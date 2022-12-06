Какие теннисные турниры – самые мощные? Как устроен рейтинг? Где играть 75-летним? Рассказываем все о туре

Необходимые знания.

29 декабря стартовал новый теннисный сезон. Организация тура – это примерно такая же сложная вещь, как история теннисного счета. Но мы поможем во всем разобраться.

Теннис разрозненный: мужчины и женщины в разных федерациях, на разных уровнях свои организаторы

Одна из главных особенностей тенниса – то, что в нем есть целых три управляющих организации.

Существует Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP, которая отвечает за большую часть крупнейших мужских турниров.

Женская теннисная ассоциация WTA, как можно понять из названия, проводит женские турниры.

А еще есть Международная федерация тенниса ITF. Она отвечает за самые главные соревнования в календаре – турниры «Большого шлема»: Australian Open, «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open. Кроме того, она проводит много-много самых мелких турниров – так называемых «Фьючерсов», которые в основном играют люди, не входящие в топ-200.

А еще в ведении ITF находятся крупнейшие командные турниры – мужской Кубок Дэвиса и женский Кубок Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации).

При этом нужно учитывать: «Большие шлемы» настолько богатые и мощные, что по сути они независимы. Например, они сами продают телеправа.

Считается, что раздробленность – одна из главных причин, по которым теннис не до конца реализует коммерческий потенциал: телеправа, данные с матчей и другие активы продаются разрозненно, в итоге теннис конкурирует не только с другими видами спорта, но и с самим собой.

Да и болельщикам тоже неудобно: чтобы следить за сезоном и смотреть матчи, нужно покупать несколько подписок на разные стриминговые платформы.

Основа тура – это рейтинг. Как он работает?

С конца 1970-х ATP и WTA ведут официальные рейтинги, которые высчитывает компьютер. Их публикуют почти каждую неделю – исключением становятся только периоды, когда проходят двухнедельные соревнования.

На турнирах игроки зарабатывают рейтинговые очки, количество которых зависит от стадии, до которой они дошли, и престижа соревнований. Эти очки суммируются, и, исходя из их количества, игроки и ранжируются.

При этом нужно учитывать, что игрок может провести хоть 40 турниров за сезон, однако в рейтинг пойдут не все результаты. Например, в ATP учитываются 19 турниров: все «Большие шлемы», восемь обязательных «Мастерсов» и семь лучших результатов со всех остальных соревнований. Плюс, если игрок отбирается на итоговый турнир, то в рейтинг попадут и очки за него. (О том, чем разные категории отличаются друг от друга, мы еще поговорим ниже).

У женщин система немного другая. Рейтинг высчитывается на основе 16 результатов: с четырех «Больших шлемов», четырех турниров WTA 1000 (Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид и Пекин), плюс в него добавляются восемь лучших результатов по ходу сезона. Если теннисистка попадает на итоговый, то очки за него идут бонусом.

И чтобы попасть в рейтинг, нужно заработать очки на трех разных турнирах или получить минимум 10 очков на одном турнире. А если игрок не провел ни одного турнира за последние 52 недели или же не выиграл на них ни одного очка, он из рейтинга выпадает.

В нормальных условиях очки в рейтинге сохраняются на протяжении 52 недель, после чего сгорают. Это правило нарушается только для итогового турнира ATP – баллы за него сгорают до его начала, потому что он считается бонусным. Кроме того, во время пандемии рейтинги заморозили, и они высчитывались так сложно, что не хочется даже и вспоминать.

Поскольку очки сгорают, их каждый год нужно зарабатывать заново – или же защищать. И чем больше очков игрок выиграл в предыдущем сезоне, тем меньше новых он может получить в следующем. Например, чемпион Australian Open Рафаэль Надаль в 2023-м новых баллов заработать уже не сможет – только сохранить старые, если выиграет турнир еще раз. А Новак Джокович может значительно улучшить рейтинг, потому что в 2022-м его в Австралию не пустили, поэтому у него в рейтинге за этот турнир стоял ноль.

Кроме того, в турах есть чемпионская гонка, в которой учитываются очки только за текущий сезон. По результатам гонки идет отбор на итоговые турниры. Она запускается заново после того, как итоговый кончается, – в отличие от рейтингов, которые никогда целиком не обнуляются.

Рейтинг нужен для отбора на турниры – чем он выше, тем больше шансов попасть на самые престижные соревнования.

В теннисе нет ничего мощнее «Больших шлемов» – они самые богатые, престижные и популярные

Главные события в теннисе – это турниры «Большого шлема»:

• Australian Open, который проходит в Мельбурне в конце января. В этом сезоне – 16-29-го числа.

• «Ролан Гаррос», проводящийся в Париже в конце мая и начале июня. В этом сезоне – с 28 мая по 11 июня.

• «Уимблдон» в Лондоне, который в сезоне-2023 пройдет 3-16 июля.

• US Open, закрывающий сезон «Больших шлемов» в Нью-Йорке. В 2023-м он состоится 28 августа – 10 сентября.

«Большие шлемы» – турниры, на которых разыгрывается больше всего денег и очков. И у них самые большие сетки – по 128 человек, поэтому на определение чемпиона уходит по две недели.

Обратите внимание, в мужском и женском туре очки начисляются по-разному – одинаковые они только за первый круг и титул.

А почему «Большие шлемы» стали такими важными, почитать можно здесь. Если коротко, их такими просто назначили в середине 1920-х, потому что на тот момент это были основные соревнования в главных теннисных странах для максимально широкого круга участников.

Второй уровень престижа – «Мастерсы» и турниры WTA 1000. В женском туре они очень хаотичные

Следующие по престижности турниры регулярного сезона – это ATP 1000 и WTA 1000. Поскольку в мужском туре c 2000-го они входили в Tennis Masters Series, их еще называют «Мастерсами».

В этой категории собрался микс – как турниры, получившие этот статус по историческим причинам, так и те, кто заплатил за него очень много денег. Сейчас и в ATP, и в WTA по девять турниров класса 1000. Есть совместные:

• Индиан-Уэллс;

• Майами;

• Мадрид;

• Рим;

• Торонто/Монреаль (там женщины играю в одном городе, мужчины – в другом, и каждый год они меняются);

• Цинциннати.

Есть только мужские:

• Монте-Карло;

• Шанхай;

• Париж.

И только женские:

• Доха/Дубай (они по очереди меняются категориями);

• Ухань;

• Пекин.

При этом турниры в Китае последние годы не проводятся вообще – в ATP формально из-за коронавируса, а в WTA из-за дела Шуай Пэн. В мужском туре их не заменили ничем, а в женском добавили соревнования в Гвадалахаре.

Важно то, что в ATP все «Мастерсы», кроме Монте-Карло, обязательные для участия – если игрок на них отбирается по рейтингу, то должен его играть. Если он его пропускает, то получает ноль очков в рейтинг, а если он не играет без уважительных причин, то ему еще могут грозить штрафы и другие санкции. При этом есть критерии, которые позволяют пропускать некоторое количество или вообще все «Мастерсы» без наказаний – в основном они связаны с выслугой лет.

В женском туре обязательных турнира четыре: Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид и Пекин. И с этим связана интересная особенность начисления очков.

В мужском туре категория турнира указывает, сколько очков получает чемпион. Соответственно, за победу на ATP 1000 в рейтинге идет 1000 очков. При этом нужно учитывать, что на «Мастерсах» бывают разные сетки – в Индиан-Уэллс в них попадают 96 человек, и 32 сеяных игрока стартуют со второго круга.

А в целом схема распределения такая:

В WTA категории с цифрами появились только в 2021-м, и в WTA 1000 объединили два разных класса соревнований. И теперь 1000 очков чемпионка получает только на четырех обязательных турнирах.

А на необязательных цифры меньше.

База тура – это турниры 500 и 250

С самыми престижными турнирами разобрались – теперь перейдем к основе туров, самым многочисленным соревнованиям.

Это турниры категорий 500 (в ATP их 14, в WTA – где-то 11) и 250, занимающие больше половины мест в календаре. Их единственная особенность в том, что в женском туре теннисистки топ-10 могут играть только три за сезон. Ну, и как уже упоминалось, они не все идут в рейтинговый зачет.

В целом это база для простых трудяг тура.

И, опять же, в женском туре число в названии категории не соответствует количеству очков, которые получит чемпионка.

Для сильнейших еще есть итоговые турниры. У них особенный формат

По результатам сезона восемь лучших игроков, лидирующих в чемпионских гонках, отбираются на итоговые турниры. Это единственные индивидуальные соревнования в теннисном календаре, на которых существует групповой этап – теннисистов разделяют на две группы, из которых выходят по два человека, потом разыгрывающих полуфиналы и финал.

Итоговые турниры – отличная возможность заработать много очков, особенно в женском туре, где даже за три поражения на групповом этапе можно получить очков, как за четвертьфинал «Большого шлема».

А еще есть много-много мелких турниров. На некоторые можно прийти с улицы

Выше мы говорили о так называемом основном туре. Неизвестно, насколько правильно его так называть, потому что на самом деле подавляющее большинство профессиональных теннисистов играет на других турнирах.

Те, кто ниже всех стоит в рейтинге, выступает на турнирах ITF, которые еще называют «Фьючерсами». Там самые низкие призовые фонды, разыгрывается меньше всего очков и иногда бывают просто кошмарные условия – например, кривые корты с кривыми линиями.

Попасть в сетку «Фьючерса» в принципе может кто угодно – особенно в квалификацию. Так, пару лет назад ставочник заявил туда своего друга, который вообще не умел играть и за матч не взял ни одного очка. А еще легендой ITF-тура стала 75-летняя Гейл Фалкенберг, которая периодически выступает на таких турнирах и в основном проигрывает 0:6, 0:6.

В целом эти турниры – это не возможность заработать теннисом, а шанс получить очки и опыт, чтобы прорваться на уровень выше.

А уровнем выше стоят «Челленджеры» ATP и их женский аналог – турниры WTA 125K. Там уже выступают довольно серьезные теннисисты, которые используют их как платформу для прорыва в топ-100 и чуть выше, чтобы потом уже полностью переходить в основной тур.

И не забываем командные турниры – которые реформируют, убивают, возрождают

Кроме того, в теннисе есть четыре командных турнира.

Старейшие – это мужской Кубок Дэвиса и женский Кубок Федерации, который недавно переименовали в Кубок Билли Джин Кинг. Последние несколько лет эти турниры проходят по новому сокращенному формату. Если раньше матчи элитного дивизиона, где собственно разыгрываются кубки, проходили в течение всего сезона, то теперь Кубок Дэвиса уложили в две недели: сначала проводят групповой этап, а в конце сезона – плей-офф. Женский турнир проводят по той же схеме, но за одну неделю.

Матчи между сборными теперь состоят их двух одиночных встреч и одной парной – а раньше из четырех одиночек и пары. Кроме того, мужчины теперь играют в трехсетовом формате, а не пятисетовом.

Среди игроков, журналистов и зрителей распространено мнение, что эти реформы убили великие командные турниры.

Кроме того, планируется возрождение Кубка Хопмана – великого турнира смешанных пар. Если раньше он проводился в начале сезона в Австралии, то теперь – летом в Ницце. В 2023-м и 2024-м участие примут шесть команд, с 2025-го количество увеличится до восьми. Каждая встреча между странами будет состоять из трех матчей: мужской и женской одиночек, а также микста.

Эти три турнира проводит ITF, и на них не разыгрываются рейтинговые очки.

Зато они будут на новом смешанном турнире – United Cup, с которого начинается сезон-2023. Он пройдет впервые, и это один из шагов по сближению на данный момент разрозненных туров.

Там играют 18 сборных – 6 отобрались по мужскому рейтингу, 6 по женскому, а еще 6 по смешанному. Эти 18 команд разделили на шесть групп, которые будут играть в трех городах. И особенность турнира в том, что после группового этапа лидеры групп в одном городе разыгрывают между собой место в полуфинале, а четвертое место в 1/2 разыграют лучшие из вторых мест.

В каждую сборную входят по два мужчины и по две женщины. Встречи команд состоят из двух мужских одиночных матчей, двух женских и одного микста.

И в отличие от турниров ITF на этом будут рейтинговые очки, которые присваиваться за каждую победу – в зависимости от рейтинга обыгранного соперника.

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Все, теперь вы готовы смотреть теннис.

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Фото: Gettyimages.ru/Katelyn Mulcahy / Stringer , Zhe Ji / Stringer , Matthew Stockman, Shaun Botterill, Clive Brunskill, Brendon Thorne / Stringer , Bradley Kanaris / Stringer, ; globallookpress.com/Friso Gentsch/dpa , Frank Molter/dpa