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Медведев пародировал Джоковича? И проиграл, не найдя ответов на его подачу и дав две двойных на брейк-пойнтах

Новак Джокович Новак Джокович
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Adelaide International Adelaide International
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Не помогла и травма Новака.

Полуфинал турнира в Аделаиде между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем обещал стать блокбастером, но в итоге закончился довольно убедительной победой серба – 6:3, 6:4.

***

Самым тревожным для Новака событием в этом матче было дернутое в первом сете бедро.

В середине партии Джокович неудачно рванул за мячом и после этого испытывал дискомфорт – постоянно делал растяжку, а после гейма даже взял медперерыв, во время которого ему наложили тейп и дали таблетку, чтобы снять воспаление.

Потом он какое-то время двигался не так четко и резко, как мы привыкли, но в целом по игре не сбавил. И после матча рассказал: «К счастью, ничего серьезного – иначе я бы не смог продолжить. Я просто взял медицинский перерыв, принял противовоспалительные и за несколько геймов снова набрал обороты.

Я старался не сбавлять, не позволять ему взять мою подачу. Это было важнее всего. Я знал, что в итоге у меня будет шанс.

Чем дольше длился матч, тем больше разогревалось бедро, тем лучше я себя чувствовал. Надеюсь, завтра все будет хорошо».

При этом он признался, что подумывал сняться, чтобы не усугубить ситуацию перед Australian Open.

«По ходу матча я задумывался о Мельбурне. Но на корте нельзя высчитывать. На этом этапе моей карьеры каждый матч очень важен, это почти что подарок – так что я стараюсь выкладываться и выигрывать в любых обстоятельствах».

Интересно и другое. Когда Джокович повел 5:3 во втором сете, Медведев сделал что-то похожее на его растяжку и улыбнулся в сторону своей ложи.

А потом в гейме, догнав укороченный, подпрыгнул так, как это после травмы делал серб.

Комментаторы матча пришли к выводу, что это было пародией на Джоковича. А в соцсетях писали, что Медведев его высмеивал.

Как бы там ни было, после матча они очень тепло обнялись.

***

Что же принесло Джоковичу такую убедительную победу?

1. Подача. Она в субботу была феноменальна. На первой подаче серб проиграл всего четыре очка. Она приносила ему результат как в виде непринятых мячей, так и в виде хорошей подготовки для выхода к сетке или сокрушительного первого удара.

2. Да и на втором мяче Новак в целом был успешен – выиграл 54%. Для их матчей с Медведевым это очень серьезная цифра, потому что они оба любят и умеют атаковать вторую подачу.

Самую ценную серб выполнил, конечно, на брейк-пойнте при счете 4:3 во втором сете, когда он положил второй мяч со скоростью 200 км/ч. После матча его об этом спросили, и он сам удивился, что так его разогнал.

3. Вполне возможно, что эта подача была как бы ответочкой Медведеву – который на обоих брейк-пойнтах серба (в первом и втором сетах) делал двойные, как раз идя на очень агрессивные подачи. Возможно, что Новак хотел сказать: «У тебя не получилось, а я смогу».

Еще интересно, что после матча он сказал, что на брейк-пойнтах специально занимал агрессивную позицию на приеме, чтобы вынудить Даниила идти на риск – и в итоге это срабатывало.

4. Вообще Джокович был очень цепок в ключевые моменты. Простая иллюстрация – в первом сете он отыграл брейк-пойнт волшебным переводом по линии с форхенда, когда Медведев пытался выдавить его в правый угол.

Самое интересное, что в предыдущем розыгрыше он ровно такой же удар не попал. Но это не повлияло на его настрой, на его тактику. Он знал, что идея была правильной, ее просто нужно лучше реализовать – и сделал это, когда требовалось больше всего.

5. В целом с тактической точки зрения матч был интересен тем, что Новак поначалу вообще практически не использовал выходы к сетке – которые были его базой в последних матчах с Даниилом.

Он просто переигрывал его на задней линии – даже в разменах бэкхенд-бэкхенд, которые в 2021-м зачастую оставались за Медведевым. Новаку в этом помогала не только стабильность, но и вариативность. Он чаще использовал слайсы, чтобы дергать ритм, эффективнее играл с углами.

6. Со временем – особенно после травмы – он стал чаще ходить к сетке и сразу после подачи, и в разменах. При этом впечатляло, как зряче он всегда выбирал момент для выхода вперед и как умно он там играл.

Например, тут он подвигал Даниила по задней линии, кинул воллей в противоход (чтобы не открывать угол для обводки с форхенда в движении) и спокойно забил после мягкого ответа. Великолепно.

7. Что касается Медведева, то было ощущение, что только ближе к концу матча он заиграл с той интенсивностью, которая позволила бы ему бороться за победу. Например, при счете 3:4, 30:30 наконец нашел ответ на широкую подачу в первый квадрат и выход к сетке.

Но к тому моменту он уже уступал с брейком, а Джокович разогрелся и был очень-очень хорош. Да и подобные ответы на задаваемые сербом вопросы были редкостью.

Зачастую Джокович был тем, кто играючи забирал очки.

Очевидно, что если они встретятся на Australian Open, Даниилу нужно прибавлять.

Рублев теперь играет в собственном бренде – сшили в Саратове, и все очень похоже на Nike, от которого он ушел

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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Reed

2 комментария

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Ответ Зорькин
Боязно говорить, но Медведев очень хорош на первом турнире сезона. Был. :))
Если бы я ставил против Медведева после хвалебных статей Ниткина, был бы миллионером.
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Зорькин
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Боязно говорить, но Медведев очень хорош на первом турнире сезона.
Был. :))
+1
0
+1
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