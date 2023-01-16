С миру по Нитке
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Красивая Шарапова, депрессия и незримый Надаль – это сериал Netflix про теннис. Картинка яркая, но суть хромает

Тэйлор Фриц Тэйлор Фриц
Мария Саккари Мария Саккари
Онс Жабер Онс Жабер
ATP ATP
Маттео Берреттини Маттео Берреттини
Каспер Рууд Каспер Рууд
Break Point
Паула Бадоса Паула Бадоса
Энди Роддик Энди Роддик
WTA WTA
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Мария Шарапова Мария Шарапова
Айла Томлянович Айла Томлянович
Феликс Оже-Альяссим Феликс Оже-Альяссим
Тони Надаль Тони Надаль
Теннис Теннис

Грустим об упущенных возможностях.

Весь прошлый год теннис предвкушал выход документального сериала о жизни тура, который по ходу сезона снимала компания Netflix. 13 января появились первые пять серий «Брейк-пойнт», снятые Мартином Уэббом – одним из режиссеров Drive To Survive, аналогичной (и успешной) документалки о «Формуле-1». Впечатления от них противоречивые.

В сериале довольно много хорошего.

С одной стороны, он очень красиво и стильно снят.

Команда Netflix получила беспрецедентный доступ к игрокам, их окружению и вообще к теннисному закулисью. Благодаря этому мы слышим, как Айла Томлянович поздравляет Маттео Берреттини с победой в триллере словами: «Это было ужасно». Доступ Netflix был настолько беспрецедентный, что Энди Маррей даже удивился: когда он снимал документалку о замене тазобедренного сустава и возвращении в тур, турниры не позволяли ему возить за собой такую толпу людей.

Поэтому в «Брейк-пойнте» много эстетичных панорам, кадров из подтрибунных помещений, с тренировочных кортов, с массажных столов и из гостиничных номеров, в которых живут теннисисты.

Или не очень эстетичных, если говорить о номере Берреттини и Томлянович (где он не позволил ей остаться, когда ей нужно было дать интервью по видеосвязи, а ему – спать, потому что он «еще в Australian Open»).

С другой стороны, сам теннис в сериале показан очень странно. Попытки за счет шизофренического монтажа с постоянной сменой кадров превратить и так красивые и драматичные розыгрыши во что-то еще более полное экшена только делают хуже – потому что в какой-то момент ты просто теряешь нить происходящего. И остается только поверить на слово, что это было эпично.

Вообще есть ощущение, что команда Netflix упустила огромную возможность продемонстрировать красоту и невероятную сложность тенниса топ-уровня. Понятно, что у них и не было цели раскрыть, какие физические нагрузки требуется выдерживать, чтобы вот так играть. Но, возможно, конечный продукт только выиграл бы, если бы ее поставили.

В целом акцент в сериале сделали на психологической стороне. Даже название – игра слов. Break point – это не только теннисный брейк-пойнт, но и точка надлома. О депрессии и психологических проблемах в документалке говорили многие – Ник Кириос, Мария Саккари, Паула Бадоса.

Но тут тоже не хватает объема. Депрессия – большая проблема, и очень здорово, что спорт о ней теперь говорит. Но чтобы ее раскрыть в рамках художественного или документального высказывания, требуется серьезный уровень рефлексии, глубина, время. К сожалению, в сериале ничего этого нет.  

У того же Netflix есть мультсериал «Конь Боджек» – одно из самых серьезных и оригинальных высказываний на тему депрессии и ненависти к себе в современной культуре. Но там на раскрытие этого вопроса ушло шесть сезонов, десятки сюжетных линий, сотни творческих ходов. В «Брейк-пойнте» все ограничивается парой повторяющихся общих фраз о том, как игроку тяжело (зачастую из-за груза ожиданий) и как иногда хочется все бросить. К третьей серии на репликах игроков про давление, теннис как наркотик, пьянящее чувство победы и жертвы на пути к мечте можно играть на выпивание. 

Опять же, психологическое здоровье – важная тема, о ней нужно говорить. Просто в этом конкретном случае исполнение получилось не очень цепляющим, не позволяющим понять, в чем на самом деле ее суть в контексте тенниса.

В целом у «Брейк-пойнта» три главные проблемы:

1. Продюсеры собрали большой пул топ-игроков, но так уж вышло, что это не те люди, которые создали главные сюжеты 2022-го. Депортация Новака Джоковича, возрождение Рафаэля Надаля, взлет Иги Швентек и Карлоса Алькараса – все эти темы раскрываются по касательной, потому что главные действующие лица не участвовали в проекте.

В результате Надаль, например, превращается в какое-то практически незримое присутствие – про него постоянно говорят, иногда его показывают, он одна из центральных фигур в двух эпизодах, один из которых вообще называется «Король грунта». Но его великие достижения становятся не базой, а контекстом.

И это тоже может быть интересно. Но почему-то не получается.

В целом сериал дает довольно искаженную картину тура. И если целью было привлечение новых болельщиков, то они очень удивятся, когда узнают, как все обстоит на самом деле.

2. Мощный доступ к игрокам дал несколько очень интересных моментов, но в целом все было похоже на большую и красиво снятую пресс-конференцию, в которой много воды и чуть-чуть плавающих в ней бриллиантов.

Было классно увидеть Онс Жабер с семьей в Тунисе и с мужем в туре; дедушку Маттео Берреттини, шутившего, что он играет в теннис, только чтобы видеться на кортах со своей девушкой; закулисную историю травмы Тэйлора Фрица перед финалом «Мастерса» в Индиан-Уэллс; Каспера Рууда, нехарактерно для себя разгневанного, что на «Ролан Гаррос» его выгоняли с тренировочного корта из-за еще не начавшегося дождя.

Очень классным получился сюжет о неловкости в команде Феликса Оже-Альяссима перед матчем с Надалем на «Ролан Гаррос» – возникшей из-за того, что канадца тренирует Тони Надаль, прямо сказавший, что желает победы племяннику.

Но это чуть ли не все интересные моменты за пять серий, каждая из которых длится примерно 50 минут. Человеку, который знает теннис, будет довольно сложно почерпнуть оттуда что-то новое.

Не спасают даже привлеченные эксперты. Да, было приятно увидеть и послушать Марию Шарапову и Энди Роддика. Она сказала: «Слава богу, я больше не играю, а то резаный Жабер приходил бы мне в ночных кошмарах», – а он сравнил себя на грунте со слоном на роликах. Но в целом комментарии сводились к следующему: этот игрок очень талантливый, но пока мало что выиграл, сейчас у него большая возможность. Исключение составил разве что Пол Анакон, популярно раскладывавший теннис элитного уровня на понятные элементы.  

3. Можно сказать: окей, это не для фанатов тенниса, а для того, чтобы раскрыть тур и игроков новым зрителям. Но тут тоже есть вопросы.

Все серии получились очень цикличными, развиваются по одной схеме. Немного не очень глубокого бэкграунда игроков с обязательными фотками или видео тренировок в детстве, немного рассказов о том, как тяжело быть теннисистом, немного ярких моментов с турниров, конец.

Способно ли это создать новых фанатов? Есть вопросы. Например, The Guardian назвала рецензию на сериал «Теннис скучный? Эта документалка намекает, что да». 

Ник Кириос говорил, что первые пять серий должны показать, как в целом устроен теннис, а вторая часть сезона уже глубже раскроет героев. Будем надеяться.

Как устроен теннис – объясняем все детали. Какие турниры самые мощные? Как работает рейтинг? Где играть 75-летним? 

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13 комментариев

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Эд Рогозин
Почему не написали сколько геев, трансфов и еще кого они там придумали, добавили в фильм?
Еще бы Надаль унизился в нетфликсе 😆
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Эд Рогозин
а нетфликс что то топовое делает что ли? 🤣
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MYG
ровно тоже самое как drive to survive, только про теннис)
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Mifsud's Drugstore
Картинка яркая, но суть хромает

Суть всего Нетфликс. Да и не только его...
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SaltyRose
Ответ cosset
всё как и ожидалось) не представляю, кто будет тратить время на этот сериал, особенно когда идёт живой и интересный теннис)
А вот в воскресенье в преддверии живого тенниса хорошо пошло :)
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SaltyRose
Поверхностный какой-то сериал, сценария не хватает, а кадр на одном обаянии не все могут держать. Фритц мне понравился, он очень естественно выглядит, и красив, и скромен и у его истории есть сюжет и конфликт, в отличие от большинства других. И хоть смотреть приятно, конечно, в такое экранное время могли бы что-то посодержательнее вместить.
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cosset
всё как и ожидалось) не представляю, кто будет тратить время на этот сериал, особенно когда идёт живой и интересный теннис)
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cosset
Ответ alex fedun
Красивой Шарапова никогда не была!! а сейчас с возрастом вообще страшно смотреть.
пропаганда сайта такая, расслабьтесь, у вас всё в порядке со зрением) видимо, считается, что облезлые и спутанные волосы - это концептуально и красиво)))
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alex fedun
Красивой Шарапова никогда не была!! а сейчас с возрастом вообще страшно смотреть.
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Ирина Чернявская
Ответ Алексей Мирутко
Красивая шарапова... Что, простите? Вы фото на превьюшке хоть видели? Поменяйте фото или заголовок, а то статья выглядит обманом и не имеет вообще смысла читать её. Картинка яркая, но текст хромает
У Шараповой бренд « красивая Шарапова». Поэтому как бы она не выглядела, сколько бы ей лет не было, но она всегда будет считаться красоткой
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Юрий Мятлин
Суть хромает...
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Алексей Мирутко
Красивая шарапова... Что, простите? Вы фото на превьюшке хоть видели? Поменяйте фото или заголовок, а то статья выглядит обманом и не имеет вообще смысла читать её. Картинка яркая, но текст хромает
+5
-1
+4
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Eugenie Nation
То с каким упорством, на сайте в любой удачный момент пытаются впихивать Шарапову, вызывает слезы, смех, удивление, жалость и раздражение
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