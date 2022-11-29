Мужской теннис и женский – это вообще один спорт? Разбираемся в главных различиях и разрушаем мифы

Гендерный вопрос.

Во время турниров в США в этом году очень много обсуждалась разница между мужским и женским теннисом – потому что ATP и WTA играют разными мячами. Переход произошел в 1980-е по просьбе женщин – якобы теннисистки жаловались, что от стандартных мячей у них болят руки, плечи и локти. Поэтому им дали мячи полегче и помягче.

Но бытует мнение, что с помощью разных мячей женский теннис пытались сделать таким же быстрым и зрелищным, как мужской.

В связи с этим возникает вопрос: а в чем вообще разница между игрой мужчин и игрой женщин? И есть ли она вообще?

Многие указывают, что теннис и в ATP, и в WTA один и тот же. Но часто тут руководствуются формальными признаками: размеры кортов одинаковые, инвентарь такой же, правила те же.

Однако разница, конечно же, есть. Давайте разбираться.

Самая большая разница – подача, и от нее тянется многое другое. А причины очень простые

В целом главный источник разницы между теннисистами и теннисистками – это физиология. И ничто не иллюстрирует это лучше подачи.

Мужчины выше. В женской топ-20 самая высокая – Беатрис Хаддад Майя, рост которой 185 сантиметров. В целом в двадцатке всего пять теннисисток 180+ см: Арина Соболенко (182), Паула Бадоса (180), Хаддад Майя, Петра Квитова (182), Людмила Самсонова (180). Все остальные – за исключением Симоны Халеп (168 см) – держатся в диапазоне 170-179 см.

В мужской топ-20 самые низкие – Карлос Алькарас и Каспер Рууд, по 183 см. Официальный рост Рафаэля Надаля – 185 см. Все остальные – 188+.

Кроме того, в последние годы в мужском теннисе появился новый фенотип высокого и подвижного игрока, главными представителями которого стали Даниил Медведев, Александр Зверев (оба 198 см) и Стефанос Циципас (официальный рост 193 см, но по фотографиям есть ощущение, что он примерно ростом с Медведева или максимум на пару сантиметров ниже).

А рост – это огромное преимущество на подаче. Теннисисты в районе двух метров при подаче направляют мяч строго сверху вниз – а все остальные сначала чуть-чуть наверх, чтобы он перелетел сетку. Поэтому у высоких подача сильнее – им помогает гравитация.

Кроме того, у высоких более длинные руки и ноги. И при умелом их использовании они могут быстрее разгонять ракетку и придавать мячу больше скорости.

Ну и, конечно, мужчины просто физически сильнее.

Все это приводит к тому, что у мужчин подача мощнее и играет куда более важную роль. Ее сложнее принимать, и она чаще приводит к быстрому завершению розыгрыша. И в мужском теннисе брейков намного меньше, чем в женском – особенно на быстрых покрытиях.

Поэтому мужская игра намного более подачецентричная. Настолько, что когда Ига Швентек только поднималась в туре и поражала всех прекрасной техникой на подаче, инсайдер WTA Кортни Ньен рассказывала: один из тренеров в личном разговоре признался, что девочек подаче особо и не учат, потому что не видят в этом смысла. Она все равно не станет большим оружием, а будет способом ввести мяч в игру и начать розыгрыш.

И поэтому, например, в женском туре не так распространена современная тактика приема, когда его выполняют, отойдя на три-пять метров от задней линии. В этом просто нет необходимости.

Мужской теннис – это вращение. По скорости ударов женщины иногда не уступают, но топ-спин делает мужскую агрессию более пробивной и контролируемой

Когда начинается розыгрыш после подачи, главное отличие мужской игры от женской – в верхнем вращении, которое теннисисты придают мячу. Рассказывает Николай Давыденко, недавно поработавший с девушками на выставочном командном турнире в Санкт-Петербурге:

«Глаза и мысли у девочек по-другому работают, и теннис совсем другой. Я прям удивился. Нам, мужчинам, чтобы играть с ними, нужно прибиваться. Мы, например, играем немножко с вращением, на паузе, а у них какая-то стрельба такая, пинг-понг, что нам как-то неприятно и надо прииграться.

Они быстро шлепают, и иногда я не понимаю, они вообще контролируют мяч? Попадают ли они вообще в корт, они знают, что они попадут или нет? У меня всегда была задача [это понять]. Когда они бьют, я такой смотрю: «Попала она или нет»? Они попадают. И я не знаю, что это за женский теннис, когда они шлепают мяч и все время попадают.

Они говорят: «Мы так чувствуем, мы так играем». Я такой: «Ну, хорошо». Когда я показал свой теннис, даже вот 40+, можно сказать, она ничего не смогла с ним сделать. Думал, посопротивляюсь, я проиграю. Оказывается, девочек можно и в 50 лет обыграть (смеется)».

Это, опять же, физиологическая особенность. Поскольку мужчины выше и физически сильнее, они могут быстрее разгонять ракетку – а вращение как раз и создается за счет быстрого движения головки ракетки.

Разрушительность хорошего мужского удара как раз и создается за счет комбинации сильного вращения и скорости мяча. Очень часто можно увидеть, что кто-то из женщин бьет так же сильно, как мужчины – но при этом вращение у них в полтора раза меньше. И это приводит к тому, что удар тяжелее контролировать.

Кроме того, для того, чтобы удар получился атакующим, женщинам нужно бить ближе к линиям. А мужчины могут за счет вращения (и сопутствующих им неприятного отскока и более острых углов) продавливать соперников, удерживая мяч довольно далеко от линий – и, соответственно, аутов.

Поэтому, кстати, критики американской практики разных мячей указывают на то, что современный женский теннис стал быстрее и мощнее. Например, Ига Швентек говорила: «У нас сейчас действительно более силовой теннис. Лет 10 назад так играла только Серена, а остальные – медленнее, верно? Сейчас мы играем мощно и не можем расслабить руки из-за этих мячей. Знаю многих теннисисток, кто жалуется, и многие из них в топ-10».

Швентек еще указывала на то, что более легкие мячи труднее контролировать, поэтому женщины допускают много ошибок и «игра получается некрасивая». На это же указывала и Паула Бадоса: «А потом мы жалуемся на множество ошибок, отсутствие тактики и логики в розыгрышах. Более быстрые корты и мячи, которые НЕВОЗМОЖНО контролировать».

Говорят, что женщины больше ошибаются. Это действительно так. Но есть нюанс

Большее количество ошибок в женском теннисе – это еще одно отличие, на которое часто указывают специалисты. Например, Дмитрий Турсунов считает его главным различием двух туров:

«В мужском туре больше наказывают за невынужденные ошибки и плохие решения. В женском можно допустить больше невынужденных, принять больше плохих решений, но все равно остаться в игре. В мужском матче ты так не выживешь. Можно долго спорить, почему это так, но я вот так вижу».

В целом это довольно распространенное среди болельщиков и комментаторов клише – что женщины больше ошибаются.

Но в 2014 году гениальный статистический сайт Tennis Abstract провел исследование, чтобы понять, так ли это на самом деле. Для этого взяли статистику со всех турниров «Большого шлема» и выяснили:

1. Женщины действительно больше ошибаются – например, на US Open 33,2% мужских розыгрышей заканчивались невынужденной, а в женских матчах доля составляла 39,7%. При этом на второй неделе, когда оставались только лучшие, игра подчищалась: в ATP процент ошибок падал до 32,9%, а в WTA – до 36,7%.

2. При этом если от процентов перейти к конкретным цифрам, разница кажется не такой уж и драматичной. «В типичном сете из, скажем, 60 очков, средняя пара из ATP допускала в среднем 20 ошибок, а из WTA – 24. Это по одной дополнительной невынужденной раз в пару геймов. А в последних четырех кругах разница сокращается – на 20 ошибок в мужском матче приходится 22 в женском. Две лишних ошибки за сет.

Разница существует, но вряд ли ее можно назвать значительной и считать большим различием в качестве игры», – анализирует Tennis Abstract.

3. Особенно интересны цифры с «Ролан Гаррос», который проводится на медленном грунте, где подача играет меньшую роль – и, соответственно, мужской теннис становится чуть более похожим на женский. В Париже-2013 на каждую мужскую невынужденную ошибку приходилась 1,1 женской. А в последних четырех кругах разница становилась вообще микроскопической – 1,03 женской ошибки на одну мужскую.

Аналитики объясняют это так: «На «Ролан Гаррос» мы видим, что происходит, когда подачу можно принять. Нет никаких сомнений, что мужчины подают сильнее и в среднем у них больше вероятность выиграть очко, не выполняя второй удар. Но если сравнивать характеристики женского тенниса, то неправильно хвалить мужчин за меньшее количество невынужденных, когда частично эта и так скромная разница объясняется доминированием подачи».

4. Кроме того, нужно учитывать, что невынужденные ошибки в теннисе фиксируют люди. И тут тоже есть интересный вывод: «Этим занимаются, как можно предположить, теннисные болельщики, которые слышали те же клише, что и все остальные. Если ты уверен, что женщины выполняют больше невынужденных, то пограничные женские удары ты, наверное, будешь признавать невынужденной ошибкой, а мужские – вынужденной. В таком случае статистики могут ненамеренно раздувать гендерные различия, а не сокращать».

Мужчины чаще используют серв-энд-воллей и вообще ходят к сетке

Считается, что последние годы игра у сетки умирает – особенно выходы вперед сразу после подачи. Это не совсем так. Серв-энд-воллей по-прежнему остается эффективным оружием, особенно против игроков, которые очень глубоко стоят на приеме, – спросите Даниила Медведева.

Более того, в 2019-м теннисный аналитик Крейг О’Шоннеси провел исследование, которое показало – частота выходов к сетке с подачи с 2002 года сократилась почти в четыре раза, но их эффективность осталась на том же уровне: впереди по-прежнему выигрывают чуть больше 2/3 очков.

Но исследование проводилось только на мужчинах, потому что женщины к сетке действительно ходят реже – особенно сразу с подачи. Это объясняется, опять же, физиологией. У них и подачи не такие эффективные, а еще им сложнее сделать взрывной спринт к сетке, чтобы оказаться в выигрышной позиции.

В розыгрышах похожая ситуация. Да, есть теннисистки, которые умеют и любят играть на сетке – например, Каролин Гарсия или Эшли Барти. Но в целом женские матчи почти целиком разыгрываются на задней линии. У мужчин выходы вперед случаются намного чаще.

Женщины эмоциональнее? Это спорно

Существует клише, что теннисистки намного чувствительнее теннисистов, и женские матчи очень зависят от эмоций. Классикой стала фраза Жо-Вильфреда Тсонга, что у женщин «гормоны».

Однако утверждение это очень спорное. В конце концов, сам Тсонга славился тем, что часто нервничал в решающие моменты.

В целом эмоции включаются у всех. Есть ощущение, что разница в том, как они проявляются. У мужчин они в основном выплескиваются в гнев – сломанные ракетки, крики (на команду и просто). А у женщин – в слезы и отчаяние.

Однако проблемы в ключевые моменты регулярно возникают у всех – например, с подачами на сеты или матчи. И нужно учитывать, что у женщин они могут возникать чаще, причем не из-за нервов – а из-за особенностей подачи, о которых мы уже говорили выше.

***

Мужской и женский теннис действительно выглядят немного по-разному. И интересно то, что в зависимости от предпочтений можно услышать совершенно противоположную критику разных туров.

Кто-то говорит, что мужской теннис смотреть невозможно, потому что это только подача и один удар – то ли дело женский, где скорости ниже, но можно увидеть тактическую борьбу.

Другие, наоборот, считают, что у мужчин за счет большего контроля больше тактики, а вот женщины просто лупят, закрыв глаза, или перекидывают мяч с черепашьей скоростью.

Так что все упирается во вкусы.

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Фото: AFP/Brad Barket; globallookpress.com/SMG, Marco Alpozzi, Rob Prange, Terry Ting