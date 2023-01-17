Флаг России запретили на Australian Open. Болельщики повесили его в первый день – на матче с украинкой

Теннис – один из немногих видов спорта, в котором спортсмены из России и Беларуси сейчас могут выступать на международном уровне. Исключением стали только командные соревнования и личные турниры в Великобритании и некоторых странах Восточной Европы.

Чуть ли не единственным условием пребывания россиян и белорусов в туре стало то, что они выступают под нейтральным флагом.

Но флаг стал причиной скандала в первый день Australian Open.

В первом круге Камилла Рахимова играла с украинкой Катериной Байндль. На трибунах во время матча появилась группа из четырех мужчин, которые растянули российский флаг. Кроме того, один из них сидел в футболке Bosco и кепке «Россия», а другой – в футболке с написаю «Мать Россия» на английском.

Некоторые австралийские медиа сообщают, что из-за этого украинские болельщики вызывали охрану и полицию.

Кроме того, потом часть этой группы тоже с флагом появилась на трибунах центрального корта – Арены Рода Лэйвера, – когда там вечером играл Даниил Медведев.

После этого посол Украины в Австралии призвал организаторов строго следовать принципу «нейтрального флага».

В результате во вторник утром Tennis Australia запретила зрителям приносить флаги России и Беларуси на территорию проведения турнира. Организация выпустила заявление:

«Флаги России и Беларуси теперь запрещены. Изначально мы разрешали болельщикам их проносить, но запрещали использовать, чтобы создавать помехи.

Вчера имел место инцидент, когда флаг разместили на трибунах.

Запрет вступает в силу немедленно.

Мы продолжим работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить максимально комфортную среду для наслаждения теннисом».

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко к запрету отнеслась стоически: «Я уже говорила, что теннис и вообще спорт никак не связаны с политикой. Но если всем от этого стало легче, то ладно. Я тут ничего сделать не могу. Что я могу сказать? Они так решили – значит, нет флагов. Ладно».

А посольство России в Австралии выступило с заявлением: «Решение о запрете на вывешивание флагов России и Белоруссии на территории Australian Open – еще один пример недопустимой политизации спорта.

Tennis Australia усугубила уже существующую дискриминацию российских теннисистов за счет политики «нейтрального флага», запретив болельщикам их визуальную поддержку.

Иронично, что Tennis Australia обещает «продолжать работу, чтобы обеспечить максимально комфортную среду для наслаждения теннисом».

Прискорбно, что организаторы поддались откровенным и довольно высокомерным политическим манипуляциям, пожертвовав духом честной игры, присущим Australian Open».

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Фото: theguardian.com; edition.cnn.com; Gettyimages.ru/Dan Peled, Kelly Defina