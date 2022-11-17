😍 Как прекрасна Габриэла Сабатини в 52 года! Она была главной красавицей тенниса 90-х и сражает до сих пор

Вернулась на корт в Аргентине.

Сразу после завершения итогового турнира ATP Рафаэль Надаль и Каспер Рууд отправились в турне по Южной Америке – у них были запланированы матчи в Аргентине, Чили, Бразилии, Эквадоре и Колумбии.

Турне началось в Буэнос-Айресе, где Надаль победил 7:6(8), 6:2. А еще в тот вечер случилось другое большое событие – возвращение на корт главной теннисной красавицы 1990-х Габриэлы Сабатини. В миксте с Надалем она встретилась с Руудом и Гиселой Дулко.

На корт Сабатини и Дулко вышли в футболках сборной Аргентины, которая за день до этого сенсационно проиграла Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу.

А после теннисной выставки одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях было то, как здорово и молодо выглядит 52-летняя Сабатини.

Сабатини, по ходу карьеры ставшая первой теннисисткой с контрактом с Pepsi, именным парфюмом и куклой, ушла из тура в 1996-м. С тех пор она очень редко появлялась на корте – до этого года последний выставочный матч провела в 2015-м, а в Аргентине не играла вообще с 2009-го.

В этом году Габриэла вместе с Дулко выступила на турнире легенд «Ролан Гаррос», и они дошли до финала. После этого она сказала, что в ней снова пробудился энтузиазм к теннису.

Не особо известно, как часто Сабатини сейчас играет в теннис, но физическая форма у нее просто прекрасная.

А основная деятельность Габриэлы – это развитие собственной парфюмерной линии и инвестиции в недвижимость. И живет она на три страны: Аргентину, США и Швейцарию. В том числе поэтому в 2019-м ходили слухи, что она может принять участие в выставочном матче с Роджером Федерером, который в детстве был в нее влюблен.

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian; globallookpress.com/IMAGO/Federico Pestellini; Gettyimages.ru/Mike Stobe