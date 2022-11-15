«Просто ######». Рублев без шансов проиграл в 1/2 итогового и плакал от обиды

Плохая суббота.

В пятницу вечером Андрей Рублев продемонстрировал немного нехарактерную для себя психологическую стойкость, за счет которой вышел в полуфинал итогового турнира ATP. Сутки спустя он этот полуфинал провалил – 2:6, 4:6 против Каспера Рууда.

В этом матче у Рублева не работали многие его инструменты. Успехи, которых он добился на итоговом, во многом обуславливались тем, как хорошо он подавал и атаковал (что для быстрого крытого корта, в принципе, очевидно).

Но в субботу первая подача проходила только в 60% случаев (в пятницу было 68%), а выигрывал он ее только в 67% (в пятницу было под 80).

У Андрея не получалось атаковать вторую подачу норвежца, и тот на ней взял 8 из 11 очков. При этом сам Рублев на своей второй подаче проиграл 11 из 20.

Но главной проблемой были невынужденные ошибки – за матч их набралось 19 при 17 ударах навылет. Для сравнения в пятницу он за три сета сделал 22 невынужденных при 36 виннерсах.

Эти ошибки по ходу матча доводили Рублева до гнева и отчаяния.

Рууд ему в субботу тоже ни капли не помог – норвежец был великолепен. Он очень хорошо подавал, а в разменах был просто страшен, играл очень плотно, очень глубоко и всегда искал возможность добавить агрессии – даже находясь в паре метров за задней линией.

И в обороне Каспер действовал просто блестяще, вытаскивая огромное количество сложных мячей и давя на Рублева стабильностью.

После матча Андрей все просто объяснил: «Каспер был слишком силен. Он сыграл очень хорошо, очень стабильно. С самого начала демонстрировал высокий уровень. Когда я проиграл подачу, то начал немного суетиться. Старался играть агрессивно, спешил. И ошибался все больше и больше».

У Рууда был только один не великолепный отрезок – когда он впервые подавал на матч при счете 5:2 во втором сете. Но спад долго не продлился, и второй раз Каспер ошибок не повторил.

***

Пятничный матч Рублева против Циципаса был таким впечатляющим, потому что Андрей, находясь на грани эмоционального коллапса, сумел успокоиться и вытащить себя к хорошей игре.

Но в полуфинале у него это совсем не получилось. И вместе с потрясающей игрой Рууда привело к тому, что, проиграв восемь геймов подряд, он заплакал.

И добавил фразу, которая легко читалась по губам: «Просто ######».

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А Рууд на итоговом удивляет. Норвежец приехал на него в очень посредственной форме, но большие турниры его в этом году как-то преображают – он вышел в финал на четырех, включая «Ролан Гаррос» и US Open.

Правда, все эти финалы Каспер проиграл. И сейчас ему бороться с Новаком Джоковичем, которого он считает лучшим в мире на крытых кортах. Он даже сказал, что, если бы в матче в зале на кону стояла его жизнь, он бы хотел, чтобы его играл Новак.

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Фото: globallookpress.com/Marco Alpozzi/Keystone Press Agency; East News/AP Photo/Marco BERTORELLO / AFP; REUTERS/Guglielmo Mangiapane