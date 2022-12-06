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Какие теннисные турниры – самые мощные? Как устроен рейтинг? Где играть 75-летним? Рассказываем все о туре

ITF
US Open US Open
Кубок Билли Джин Кинг Кубок Билли Джин Кинг
ATP ATP
WTA WTA
Уимблдон Уимблдон
Ролан Гаррос Ролан Гаррос
Кубок Дэвиса Кубок Дэвиса
Australian Open Australian Open
United Cup United Cup
Теннис Теннис

Необходимые знания.

29 декабря стартовал новый теннисный сезон. Организация тура – это примерно такая же сложная вещь, как история теннисного счета. Но мы поможем во всем разобраться.

Теннис разрозненный: мужчины и женщины в разных федерациях, на разных уровнях свои организаторы

Одна из главных особенностей тенниса – то, что в нем есть целых три управляющих организации.

Существует Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP, которая отвечает за большую часть крупнейших мужских турниров.

Женская теннисная ассоциация WTA, как можно понять из названия, проводит женские турниры.

А еще есть Международная федерация тенниса ITF. Она отвечает за самые главные соревнования в календаре – турниры «Большого шлема»: Australian Open, «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open. Кроме того, она проводит много-много самых мелких турниров – так называемых «Фьючерсов», которые в основном играют люди, не входящие в топ-200.

А еще в ведении ITF находятся крупнейшие командные турниры – мужской Кубок Дэвиса и женский Кубок Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации).

При этом нужно учитывать: «Большие шлемы» настолько богатые и мощные, что по сути они независимы. Например, они сами продают телеправа.

Считается, что раздробленность – одна из главных причин, по которым теннис не до конца реализует коммерческий потенциал: телеправа, данные с матчей и другие активы продаются разрозненно, в итоге теннис конкурирует не только с другими видами спорта, но и с самим собой.

Да и болельщикам тоже неудобно: чтобы следить за сезоном и смотреть матчи, нужно покупать несколько подписок на разные стриминговые платформы.

Основа тура – это рейтинг. Как он работает?

С конца 1970-х ATP и WTA ведут официальные рейтинги, которые высчитывает компьютер. Их публикуют почти каждую неделю – исключением становятся только периоды, когда проходят двухнедельные соревнования. 

На турнирах игроки зарабатывают рейтинговые очки, количество которых зависит от стадии, до которой они дошли, и престижа соревнований. Эти очки суммируются, и, исходя из их количества, игроки и ранжируются.

При этом нужно учитывать, что игрок может провести хоть 40 турниров за сезон, однако в рейтинг пойдут не все результаты. Например, в ATP учитываются 19 турниров: все «Большие шлемы», восемь обязательных «Мастерсов» и семь лучших результатов со всех остальных соревнований. Плюс, если игрок отбирается на итоговый турнир, то в рейтинг попадут и очки за него. (О том, чем разные категории отличаются друг от друга, мы еще поговорим ниже).

У женщин система немного другая. Рейтинг высчитывается на основе 16 результатов: с четырех «Больших шлемов», четырех турниров WTA 1000 (Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид и Пекин), плюс в него добавляются восемь лучших результатов по ходу сезона. Если теннисистка попадает на итоговый, то очки за него идут бонусом.

И чтобы попасть в рейтинг, нужно заработать очки на трех разных турнирах или получить минимум 10 очков на одном турнире. А если игрок не провел ни одного турнира за последние 52 недели или же не выиграл на них ни одного очка, он из рейтинга выпадает.

В нормальных условиях очки в рейтинге сохраняются на протяжении 52 недель, после чего сгорают. Это правило нарушается только для итогового турнира ATP – баллы за него сгорают до его начала, потому что он считается бонусным. Кроме того, во время пандемии рейтинги заморозили, и они высчитывались так сложно, что не хочется даже и вспоминать.

Поскольку очки сгорают, их каждый год нужно зарабатывать заново – или же защищать. И чем больше очков игрок выиграл в предыдущем сезоне, тем меньше новых он может получить в следующем. Например, чемпион Australian Open Рафаэль Надаль в 2023-м новых баллов заработать уже не сможет – только сохранить старые, если выиграет турнир еще раз. А Новак Джокович может значительно улучшить рейтинг, потому что в 2022-м его в Австралию не пустили, поэтому у него в рейтинге за этот турнир стоял ноль.

Кроме того, в турах есть чемпионская гонка, в которой учитываются очки только за текущий сезон. По результатам гонки идет отбор на итоговые турниры. Она запускается заново после того, как итоговый кончается, – в отличие от рейтингов, которые никогда целиком не обнуляются.

Рейтинг нужен для отбора на турниры – чем он выше, тем больше шансов попасть на самые престижные соревнования.

В теннисе нет ничего мощнее «Больших шлемов» – они самые богатые, престижные и популярные

Главные события в теннисе – это турниры «Большого шлема»:

• Australian Open, который проходит в Мельбурне в конце января. В этом сезоне – 16-29-го числа.

• «Ролан Гаррос», проводящийся в Париже в конце мая и начале июня. В этом сезоне – с 28 мая по 11 июня.

• «Уимблдон» в Лондоне, который в сезоне-2023 пройдет 3-16 июля.

• US Open, закрывающий сезон «Больших шлемов» в Нью-Йорке. В 2023-м он состоится 28 августа – 10 сентября.

«Большие шлемы» – турниры, на которых разыгрывается больше всего денег и очков. И у них самые большие сетки – по 128 человек, поэтому на определение чемпиона уходит по две недели.

Обратите внимание, в мужском и женском туре очки начисляются по-разному – одинаковые они только за первый круг и титул.

А почему «Большие шлемы» стали такими важными, почитать можно здесь. Если коротко, их такими просто назначили в середине 1920-х, потому что на тот момент это были основные соревнования в главных теннисных странах для максимально широкого круга участников.

Второй уровень престижа – «Мастерсы» и турниры WTA 1000. В женском туре они очень хаотичные

Следующие по престижности турниры регулярного сезона – это ATP 1000 и WTA 1000. Поскольку в мужском туре c 2000-го они входили в Tennis Masters Series, их еще называют «Мастерсами».

В этой категории собрался микс – как турниры, получившие этот статус по историческим причинам, так и те, кто заплатил за него очень много денег. Сейчас и в ATP, и в WTA по девять турниров класса 1000. Есть совместные:

• Индиан-Уэллс;

• Майами;

• Мадрид;

• Рим;

• Торонто/Монреаль (там женщины играю в одном городе, мужчины – в другом, и каждый год они меняются);

• Цинциннати.

Есть только мужские:

• Монте-Карло;

• Шанхай;

• Париж.

И только женские:

• Доха/Дубай (они по очереди меняются категориями);

• Ухань;

• Пекин.

При этом турниры в Китае последние годы не проводятся вообще – в ATP формально из-за коронавируса, а в WTA из-за дела Шуай Пэн. В мужском туре их не заменили ничем, а в женском добавили соревнования в Гвадалахаре.

Важно то, что в ATP все «Мастерсы», кроме Монте-Карло, обязательные для участия – если игрок на них отбирается по рейтингу, то должен его играть. Если он его пропускает, то получает ноль очков в рейтинг, а если он не играет без уважительных причин, то ему еще могут грозить штрафы и другие санкции. При этом есть критерии, которые позволяют пропускать некоторое количество или вообще все «Мастерсы» без наказаний – в основном они связаны с выслугой лет.

В женском туре обязательных турнира четыре: Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид и Пекин. И с этим связана интересная особенность начисления очков.

В мужском туре категория турнира указывает, сколько очков получает чемпион. Соответственно, за победу на ATP 1000 в рейтинге идет 1000 очков. При этом нужно учитывать, что на «Мастерсах» бывают разные сетки – в Индиан-Уэллс в них попадают 96 человек, и 32 сеяных игрока стартуют со второго круга.

А в целом схема распределения такая:

В WTA категории с цифрами появились только в 2021-м, и в WTA 1000 объединили два разных класса соревнований. И теперь 1000 очков чемпионка получает только на четырех обязательных турнирах.

А на необязательных цифры меньше.

База тура – это турниры 500 и 250

С самыми престижными турнирами разобрались – теперь перейдем к основе туров, самым многочисленным соревнованиям.

Это турниры категорий 500 (в ATP их 14, в WTA – где-то 11) и 250, занимающие больше половины мест в календаре. Их единственная особенность в том, что в женском туре теннисистки топ-10 могут играть только три за сезон. Ну, и как уже упоминалось, они не все идут в рейтинговый зачет.

В целом это база для простых трудяг тура.

И, опять же, в женском туре число в названии категории не соответствует количеству очков, которые получит чемпионка.

Для сильнейших еще есть итоговые турниры. У них особенный формат

По результатам сезона восемь лучших игроков, лидирующих в чемпионских гонках, отбираются на итоговые турниры. Это единственные индивидуальные соревнования в теннисном календаре, на которых существует групповой этап – теннисистов разделяют на две группы, из которых выходят по два человека, потом разыгрывающих полуфиналы и финал.

Итоговые турниры – отличная возможность заработать много очков, особенно в женском туре, где даже за три поражения на групповом этапе можно получить очков, как за четвертьфинал «Большого шлема».

А еще есть много-много мелких турниров. На некоторые можно прийти с улицы

Выше мы говорили о так называемом основном туре. Неизвестно, насколько правильно его так называть, потому что на самом деле подавляющее большинство профессиональных теннисистов играет на других турнирах.

Те, кто ниже всех стоит в рейтинге, выступает на турнирах ITF, которые еще называют «Фьючерсами». Там самые низкие призовые фонды, разыгрывается меньше всего очков и иногда бывают просто кошмарные условия – например, кривые корты с кривыми линиями.

Попасть в сетку «Фьючерса» в принципе может кто угодно – особенно в квалификацию. Так, пару лет назад ставочник заявил туда своего друга, который вообще не умел играть и за матч не взял ни одного очка. А еще легендой ITF-тура стала 75-летняя Гейл Фалкенберг, которая периодически выступает на таких турнирах и в основном проигрывает 0:6, 0:6.

В целом эти турниры – это не возможность заработать теннисом, а шанс получить очки и опыт, чтобы прорваться на уровень выше.

А уровнем выше стоят «Челленджеры» ATP и их женский аналог – турниры WTA 125K. Там уже выступают довольно серьезные теннисисты, которые используют их как платформу для прорыва в топ-100 и чуть выше, чтобы потом уже полностью переходить в основной тур.

И не забываем командные турниры – которые реформируют, убивают, возрождают

Кроме того, в теннисе есть четыре командных турнира.

Старейшие – это мужской Кубок Дэвиса и женский Кубок Федерации, который недавно переименовали в Кубок Билли Джин Кинг. Последние несколько лет эти турниры проходят по новому сокращенному формату. Если раньше матчи элитного дивизиона, где собственно разыгрываются кубки, проходили в течение всего сезона, то теперь Кубок Дэвиса уложили в две недели: сначала проводят групповой этап, а в конце сезона – плей-офф. Женский турнир проводят по той же схеме, но за одну неделю.

Матчи между сборными теперь состоят их двух одиночных встреч и одной парной – а раньше из четырех одиночек и пары. Кроме того, мужчины теперь играют в трехсетовом формате, а не пятисетовом.

Среди игроков, журналистов и зрителей распространено мнение, что эти реформы убили великие командные турниры.

Кроме того, планируется возрождение Кубка Хопмана – великого турнира смешанных пар. Если раньше он проводился в начале сезона в Австралии, то теперь – летом в Ницце. В 2023-м и 2024-м участие примут шесть команд, с 2025-го количество увеличится до восьми. Каждая встреча между странами будет состоять из трех матчей: мужской и женской одиночек, а также микста.

Эти три турнира проводит ITF, и на них не разыгрываются рейтинговые очки.

Зато они будут на новом смешанном турнире – United Cup, с которого начинается сезон-2023. Он пройдет впервые, и это один из шагов по сближению на данный момент разрозненных туров.

Там играют 18 сборных – 6 отобрались по мужскому рейтингу, 6 по женскому, а еще 6 по смешанному. Эти 18 команд разделили на шесть групп, которые будут играть в трех городах. И особенность турнира в том, что после группового этапа лидеры групп в одном городе разыгрывают между собой место в полуфинале, а четвертое место в 1/2 разыграют лучшие из вторых мест.

В каждую сборную входят по два мужчины и по две женщины. Встречи команд состоят из двух мужских одиночных матчей, двух женских и одного микста.

И в отличие от турниров ITF на этом будут рейтинговые очки, которые присваиваться за каждую победу – в зависимости от рейтинга обыгранного соперника.

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Все, теперь вы готовы смотреть теннис.

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Фото: Gettyimages.ru/Katelyn Mulcahy / Stringer , Zhe Ji / Stringer , Matthew Stockman, Shaun Botterill, Clive Brunskill, Brendon Thorne / Stringer , Bradley Kanaris / Stringer, ; globallookpress.com/Friso Gentsch/dpa , Frank Molter/dpa

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