Ана Иванович уже 6 лет не играет в теннис, но очень много зарабатывает – по контракту, которого нет даже у Курниковой
«Подставь лицо солнцу и никогда не увидишь тени».
Ана Иванович была одной из главной теннисных звезд второй половины нулевых и первой половины 2010-х. Сербка взяла «Ролан Гаррос»-2008, стала первой ракеткой мира и влюбила в себя миллионы.
Любовь миллионов вылилась в миллионы на счетах – в 2008-м Иванович дебютировала в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок от Forbes, ее заработок тогда составил $6,5 млн.
И она не выпадала из десятки самых богатых до окончания карьеры в 2016-м – несмотря на то, что ее результаты не всегда были стабильными. Например, в 2009-м она покинула топ-20 рейтинга, но с коммерческой точки зрения провела самый успешный год в карьере и заработала $10 млн.
Один из главных спонсоров Иванович – adidas, первый контракт с которой она заключила в 2006-м. А в 2010-м Ана подписала пожизненный контракт с немецкой компанией. Ее менеджеры тогда хвастались, что она самый молодой человек в спорте с подобным договором. Ей было всего 22.
Для тенниса такие контракты вообще огромная редкость – пожизненные соглашения с adidas есть только у Штеффи Граф и Иванович. Так что подобной чести не удостоилась даже легенда бренда и спортивного маркетинга Анна Курникова, платье которой однажды раздали по кусочкам.
Детали контракта Иванович, конечно, не разглашались, но в медиа появлялась информация, что ей будут платить по $3,5 млн в год, и эта сумма могла увеличиваться в зависимости от результатов – потому что соглашение заключалось, когда сербка была на спаде.
В 2016-м Ана завершила карьеру, но до сих пор входит в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов adidas – и она единственная женщина в списке. Больше нее компания платит только баскетболистам Деррику Роузу и Дамиану Лилларду, а также Дэвиду Бекхэму и Лионелю Месси.
Поэтому сейчас контент в соцсетях Иванович делится три основных категории. Это либо красивые фотки с ванильными подписями в духе «душа полна солнечного света».
«Подставь лицо солнцу и никогда не увидишь тени».
Либо реклама. Либо видео и фотки из тренажерного зала, на которых она всегда в adidas.
В общем, жизнь Аны Иванович хороша.
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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Clive Brunskill; Instagram/anaivanovic
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