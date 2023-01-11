У Рублева ноль побед на старте сезона. Стоит переживать за Australian Open?

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Сейчас одна из главных задач Андрея Рублева – наконец выйти в полуфинал турнира «Большого шлема». Ближайшая возможность это сделать будет на стартующем на следующей неделе Australian Open, но форма россиянина вызывает вопросы.

😞 Он впервые в карьере начал сезон с поражения – на прошлой неделе на первом турнире в Аделаиде проиграл Роберто Баутиста-Агуту (6:4, 3:6, 4:6).

😔 На этой неделе у него снова поражение в первом же матче – на втором турнире в Аделаиде он уступил Танаси Коккинакису (4:6, 6:3, 3:6).

😩 В матче с №110 в мире Коккинакисом Рублев потерпел первое с марта поражение от игрока, не входящего в топ-100 (тогда в Майами проиграл Нику Кириосу).

😬 А с учетом прошлого сезона у Рублева уже три поражения подряд – такая серия сложилась впервые с конца 2020-го, когда он проиграл третий круг «Мастерса» в Париже и первые два матча на итоговом.

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Но, возможно, нынешние поражения на самом деле не так страшны, как могло бы показаться.

Баутиста-Агут, которому Рублев проиграл на прошлой неделе, для него традиционно неудобный соперник на харде. На этом покрытии Андрей обыграл его лишь однажды в пяти матчах – в Кубке Дэвиса в 2019-м, да и то на решающем тай-брейке.

Россиянину явно тяжело с плоскими, быстрыми и глубокими ударами РБА – и в этом нет ничего удивительного, проблемы с ними регулярно испытывал даже Новак Джокович. А с учетом того, что это был первый матч сезона, все было особенно непредсказуемо.

А говоря о матче с Коккинакисом, не стоит обращать особого внимания на то, что тот – 110-я ракетка мира. Танаси никак не может подняться в рейтинге, потому что его постоянно мучают травмы, но при этом он способен на мощные выступления – особенно в Австралии. Например, в 2021-м он на Australian Open пять сетов рубился со Стефаносом Циципасом, а в прошлом году в Аделаиде взял титул.

Еще одно подтверждение его потенциального класса – в 2018-м он обыграл Роджера Федерера, когда тот был первой ракеткой мира.

И в матче с Рублевым Коккинакис впечатлял силовым теннисом.

У него очень хорошая подача – и работала она на отлично: 86% реализации первого мяча, 62% выигранных очков на втором мяче, и у Рублева был только один брейк-пойнт (реализованный во втором сете). Более того, в первом и третьем сетах австралиец только дважды подпустил его к счету 30:30.

На задней линии у Танаси в принципе одна тактика – как можно скорее пробить посильнее. И когда удар идет, проблемы он способен создать кому угодно.

Кроме того, австралиец очень здорово принимал и постоянно давил на Рублева глубиной, которая либо выжимала ошибки, либо сразу давала позиционное преимущество. Например, в третьем сете Коккинакис провел просто феноменальную череду розыгрышей на приеме, чтобы сделать единственный брейк.

В целом для Андрея такие игроки – способные задавить его собственной мощью, – всегда были особенно неудобны.

При этом к Рублеву, конечно, есть вопросы. Например, в первом сете он проиграл подачу, завершив гейм двумя ошибками – двойной и сорванным форхендом.

И в последнем гейме у него были шансы зацепиться. Он вел 30:0, но допустил ошибку – пусть, с глубокого мяча, но все же не прямо запредельно сложного.

И потом он промахнулся по той же линии при счете 30:30.

Такие мелочи очень много решают на топ-уровне.

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Как все это влияет на перспективы Рублева на Australian Open? Трудно сказать.

С одной стороны, последние годы он к большинству «Шлемов» подходит, проведя и выиграв много матчей, получив много соревновательной практики.

Но в прошлом году он примерно с такой же статистикой подошел к US Open (проиграл три матча из четырех), а там в итоге дошел до четвертьфинала. С другой стороны, на Australian Open-2021 он приехал, из-за ковида не проведя вообще ни одного официального матча. И в Мельбурне проиграл рано, в третьем круге – задорнейшему Марину Чиличу.

Так что в этот раз особенно много для Рублева будет зависеть от жеребьевки. Если сетка позволит войти в турнир, он может показать серьезный результат. Но если соперники сразу пойдут сложные, он будет уязвим.

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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Reed