Ой, Касаткина взяла всего 2 гейма в финале Аделаиды. Почему ее так разгромили?

Беспощадная Белинда Бенчич.

На этой неделе Дарья Касаткина провела отличный турнир в Аделаиде: обыграла сильных Барбору Крейчикову и Петру Квитову и вышла в 12-й финал в карьере на отказе Паулы Бадосы.

Но в решающем матче у нее ничего не получилось – 0:6, 2:6 против олимпийской чемпионки Белинды Бенчич всего за 67 минут. Что же произошло?

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1. С самого начала бросилась в глаза огромная разница в том, какие цели на корте перед собой ставили Дарья и Белинда. Швейцарка явно вышла забивать, а Касаткина – как будто держать мяч в игре.

Понятно, что основное оружие россиянки – умение заставлять соперниц ошибаться. Но когда они не ошибаются, у нее возникают серьезные проблемы. В матче с Бенчич она всего пять раз пробила навылет – причем все во втором сете, когда добавила агрессии. Но повышение активности привело к тому, что она и наошибалась больше соперницы – сделала 16 невынужденных, причем 11 из них пришлись на вторую партию.

У Бенчич, для сравнения, 10 невынужденных при 19 виннерсах.

2. В целом по ходу матча инициатива в подавляющем большинстве розыгрышей была за швейцаркой – и она отлично ею пользовалась.

Например, она регулярно продавливала Касаткину по диагонали бэкхенд-бэкхенд. За счет косых и плотных кроссов Белинда выбивала ее в ширину и заставляла выполнять подрезки. И тут было три варианта: слайс летел либо в сетку, либо в аут по ширине, либо коротко. И тогда Бенчич забивала по открывшейся линии.

Еще швейцарка качественно использовала давление на бэкхенд, чтобы выходить вперед – и забивать драйв-воллей. В итоге на сетке она взяла семь розыгрышей из семи.

3. Важно и то, что Бенчич не уступает Касаткиной в движении. Поэтому она регулярно перехватывала инициативу в тех не то чтобы многочисленных разменах, в которых россиянка атаковала.

А еще Белинда просто украла где-то пять очков, в которых вытаскивала завершающие удары соперницы и находила обводки или ответы в пустой корт.

4. И Касаткину подвело ее самое слабое место – подача. Между ней и Бенчич была просто огромная разница в эффективности.

Говорящая статистика: в первом сете Дарья взяла на подаче всего 25% очков, хоть и попадала первым мячом в 75% случаев. В целом по матчу она выиграла всего 39% своих подач.

А на приеме Касаткина не создала ни одного брейк-пойнта.

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В целом этот матч был воплощением всех проблем, которые возникали, возникают и будут возникать у Дарьи в матчах с теннисистками, которые способны стабильно давить ее мощью. В таких ситуациях вскрываются все слабые места ее игры, и они перевешивают то, что она умеет хорошо.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Brake