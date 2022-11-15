Девушка первой ракетки США хочет «снова сделать теннис клевым». Помогает тикток, где одно видео собрало 4 млн просмотров и много критики

Знакомимся с Морган Риддл.

Девятая ракетка мира Тэйлор Фриц попал на итоговый турнир ATP в самый последний момент – он уже упустил шанс квалифицироваться, но через два дня №1 рейтинга Карлос Алькарас порвал мышцы живота и снялся.

В Турине лучший теннисист США Фриц стартовал с очень мощной победы над Рафаэлем Надалем. На трибунах его, как и на всех турнирах, поддерживала его девушка Морган Риддл.

Риддл – модель и специалист по маркетингу (в эту сферу она попала после колледжа, где получила степень по английскому языку), у которой больше 100 тысяч подписчиков в инстаграме. Там она так описала свой профиль: «Я не клевая, но мои наряды – да».

На «Уимблдоне» она так понравилась режиссерам трансляций, что в твиттере по ходу матча Фрица с Надалем шутили: «Дэвида Бекхэма показали четыре раза, а Морган Риддл – 87».

С Фрицем она встретилась в 2020-м через закрытое приложение для знакомств, а поскольку их первое свидание пришлось на пандемию, прошло оно в доме Тэйлора в Лос-Анджелесе, куда они заказали суши.

Риддл сама признается: «Я вообще не знала, кто такой Тэйлор Фриц», – несмотря на то, что на тот момент он был уже довольно большим человеком в американском теннисе. И с этим связана ее взятая на себя задача.

В феврале она выложила тикток, подписанный: «Выполняю личную миссию – снова сделать теннис клевым». Он собрал больше четырех миллионов просмотров и разделил поклонников игры.

В видео Риддл в общих чертах рассказала, как устроен тур, где проходят турниры, как работает рейтинг и чем теннис отличается от других видов спорта: «Теннисные турниры – это не обычные спортивные соревнования с хотдогами и пивом. На них можно ожидать шампанское, клубнику со сливками, ресторан Nobu и возможность носить очень красивые наряды».

Но многих фанатов тенниса зацепило ее вводное заявление: «Я знаю, что теннис в Америке относительно не модный и не известный». Многие возмутились, что это не так, а саму Риддл называли глупой и ничего в теннисе не понимающей.

При этом многие согласны, что теннис сейчас не на пике популярности, и поддерживают ее усилия по его продвижению. В первую очередь, ее поддерживает, конечно, Фриц:

«Я считаю, что для нашего спорта то, что она сделала, очень круто. Куча людей обратила внимание. Конечно, есть типичные возрастные болельщики, которые разозлились. Но я не понимаю, как на это можно злиться.

Я профессиональный теннисист, это моя работа, и я на сто процентов согласен со всем, что было в видео. Люди знают, что такое «Большие шлемы», знают еще какие-то вещи, но на ESPN теннис обычно не обсуждают – только в какие-то конкретные моменты.

Он не очень популярный, поэтому классно видеть, что к теннису привлекается внимание. И я считаю, что она сделала очень круто – какой бы ни была реакция», – сказал американец во время интервью в марте.

Сама Риддл так объясняет свою стратегию: «Я увидела возможность привлечь новую аудиторию. Я использую свою платформу в тиктоке, чтобы привлечь зумеров и молодежь. Стараюсь все максимально упрощать, чтобы донести до людей, которые, может, никогда не смотрели теннис.

Многие компании тоже пытаются выйти на теннисную аудиторию или пытаются вовлечь людей в теннис. Мне кажется, что я могу в этом помочь компаниям. Только за последние два года молодые спортивные бренды выпустили теннисные линейки – чего они раньше никогда не делали».

Фриц – который до отношений с Риддл в 19 лет женился и завел ребенка – и сам прилагает усилия по популяризации тенниса. Например, он будет одним из героев документального сериала, который в этом году начал снимать Netflix.

Эффект их усилий пока оценить невозможно.

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Фото: instagram.com/moorrgs