Медведев пародировал Джоковича? И проиграл, не найдя ответов на его подачу и дав две двойных на брейк-пойнтах
Не помогла и травма Новака.
Полуфинал турнира в Аделаиде между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем обещал стать блокбастером, но в итоге закончился довольно убедительной победой серба – 6:3, 6:4.
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Самым тревожным для Новака событием в этом матче было дернутое в первом сете бедро.
В середине партии Джокович неудачно рванул за мячом и после этого испытывал дискомфорт – постоянно делал растяжку, а после гейма даже взял медперерыв, во время которого ему наложили тейп и дали таблетку, чтобы снять воспаление.
Потом он какое-то время двигался не так четко и резко, как мы привыкли, но в целом по игре не сбавил. И после матча рассказал: «К счастью, ничего серьезного – иначе я бы не смог продолжить. Я просто взял медицинский перерыв, принял противовоспалительные и за несколько геймов снова набрал обороты.
Я старался не сбавлять, не позволять ему взять мою подачу. Это было важнее всего. Я знал, что в итоге у меня будет шанс.
Чем дольше длился матч, тем больше разогревалось бедро, тем лучше я себя чувствовал. Надеюсь, завтра все будет хорошо».
При этом он признался, что подумывал сняться, чтобы не усугубить ситуацию перед Australian Open.
«По ходу матча я задумывался о Мельбурне. Но на корте нельзя высчитывать. На этом этапе моей карьеры каждый матч очень важен, это почти что подарок – так что я стараюсь выкладываться и выигрывать в любых обстоятельствах».
Интересно и другое. Когда Джокович повел 5:3 во втором сете, Медведев сделал что-то похожее на его растяжку и улыбнулся в сторону своей ложи.
А потом в гейме, догнав укороченный, подпрыгнул так, как это после травмы делал серб.
Комментаторы матча пришли к выводу, что это было пародией на Джоковича. А в соцсетях писали, что Медведев его высмеивал.
Как бы там ни было, после матча они очень тепло обнялись.
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Что же принесло Джоковичу такую убедительную победу?
1. Подача. Она в субботу была феноменальна. На первой подаче серб проиграл всего четыре очка. Она приносила ему результат как в виде непринятых мячей, так и в виде хорошей подготовки для выхода к сетке или сокрушительного первого удара.
2. Да и на втором мяче Новак в целом был успешен – выиграл 54%. Для их матчей с Медведевым это очень серьезная цифра, потому что они оба любят и умеют атаковать вторую подачу.
Самую ценную серб выполнил, конечно, на брейк-пойнте при счете 4:3 во втором сете, когда он положил второй мяч со скоростью 200 км/ч. После матча его об этом спросили, и он сам удивился, что так его разогнал.
3. Вполне возможно, что эта подача была как бы ответочкой Медведеву – который на обоих брейк-пойнтах серба (в первом и втором сетах) делал двойные, как раз идя на очень агрессивные подачи. Возможно, что Новак хотел сказать: «У тебя не получилось, а я смогу».
Еще интересно, что после матча он сказал, что на брейк-пойнтах специально занимал агрессивную позицию на приеме, чтобы вынудить Даниила идти на риск – и в итоге это срабатывало.
4. Вообще Джокович был очень цепок в ключевые моменты. Простая иллюстрация – в первом сете он отыграл брейк-пойнт волшебным переводом по линии с форхенда, когда Медведев пытался выдавить его в правый угол.
Самое интересное, что в предыдущем розыгрыше он ровно такой же удар не попал. Но это не повлияло на его настрой, на его тактику. Он знал, что идея была правильной, ее просто нужно лучше реализовать – и сделал это, когда требовалось больше всего.
5. В целом с тактической точки зрения матч был интересен тем, что Новак поначалу вообще практически не использовал выходы к сетке – которые были его базой в последних матчах с Даниилом.
Он просто переигрывал его на задней линии – даже в разменах бэкхенд-бэкхенд, которые в 2021-м зачастую оставались за Медведевым. Новаку в этом помогала не только стабильность, но и вариативность. Он чаще использовал слайсы, чтобы дергать ритм, эффективнее играл с углами.
6. Со временем – особенно после травмы – он стал чаще ходить к сетке и сразу после подачи, и в разменах. При этом впечатляло, как зряче он всегда выбирал момент для выхода вперед и как умно он там играл.
Например, тут он подвигал Даниила по задней линии, кинул воллей в противоход (чтобы не открывать угол для обводки с форхенда в движении) и спокойно забил после мягкого ответа. Великолепно.
7. Что касается Медведева, то было ощущение, что только ближе к концу матча он заиграл с той интенсивностью, которая позволила бы ему бороться за победу. Например, при счете 3:4, 30:30 наконец нашел ответ на широкую подачу в первый квадрат и выход к сетке.
Но к тому моменту он уже уступал с брейком, а Джокович разогрелся и был очень-очень хорош. Да и подобные ответы на задаваемые сербом вопросы были редкостью.
Зачастую Джокович был тем, кто играючи забирал очки.
Очевидно, что если они встретятся на Australian Open, Даниилу нужно прибавлять.
Рублев теперь играет в собственном бренде – сшили в Саратове, и все очень похоже на Nike, от которого он ушел
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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Reed
Был. :))