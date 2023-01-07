Медведев пародировал Джоковича? И проиграл, не найдя ответов на его подачу и дав две двойных на брейк-пойнтах

Не помогла и травма Новака.

Полуфинал турнира в Аделаиде между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем обещал стать блокбастером, но в итоге закончился довольно убедительной победой серба – 6:3, 6:4.

***

Самым тревожным для Новака событием в этом матче было дернутое в первом сете бедро.

В середине партии Джокович неудачно рванул за мячом и после этого испытывал дискомфорт – постоянно делал растяжку, а после гейма даже взял медперерыв, во время которого ему наложили тейп и дали таблетку, чтобы снять воспаление.

Потом он какое-то время двигался не так четко и резко, как мы привыкли, но в целом по игре не сбавил. И после матча рассказал: «К счастью, ничего серьезного – иначе я бы не смог продолжить. Я просто взял медицинский перерыв, принял противовоспалительные и за несколько геймов снова набрал обороты.

Я старался не сбавлять, не позволять ему взять мою подачу. Это было важнее всего. Я знал, что в итоге у меня будет шанс.

Чем дольше длился матч, тем больше разогревалось бедро, тем лучше я себя чувствовал. Надеюсь, завтра все будет хорошо».

При этом он признался, что подумывал сняться, чтобы не усугубить ситуацию перед Australian Open.

«По ходу матча я задумывался о Мельбурне. Но на корте нельзя высчитывать. На этом этапе моей карьеры каждый матч очень важен, это почти что подарок – так что я стараюсь выкладываться и выигрывать в любых обстоятельствах».

Интересно и другое. Когда Джокович повел 5:3 во втором сете, Медведев сделал что-то похожее на его растяжку и улыбнулся в сторону своей ложи.

А потом в гейме, догнав укороченный, подпрыгнул так, как это после травмы делал серб.

Комментаторы матча пришли к выводу, что это было пародией на Джоковича. А в соцсетях писали, что Медведев его высмеивал.

Как бы там ни было, после матча они очень тепло обнялись.

***

Что же принесло Джоковичу такую убедительную победу?

1. Подача. Она в субботу была феноменальна. На первой подаче серб проиграл всего четыре очка. Она приносила ему результат как в виде непринятых мячей, так и в виде хорошей подготовки для выхода к сетке или сокрушительного первого удара.

2. Да и на втором мяче Новак в целом был успешен – выиграл 54%. Для их матчей с Медведевым это очень серьезная цифра, потому что они оба любят и умеют атаковать вторую подачу.

Самую ценную серб выполнил, конечно, на брейк-пойнте при счете 4:3 во втором сете, когда он положил второй мяч со скоростью 200 км/ч. После матча его об этом спросили, и он сам удивился, что так его разогнал.

3. Вполне возможно, что эта подача была как бы ответочкой Медведеву – который на обоих брейк-пойнтах серба (в первом и втором сетах) делал двойные, как раз идя на очень агрессивные подачи. Возможно, что Новак хотел сказать: «У тебя не получилось, а я смогу».

Еще интересно, что после матча он сказал, что на брейк-пойнтах специально занимал агрессивную позицию на приеме, чтобы вынудить Даниила идти на риск – и в итоге это срабатывало.

4. Вообще Джокович был очень цепок в ключевые моменты. Простая иллюстрация – в первом сете он отыграл брейк-пойнт волшебным переводом по линии с форхенда, когда Медведев пытался выдавить его в правый угол.

Самое интересное, что в предыдущем розыгрыше он ровно такой же удар не попал. Но это не повлияло на его настрой, на его тактику. Он знал, что идея была правильной, ее просто нужно лучше реализовать – и сделал это, когда требовалось больше всего.

5. В целом с тактической точки зрения матч был интересен тем, что Новак поначалу вообще практически не использовал выходы к сетке – которые были его базой в последних матчах с Даниилом.

Он просто переигрывал его на задней линии – даже в разменах бэкхенд-бэкхенд, которые в 2021-м зачастую оставались за Медведевым. Новаку в этом помогала не только стабильность, но и вариативность. Он чаще использовал слайсы, чтобы дергать ритм, эффективнее играл с углами.

6. Со временем – особенно после травмы – он стал чаще ходить к сетке и сразу после подачи, и в разменах. При этом впечатляло, как зряче он всегда выбирал момент для выхода вперед и как умно он там играл.

Например, тут он подвигал Даниила по задней линии, кинул воллей в противоход (чтобы не открывать угол для обводки с форхенда в движении) и спокойно забил после мягкого ответа. Великолепно.

7. Что касается Медведева, то было ощущение, что только ближе к концу матча он заиграл с той интенсивностью, которая позволила бы ему бороться за победу. Например, при счете 3:4, 30:30 наконец нашел ответ на широкую подачу в первый квадрат и выход к сетке.

Но к тому моменту он уже уступал с брейком, а Джокович разогрелся и был очень-очень хорош. Да и подобные ответы на задаваемые сербом вопросы были редкостью.

Зачастую Джокович был тем, кто играючи забирал очки.

Очевидно, что если они встретятся на Australian Open, Даниилу нужно прибавлять.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Reed