто Эванс потом сотворил какое-то чудо, пробивая по мячу, который уже ушел за его тело.

После матча Андрей рассказал коллеге Максиму Янчевскому, почему так много ходит к сетке: «Я сейчас стою шестым в мире, и еще много всего можно улучшить в игре. Та же игра у сетки – один компонентов, который можно улучшать и улучшать.

Плюс с таким игроком как Эванс все-таки это очень нужно. Когда он постоянно режет, сам тебя выманивает. У меня приличные по силе удары. Если их правильно использовать, у сетки наоборот еще легче будет завершать комбинации».

Конечно, будет интересно посмотреть, насколько игра впереди будет присутствовать в более напряженных матчах против более сложных соперников. И насколько хорош там будет Рублев – потому что в прошлом году он часто, оказавшись впереди в важные моменты, играл там толсто и не опасно.

Такой проверкой будет уже следующий матч, где Андрей встретится с 10-й ракеткой мира и невероятным талантом Хольгером Руне, в прошлом году обыгравшим его на пути к титулу «Мастерса» в Париже.

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Фото: REUTERS/Sandra Sanders