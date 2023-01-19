Джокович пугает на Australian Open – говорит, что бедру нужна божья помощь. Все так серьезно?

Ему тревожно.

Новак Джокович приехал на Australian Open главным фаворитом, но после двух кругов за его перспективы на турнире становится самую капельку тревожно.

На первой неделе сезона девятикратный чемпион получил травму бедра. Тогда он рассказывал, что ничего серьезного нет, но сейчас уже кажется, что проблема развилась.

В Мельбурне он один раз отменил тренировку, а один раз – перенес. И потом рассказывал, что старается экономить силы и вообще работать максимально осторожно.

После первого круга Новак был настроен оптимистично: «С ногой все в порядке. Не идеально, но становится лучше. Очень рад, что по ходу матча мне стало лучше. Это хороший сигнал и хороший знак».

А вот во втором круге против Энцо Куако (6:1, 6:7(1), 6:2, 6:0) было много плохих знаков. В середине второго сета Джокович морщился после движений. И в итоге даже вызвал врача.

После медперерыва, во время которого ему наложили новый тейп, Новак периодически припадал на ногу.

И не совсем естественно двигался.

В итоге второй сет Джокович проиграл, но потом пересобрался и разгромил француза. Однако некоторые проблемы с движением все равно сохранялись – например, он не так реактивно врывался в углы корта.

А потом еще напугал в интервью «Евроспорту»: «Если честно, все совсем нехорошо. Больше ничего сказать не могу. Сейчас мне могут помочь только бог и мой физиотерапевт».

На пресс-конференции серб был не так драматичен, но все равно настроен тревожно: «Я обеспокоен. Не могу сказать иначе. И у меня есть причины для беспокойства. Однако сейчас выбор стоит: все бросить или продолжить. И я продолжу».

Интересно, что после первого круга он дал интервью сербским журналистам, в котором провел аналогию: «Ситуация похожа на ту, в которой я здесь находился два года назад. Думаю, вы теперь все понимаете».

Если кто не понимает – в 2021-м Джокович на Australian Open порвал мышцу живота в третьем круге. И все равно выиграл турнир.

Так что и сейчас, возможно, бояться не стоит.

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Фото: globallookpress.com/Bai Xuefei/XinHua, Guo Lei/XinHua