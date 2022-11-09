Катар обожает соколов: для них построили больницу, а охота привела к дипломатическому кризису на Ближнем Востоке

Неожиданный культурный феномен.

После ЧМ-2022 в Катаре стартует одно из главных местных событий. Это ежегодный фестиваль соколиной охоты, который появился в 2008 году, обычно проходит в январе и длится почти месяц.

Во время фестиваля проводятся соревнования по охоте: соколы должны поймать выпущенного судьями голубя, справившиеся проходят в следующий круг, остальные – вылетают. Еще есть гонки соколов за специальной приманкой. И даже что-то вроде конкурса красоты.

Сейчас фестиваль привлекает тысячи участников – в основном из стран Персидского залива, но и из других уголков планеты тоже, – а также десятки тысяч зрителей. На фестивале разыгрываются крупные денежные призы, но в целом это больше культурное событие, которое помогает сохранять и обогащать традиции разведения соколов.

И на Ближнем Востоке эти традиции очень богатые. Например, ЮНЕСКО внесло соколиную охоту – в том числе в Катаре – в список нематериального культурного наследия человечества.

Мария Шарапова с кубком за победу на турнире в Дохе в 2008-м

Кроме того, сокол – это национальная птица Катара.

Соколиную охоту рисовали еще на петроглифах, которым 10 тысяч лет. В Катар ее принесли бедуины, выживавшие в пустыне при помощи птиц

О происхождении соколиной охоты ходит много версий. Например, по одной из них, все началось в степях Монголии примерно в 4000 году до нашей эры.

По другой версии, соколиная охота зародилась в Персии. Например, есть легенда, что первым сокольником стал кровожадный персидский царь, живший в седьмом веке до нашей эры. Утверждается, что он увидел, как сокол преследует и убивает птицу, и был так поражен, что потребовал поймать его – чтобы у него учиться. В итоге взаимодействие с благородным хищником сделало его мудрее и терпеливее.

Эта легенда в целом не вписывается в хронологию, потому что соколиная охота, например, упоминается в «Эпосе о Гильгамеше», которому около 4000 лет. Это одно из старейших литературных произведений, сохранившихся до наших дней, и написано оно было в Месопотамии – древнем государстве на территории современных Ирака, Ирана, Сирии и Турции.

Кроме того, на территории современного Ирана были обнаружены петроглифы, на которых вместе изображены охотник, собака и сокол. По оценкам ученых, им может быть около 10 тысяч лет.

По поводу сроков возникновения соколиной охоты польский историк Януш Силицкий писал: «Мы не можем точно сказать, сколько ей лет. Потому что у документированной истории есть один большой недочет – она существует только там, где существуют документы». Так что ученые до конца не знают, сколько тысячелетий люди привлекали соколов к охоте, но они уверены, что это одно из самых старых человеческих занятий.

Более-менее точно известно, что на территорию современного Катара соколиную охоту принесли племена бедуинов, кочевавшие по арабским пустыням. Прокормиться в пустыне крайне непросто: там почти ничего не растет, почти никого не поймаешь. Поэтому бедуины со временем научились захватывать, приручать и использовать в охоте соколов, которые приносили им более мелких птиц и зайцев.

Так соколиная охота стала настолько важным для выживания занятием, что мясо пойманных соколами животных считается халяльным (при этом зачастую птицы приносят добычу еще живой, а это позволяет забить ее по всем правилам).

Охота превратилась в один из центральных элементов культуры бедуинов – а потом и арабских государств, появившихся там, где кочевали племена. Традиции у нее настолько богатые, что в арабском языке есть более 1500 слов, связанных с соколами и соколиной охотой. И сейчас примерно половина всех сокольников мира проживают в этом регионе.

Вероятно, это связано с тем, что во всех остальных регионах мира, где практиковалась соколиная охота, она была скорее досугом правителей и их окружения. А в арабских пустынях она оказалась ключевой практикой для выживания. Сейчас все далеко не так, да и вообще после изобретения пороха утилитарная роль соколиной охоты снизилась. Но ее место в культуре по-прежнему значительно.

Сокол – самое быстрое животное на планете (320 км/ч), и в Катаре их ценят невероятно – даже открыли специальную больницу

В Катаре сокола и экипировку можно купить прямо на улице – например, на базаре Сук-Вакиф в Дохе. В сезон охоты, длящийся с конца осени до середины весны, распродаются тысячи особей. Приличный сокол обычно стоит в районе пяти тысяч долларов, но есть и выдающиеся экземпляры, которые обойдутся в несколько сотен тысяч.

Маскот чемпионата мира по легкой атлетике-2019 в Дохе

Соколы очень быстрые – ученые считают их самыми быстрыми представителями царства животных. Например, сапсаны в вертикальном полете – или же контролируемом падении – способны развивать скорость свыше 320 км/ч.

Естественно, на таких скоростях требуется нереальная ловкость и координированность – они и помогают в охоте.

Еще одна важная характеристика соколов – зрение. Оптический нерв у них работает в 10 раз быстрее человеческого, а дальность зрения превышает человеческую в восемь раз. Поэтому они на расстоянии полтора километра могут отслеживать добычу, двигающуюся со скоростью болида «Формулы-1».

Идеальными помощниками для людей соколов делает то, что они относительно легко обучаемы. Приемы были разработаны еще в древние времена и практически не изменились до сих пор. На приручение сокола требуется примерно месяц ежедневной работы – они становятся послушными, верными и даже иногда отзываются на клички.

При этом эксперты говорят, что сокола невозможно задавить или сломить морально. Чтобы он слушался, его нужно убедить или даже соблазнить.

Поскольку соколы очень умные, их можно использовать для разных задач. Например, чтобы отгонять птиц от взлетных полос аэропортов. А во время Второй мировой воюющие стороны привлекали соколов для охоты на почтовых голубей врага.

При этом долгое время считалось, что разводить охотничьих соколов в неволе невозможно – поэтому их всегда ловили и приручали. Но в 1942-м сокольник Германа Геринга решил эту задачу. С тех пор большая часть охотничьих соколов разводится специально. Диких птиц, которые научились охотиться сами, ловят только особые ценители искусства – и в ряде стран это даже запрещено.

Запрет – это результат того, что некоторые виды соколов сейчас находятся на грани вымирания из-за потери ареалов (привычные им места обитания занимают люди) и незаконного уничтожения. Так что соколиная охота ценна не только в культурном смысле – связанное с ней разведение птиц играет важную роль в консервации. И поскольку ею увлекаются многие богатые и властные люди, они не жалеют ресурсов на то, чтобы разводить и выпускать соколов на свободу, создавать для них охраняемые территории, да и вообще помогать сохранять популяцию.

В том же Катаре государство спонсирует полноценную больницу для соколов – через нее в год проходят более 40 тысяч птиц. Там делают все – от лечения переломов (нередко возникают, когда сокол на огромной скорости во что-нибудь врезается) до протезирования сломанных перьев (необходимого для сохранения аэродинамических свойств) и косметических процедур вроде заточки клюва и когтей.

Шейхи так помешаны на соколиной охоте, что готовы ехать в Ирак даже после 16 месяцев плена, приведшего к масштабному дипломатическому кризису

Эталонной считается соколиная охота на птицу под названием дрофа – она крупная, а ее мясо некоторые называют афродизиаком. Но с середины XX века на Аравийском полуострове дроф почти не осталось. Сейчас ведутся работы по консервации, но птица в регионе все равно находится под угрозой вымирания.

Поэтому многие богатые любители соколиной охоты из стран Аравийского полуострова ездят туда, где дрофы еще сохранились – например, в Пакистан и Афганистан. Или Ирак. После 2003 года, когда в Ираке началась война, страна погрузилась в управленческий хаос, некоторые регионы контролируются разными террористическими организациями и вооруженными бандами. В итоге в некоторых пустынных регионах страны не ведется практически никакой деятельности. И дрофы нашли там спокойное место, где их никто не уничтожает. Популяция там начала восстанавливаться.

В 2015-м об этом услышали знатные любители соколиной охоты из Катара. 26 человек, среди которых было девять представителей правящей династии шейхов Аль Тани, отправились в Ирак большой колонной джипов (поскольку везли с собой очень много техники и экипировки для птиц), наняли местную охрану и три недели наслаждались – добыча составляла до пяти дроф в день, и это считается очень хорошим результатом.

Когда поездка близилась к завершению, в их лагерь ворвались вооруженные люди – по разным сообщениям, до 100 человек, причем некоторые источники утверждают, что они прилетели на вертолетах. Местная охрана то ли сдалась, то ли заранее исчезла. Всех охотников похитили, и они провели в плену почти полтора года. А их освобождение стало очень сложной и очень дорогой дипломатической операцией.

Чтобы освободить заложников, властям Катара пришлось вести переговоры не только с Ираком, но еще и с сирийской вооруженной оппозицией и Ираном (потому что одним из условий стало переселение всех жителей нескольких сирийских городов). А еще заплатить от 500 миллионов до миллиарда долларов – оценки разнятся, но The New York Times утверждает, что деньги привезли в Багдад наличкой в 23 черных сумках.

Часть этих денег попала шиитским организациям, и считается, что это стало одной из причин дипломатического кризиса 2017 года, когда многие арабские страны разорвали отношения с Катаром и устроили ему торговую блокаду, обвинив в спонсировании терроризма и дружбе с Ираном.

Но заложники были освобождены. По данным журналистов, полтора года их держали в ужасных условиях, многие вернулись из плена без зубов, и всем им требовалась психологическая помощь.

Естественно, возникает вопрос: зачем они вообще поехали во враждебный Ирак, где привлекали к себе внимание не только масштабом кортежа, но и щедрыми подарками местным? Где их постоянно предупреждали об опасности – в том числе за день до похищения, когда неизвестный иракский блогер выложил в интернете координаты, по которым можно было найти их лагерь?

Один из участников охоты анонимно поговорил с The New York Times и рассказал, что соколиная охота – это будто отдых и лечение от роскоши, которую катарцам последние полвека обеспечивают нефть и газ. Подготовка сокола требует одиночества, терпения и дисциплины – обстоятельств и качеств, не очень свойственных богатейшим арабским шейхам. Поэтому охотники становятся фанатиками.

И этот человек, из-за тяги к охоте попавший в плен на 16 месяцев, сказал, что снова планирует поехать в пустыню и охотиться на дроф. Риски его не беспокоили.

Фото: <Gettyimages.ru/Jasper Juinen, Win McNamee, Dan Kitwood, Claudio Villa; unsplash.com/Darshan Gajara, Kamil Szumotalski, J-Photos; bbc.co.uk/Reuters; globallookpress.com/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON