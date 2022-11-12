Ну вот и все, это был худший сезон Медведева с 2018-го. Закончил серией из четырех поражений 🤷‍♂️

Зато побывал первой ракеткой мира.

Даниил Медведев завершил сезон-2022 поражением от Новака Джоковича в третьем групповом матче итогового турнира ATP – 3:6, 7:6(5), 6:7(2).

Медведев третий матч подряд проиграл на решающем тай-брейке и во второй игре подряд не подал на матч. Всего он потерпел четвертое поражение подряд – впервые с 2019-го, когда он тоже завершил сезон такой серией.

Кроме того, он восьмой раз подряд проиграл соперникам из топ-10. Это его самая длинная серия с тех пор, как в начале карьеры он прошел девять матчей против десятки без побед. Нынешняя началась в финале Australian Open, где он упустил 2:0 по сетам против Рафаэля Надаля.

В целом после того австралийского поражения сезон Даниила пошел тяжело и – даже несмотря на то, что россиянин впервые возглавил рейтинг, – стал для него худшим в туре с тех пор, как он превратился в большого топа.

Тут важно отметить, что два титула в этом году взяты на относительно мелких турнирах в Лос-Кабос и Вене. В отличие от предыдущих трех сезонов, когда Медведев выигрывал минимум один «Мастерс». Но в 2022-м у него на этом уровне не было даже финала.

Последние сезоны «Большие шлемы» на харде – Australian Open и особенно US Open – были центральными событиями года для Медведева, но в 2022-м и в Нью-Йорке он выступил ниже привычного уровня. В целом на ТБШ картина такая.

Хард – это вообще покрытие, на котором Даниил обычно выигрывает больше всего. Но в этом сезоне на нем он отыграл хуже, чем в предыдущих трех сезонах – и даже выиграл меньше матчей, чем в 2018-м.

Кроме того, традиционно Медведев очень продуктивно проводит вторую половину сезона. Последние годы она приносила ему примерно 2/3 рейтинговых очков. Но в этом году ситуация совершенно другая.

Бросается в глаза, что в этом году во второй половине сезона Даниил провел девять турниров – но заработал на них почти в 2,5 раза меньше очков, чем в 2020-м на шести турнирах.

О проблемах Медведева в 2022-м мы детально рассуждали здесь, но если сформулировать их тезисно, получится такой набор:

1. Потеря эффективности на подаче.

2. Менее эффективная игра в быстрых атаках. И вообще часто скатывается в пассивные размены.

3. Соперники нашли против него тактику – выдавливать в ширину и идти к сетке. Она особенно эффективна на подаче. Возможно, этим обусловлены проблемы в матчах с топ-10 – потому что там люди, которые умеют это делать.

4. Есть ощущение, что мяч его чуть хуже слушается, поэтому реже проходят коронные контратакующие удары.

5. Потеря цепкости в ключевые моменты. Только на итоговом он не подал на два матча подряд (против Циципаса и Джоковича), а потом не очень качественно проводил решающие тай-брейки. Даже несмотря на то, что физически в эти моменты казался свежее обоих.

Сам Медведев, в Турине говоря о своих проблемах, просто заявлял, что ему нужно играть лучше. А итоги сезона подвел так:

«В плане тенниса не могу сказать, в плюс этот год или в минус. Хотел бы, чтобы год был лучше. Не знаю, каждый игрок, когда начинает год, хочет минимум два ТБШ. Новак, Рафа, наверное, хотят больше (улыбается). Пару «Мастерсов», закончить год в четверке, может быть, первым. Но естественно, нас таких очень много и все этого хотят.

Есть позитивные моменты, есть негативные. Турин, к сожалению, получился негативным».

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman; REUTERS/Guglielmo Mangiapane