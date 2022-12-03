Безумный рекорд Надаля – 900 подряд недель в топ-10! Он вошел туда в 18 лет, а 92% времени вообще провел в топ-5

Долголетие.

В понедельник Рафаэль Надаль побил еще один рекорд – он стал первым мужчиной, который провел 900 недель подряд в топ-10 рейтинга. Ему осталось всего 100 недель до общетеннисного рекорда, который принадлежит Мартине Навратиловой.

Они с Навратиловой вообще единственные люди, преодолевшие 900 недель подряд в топ-10, а Надаль – единственный мужчина, преодолевший 800.

Рафа дебютировал в десятке 25 апреля 2005 года и с тех пор из нее не выпадал. Тогда ему было всего 18 лет, и за две недели он выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир в Барселоне, что позволило ему подняться на седьмую строчку.

Из людей, которые тогда были с ним в десятке, карьеру завершили уже все – последним это сделал Роджер Федерер в сентябре этого года. А большая часть ушла 10 лет назад и более.

Вообще теннис тогда был совершенно другим. Например, рекордсменом по числу побед на «Больших шлемах» был Пит Сампрас с 14 титулами. А у Роджера Федерера, который со временем его превзошел, было всего четыре ТБШ. У Надаля и Джоковича, превзошедших швейцарца, «Шлемов» не было совсем. Рафа первый «Ролан Гаррос» выиграет через полтора месяца после дебюта в топ-10.

А в женском туре Серена Уильямс, сейчас взявшая больше всех профессиональных «Больших шлемов», тогда оформила только 7 из 23 своих побед.

Надаль находится в топ-10 уже почти 18 лет без перерыва. За это время элита сменилась полностью. И сейчас в десятке есть парни, которые на момент дебюта испанца еще не ходили в школу.

Нынешний лидер рейтинга Карлос Алькарас в те времена вообще еще ходил в подгузниках – два года ему исполнилось только через две недели.

Самое мощное, что большую часть 900 недель Надаль провел не просто в топ-10, а в топ-2 – 66% (591 неделею). А 92% времени (832 недели) он стоял в топ-5.

Наиболее близко к вылету из топ-10 Надаль находился после «Ролан Гаррос»-2015, когда он вылетел в четвертьфинале, не защитил титул и потерял 1640 очков. Он находился на 10-й строчке, а его отрыв от Григора Димитрова составлял всего 170 баллов. Но сразу после этого Рафа выиграл травяной титул в Штутгарте и создал себе подушку, которая позволила ему более-менее комфортно держаться в десятке. А после титула в Гамбурге в конце июля он вообще стал девятым.

Сейчас Надалю 36, он вторая ракетка мира и в принципе был очень близок к тому, чтобы закончить этот сезон №1.

Потрясающее долголетие от игрока, которому многие прочили пенсию в 25.

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