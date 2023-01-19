Суперкачок тенниса – Мартон Фучович. Мышцы сделали его звездой Australian Open и впечатлили Медведева

«Я всегда был сильным парнем».

Мы привыкли считать, что самые большие мышцы в теннисе у Рафаэля Надаля, но Australian Open показал, что конкуренция среди теннисных качков очень высокая. А одним из главных фаворитов в ней будет Мартон Фучович.

В первом круге венгр за четыре с половиной часа обыграл Федерико Корию, после матча содрал с себя футболку и показал результаты работы в тренажерке.

В динамике это выглядело еще мощнее.

Интернет, конечно, впечатлился, про Фучовича написал даже главный британский таблоид The Sun, да и коллеги тоже обратили внимание. Например, Даниил Медведев после второго круга показал команде напряженное бедро и, объясняя этот жест в интервью на корте, вспомнил Мартона:

«Многие, наверное, видели фото Мартона после матча. У меня мышцы чуть меньше, чем у него, так что я так еще и над собой посмеялся».

На самом деле мышцы Фучовича – далеко не новость. Еще в 2020-м на сайте ATP вышел его профайл с заголовком «Железный человек тенниса». Там он объяснил накачанность:

«Я всегда был сильным парнем. Даже в молодости очень много работал над физикой. Раньше я был тощим, и тренеры сказали, что мне нужно качаться. Я очень хотел прибавить. Всегда хотел прибавить и достичь еще более высоких целей».

Наверное, о том, что он очень много работал «даже в молодости», Фучович сказал, потому что над теннисом он раньше практически не трудился. Венгр был безумно талантливым юниором – выиграл «Уимблдон» и возглавлял рейтинг. Но переход в профессионалы у него сразу не получился:

«Когда мне было 19-20 лет, и я стоял где-то 250-м в рейтинге, то боролся, в том числе, с самим собой – раньше я был плохим парнем, много ходил на вечеринки с друзьями и мало внимания уделял теннису. Однажды сломал мизинец и не мог играть два месяца».

В память о том периоде у него осталась татуировка со словами «Прости мне мои грехи», которую он называет обращением в том числе к теннису.

Со временем он взялся за ум, очень близко подобрался к топ-30 (максимум стоял 31-м), а в 2021-м вышел в четвертьфинал уже взрослого «Уимблдона». С тех пор он немного сдал по игре, но в физическом плане остался зверем.

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