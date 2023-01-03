Это Курникова – или легендарный теннисный постер?

Исторические параллели.

US Open-1997 во многом был уникальным турниром.

Там 16-летняя Мартина Хингис стала самой молодой теннисисткой, выигравшей три «Больших шлема» за сезон.

Британец Грег Руседски вышел в финал и посвятил этот результат принцессе Диане, которая за неделю до этого погибла.

Евгений Кафельников взял титул в паре с Даниэлем Вацеком – это был его четвертый «Большой шлем» и третий в парном разряде.

А еще Анна Курникова, тогда еще не суперзвезда, только дебютировавшая в топ-50, практически воспроизвела легендарный теннисный постер.

Вот он:

Это изображение появилось в 1976-м и называется просто «Теннисистка». Девушка не нем – 18-летняя Фиона Батлер, которая на тот момент встречалась со сделавшим снимок фотографом Мартином Эллиотом.

Батлер на самом деле теннисисткой не была – по ее словам, она почти не играла из-за плохой координации. В итоге для фотосессии на университетских кортах платье она одолжила у подруги, а кеды взяла у отца.

В массы изображение ушло в 1977-м, когда компания Athena поместила его в календарь, изданный к 25-летию правления королевы Елизаветы II. Через год изображение выпустили в виде постера, который стал одним из главных хитов компании: продажи до сих пор исчисляются миллионами.

Почти все люди, хоть как-то связанные с «Теннисисткой», заработали очень много денег: сам фотограф, его вдова (с Батлер он расстался через три года после съемок, и права на изображение унаследовала другая женщина) и даже Кэрол Коттс, которая одолжила ей ракетку и платье для съемок. Она продала их на аукционе в 2011-м и выручила в районе 17 тысяч фунтов. Платье в итоге оказалось в музее «Уимблдона».

Не заработала только сама Фиона Батлер, которая не получила ни фунта ни за съемки, ни с продаж постера. Зато потом она вышла замуж за миллионера и родила троих детей.

А «Теннисистка» стала практически культовым объектом. Австралийская газета The Herald Sun писала, что в 80-х этот постер висел в спальне каждого мальчика-подростка. А еще Батлер рассказывала, что однажды увидела его не стене директора школы, в которой учился ее сын.

В 2011 году Бен Дирни превратил «Теннисистку» в скульптуру из золоченого стеклопластика.

И в том же году профессор Энн Самнер, куратор выставки, посвященной теннису в искусстве, говорила, что «в Британии именно этот образ чаще всего связывают с теннисом».

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill/Allsport; ebay.com/Classic-Athena-Tennis-Girl-Poster; fieldingsauctioneers.co.uk; bendearnley.com